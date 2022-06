Boeing: accordo per Aireon Space-Based ADS-B Data Services

Aireon, il principale fornitore mondiale di space-based automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) services, consegnerà il suo flight data stream a Boeing. Boeing utilizzerà il flusso per espandere le sue capacità avanzate di analisi dei dati, nel suo sforzo di rafforzare ulteriormente la commercial air travel safety.

Aireon fornirà historical aircraft data and near real-time aircraft event tramite il suo prodotto AireonINSIGHTS per select Boeing airplane programs.

Come parte della sua implementazione di un enterprise Safety Management System (SMS), Boeing integrerà i dati ADS-B nei suoi safety analytics tools. Riconosciuto in tutto il mondo come una delle migliori pratiche del settore, l’SMS è un integrating framework for managing safety risks. Attraverso l’uso di data science and data analytics, le informazioni forniranno approfondimenti per identificare in modo proattivo i pericoli e monitorare le tendenze emergenti in materia di sicurezza.

“Stiamo investendo in un flusso di dati che può essere trasformato in intelligence sulla sicurezza”, ha affermato Vishwa Uddanwadiker, Boeing vice president of Aerospace Safety Analytics. “Stiamo aggiungendo questo al nostro ecosistema di analisi dei dati per aiutare a prevedere e prevenire i safety risks, identificando al contempo altre opportunità per rafforzare il nostro Safety Management System”.

I global space-based ADS-B data da AireonINSIGHTS possono aiutare i clienti a ottenere informazioni dettagliate su key performance indicators riguardo la flight safety.

“La potenza dei dati di Aireon sblocca una cache di informazioni per Boeing riguardo alle operazioni dei suoi aerei nel global airspace. Con questa integrazione, Boeing disporrà di dati per fornire una visione operativa completa della sua flotta e siamo entusiasti di collaborare con loro”, ha affermato Don Thoma, CEO di Aireon.

(Ufficio Stampa Boeing)