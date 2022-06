Wizz Air: nuove rotte dall’Europa e dagli Emirati per il Regno dell’Arabia Saudita

Wizz Air ha annunciato nuove rotte da Dammam, Arabia Saudita, verso Roma, Vienna e Abu Dhabi. La rotta per Abu Dhabi sarà operata da Wizz Air Abu Dhabi, la compagnia aerea di Wizz Air in joint venture con ADQ.

“Con partenza a settembre 2022, le nuove destinazioni sono il primo passo verso una crescente presenza della compagnia in Arabia Saudita che fornirà per la prima volta viaggi “point-to-point” veramente convenienti e senza preoccupazioni per i turisti e per i residenti nel Regno, in Europa e negli Emirati Arabi Uniti, rafforzando la connettività globale.

Le nuove rotte di Wizz Air introdurranno una nuova era di viaggi per i residenti del KSA, offrendo opportunità di viaggio a prezzi accessibili e dando loro accesso alle tariffe basse di WIZZ.

I biglietti per tutte le rotte sono già in vendita sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 24,99 euro”, afferma Wizz Air.

“Il mese scorso Wizz Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita con il supporto del Saudi National Air Connectivity Programme (un’iniziativa del Ministero del Turismo) per sostenere lo sviluppo del settore turistico saudita. Il MoU riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, dando così un contributo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita.

Le nuove destinazioni sosterranno il crescente settore turistico saudita, allineandosi al programma Vision 2030, una visione strategica e ambiziosa per triplicare il traffico passeggeri nel Regno entro il 2030. Le rotte a bassissimo costo daranno impulso alla fiorente industria del turismo e aumenteranno in modo significativo la connettività per i residenti in Europa e nella regione, con i principali partner strategici del governo che collaborano per arricchire l’ecosistema saudita dell’aviazione”, prosegue Wizz Air.

Robert Carey, Presidente di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air è impegnata ad aumentare la connettività globale verso destinazioni meravigliose con reali opportunità di crescita ed espansione. L’Arabia Saudita è un mercato molto interessante e la nostra espansione porterà nel Regno viaggi a bassissimo costo. I nostri voli regolari per Dammam garantiranno il sole tutto l’anno ai turisti e offriranno un mix di destinazioni ai residenti del Regno. Desideriamo ringraziare i nostri partner per il loro sostegno durante l’espansione, in particolare l’Air Travel Connectivity Programme, il Ministero degli Investimenti, GACA, l’aeroporto di Dammam e il governo dell’Arabia Saudita. Il memorandum d’intesa recentemente firmato dimostra il nostro impegno a sostenere i viaggiatori da e per l’Arabia Saudita, introducendo una nuova era di viaggi aerei con le nostre tariffe ultrabasse, la nostra rete point-to-point e l’alta qualità del servizio di bordo. La creazione di opportunità di viaggio per tutti è l’essenza del nostro brand e noi continueremo a mantenere questo impegno garantendo ai viaggiatori da e per l’Arabia Saudita l’accesso alle nostre tariffe incredibilmente basse. Il team di WIZZ non vede l’ora di accogliere presto passeggeri di tutte le età a bordo dei nostri aeromobili moderni, giovani ed ecologici e di sostenere la visione 2030”.

Khalil Lamrabet, CEO di The Air Connectivity Program, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver potuto collaborare sia con Wizz Air che con l’aeroporto di Dammam per incrementare il traffico, in particolare il turismo in entrata, dai principali mercati europei verso il Regno dell’Arabia Saudita. Non vediamo l’ora che queste rotte abbiano successo e di lavorare con entrambi i nostri partner per far crescere la rete Wizz Air nel Regno dell’Arabia Saudita”.

Fahd bin Sulaiman Al-Harbi, CEO della Dammam Airports Company, ha dichiarato: “Siamo molto felici di dare il benvenuto ai voli Wizz Air all’aeroporto internazionale King Fahd. Rafforzare la connettività globale del Regno è molto importante e la Dammam Airport Company (DACO) continua a sviluppare nuove destinazioni per servire i cittadini e i residenti della provincia orientale. Siamo pronti ad accogliere i turisti e a stupirli con la bellezza di Dammam”.

“L’alleggerimento delle restrizioni sulla COVID-19 e l’eliminazione dell’obbligo del test PCR per i viaggiatori vaccinati ha reso i viaggi più semplici, consentendo un maggior numero di viaggi all’estero.

Per la massima tranquillità in questo periodo di incertezza, i passeggeri possono prenotare i biglietti con fiducia, grazie a WIZZ Flex. Con WIZZ Flex, i passeggeri possono cancellare il proprio volo fino a tre ore prima della partenza senza alcuna penale e ricevere il 100% del prezzo del biglietto immediatamente rimborsato in credito aereo”, conclude Wizz Air.

Roma Fiumicino – Dammam, Mercoledì e domenica, dal 28 settembre 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)