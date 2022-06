Finnair e Gevo entrano nel Sustainable Aviation Fuel sales agreement

Finnair ha firmato un nuovo accordo di vendita di carburante con il produttore di carburanti rinnovabili Gevo, Inc. con sede in Colorado. L’accordo definisce i dettagli per l’acquisto di 7 milioni di galloni all’anno di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per cinque anni a partire dal 2027. Il valore previsto per l’accordo è di 192 milioni di dollari per il periodo di cinque anni, compresi i benefici ambientali associati. Questo accordo fa parte del piano dell’Alleanza oneworld® di acquistare da Gevo fino a 200 milioni di galloni di carburante sostenibile per l’aviazione all’anno.

Finnair utilizza un’ampia serie di strumenti per ridurre le emissioni: l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione, la riduzione del peso degli aeromobili, lo sviluppo di metodi di volo efficienti dal punto di vista del carburante, la compensazione e il coinvolgimento dei clienti nella riduzione delle emissioni dell’aviazione. Finnair sta anche esplorando attivamente le possibilità di introdurre nuove tecnologie nelle sue operazioni.

“Finnair ha obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni: entro la fine del 2025, intendiamo dimezzare il livello di emissioni nette dal 2019 e raggiungere la carbon neutrality entro la fine del 2045. Il SAF svolge un ruolo importante per il raggiungimento di questi obiettivi”, afferma Eveliina Huurre, SVP Sustainability di Finnair.

“Gevo è stata fondata sul principio di integrare la sostenibilità in ogni fase del nostro processo”, ha dichiarato il Dr. Patrick R. Gruber, Chief Executive Officer di Gevo. “Ma non è un procedimento statico, bensì in continuo miglioramento: incorporiamo costantemente nuovi sviluppi in ogni fase del nostro sistema aziendale per ridurre la nostra intensità di carbonio. Questo renderà ancora più efficace l’energia rinnovabile contenuta nei nostri carburanti rinnovabili avanzati, in quanto contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio dei nostri clienti”.

Il carburante sostenibile per l’aviazione di Gevo viene prodotto utilizzando prodotti di mais non commestibili che vengono lavorati per creare etanolo poi convertito in carburante sostenibile per l’aviazione. Il carburante viene utilizzato con il principio del book and claim sui voli Finnair da Los Angeles.

Finnair ha inoltre stipulato un accordo di acquisto con Aemetis per un totale di 17,5 milioni di galloni di carburante sostenibile per l’aviazione da consegnare nel periodo 2025-2032. Finnair ha già stretto una partnership con Neste in Finlandia per aumentare l’uso di SAF e quindi ridurre le emissioni di carbonio dei voli.

(Ufficio Stampa Finnair)