Airbus e Munich Airport International ampliano la loro partnership per sviluppare Advanced Air Mobility solutions a livello globale

Airbus e Munich Airport International hanno firmato un Memorandum of Understanding all’ILA Berlin Air Show per iniziare a commercializzare soluzioni chiavi in mano a città e regioni interessate allo sviluppo di advanced air mobility (AAM) ecosystems a livello globale.

Airbus sta sviluppando CityAirbus NextGen, il suo electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, insieme a offerte chiave di supporto e servizi, mentre Munich Airport offre servizi e soluzioni per le infrastrutture di terra.

“Munich Airport International sta già collaborando con Airbus all’Air Mobility Initiative lanciata di recente a Monaco, ora stiamo espandendo questa partnership a livello globale per supportare città e regioni selezionate in tutto il mondo”, ha affermato Ivonne Kuger, Executive VP Corporate Development MAI. “In quanto primo aeroporto a 5 stelle d’Europa, Munich Airport è sempre stato all’avanguardia nell’innovazione ed è fondamentale che gli aeroporti siano coinvolti attivamente nello sviluppo e nell’apertura di questa nuova forma di trasporto”, aggiunge Kuger.

“Lo sviluppo del mercato, dell’industria e dell’AAM richiede una visione olistica e questo è stato il nostro approccio sin dall’inizio. Oltre ai nostri decenni di sviluppo, certificazione e supporto di veicoli e tecnologie, stiamo attivamente costruendo ecosistemi di lavoro con i nostri partner”, ha affermato Balkiz Sarihan, Head of UAM Partnerships and Strategy Execution at Airbus. “Siamo sicuri che la nostra partnership con Munich Airport sarà un catalizzatore chiave per accelerare lo sviluppo degli ecosistemi AAM in tutto il mondo”.

La riuscita integrazione dei diversi AAM elements richiede una forte cooperazione tra le parti interessate globali e locali, che combinino le competenze chiave. L’obiettivo è creare ecosistemi completamente nuovi che garantiscano un’integrazione sicura e senza soluzione di continuità delle soluzioni eVTOL con altri mezzi di mobilità, apportando valore aggiunto alle città e alle comunità.

Airbus è stato uno dei pionieri nell’esplorazione di come la propulsione elettrica può aiutare a guidare lo sviluppo di nuovi tipi di veicoli aerei. Nel settembre 2021, la Società ha presentato il suo prototipo eVTOL completamente elettrico, CityAirbus NextGen. Airbus sta sviluppando una soluzione AAM con eVTOL non solo per offrire un nuovo servizio di mobilità, ma anche come passo importante nella sua ricerca per ridurre le emissioni dell’aviazione in tutta la sua gamma di prodotti. La società ha recentemente annunciato il lancio dell’Air Mobility Initiative, un consorzio di partner dedicato al progresso dell’AAM in Baviera e Germania.

