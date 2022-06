La Spagna ordina 20 Eurofighter nell’ambito di un contratto storico per modernizzare la sua combat aircraft fleet

La NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) ha firmato un contratto storico per l’acquisizione di 20 Eurofighter jets di ultima generazione. Conosciuto come Halcon programme, l’ordine coprirà la consegna di una flotta di E-Scan (Electronically Scanned) radar equipped fighter aircraft composta da 16 monoposto e 4 biposto, per sostituire la F-18 fleet operata dalla Spanish Air Force nelle Isole Canarie.

“Questo contratto vedrà la Spanish Eurofighter fleet crescere fino a 90 velivoli. Con la prima consegna prevista per il 2026, questi nuovi velivoli miglioreranno la posizione della Spanish Air Force fighter fleet tra i suoi alleati NATO con il più moderno fighter jet sviluppato in Europa, oltre a garantire l’attività industriale fino al 2030″, afferma Airbus.

“Questo ordine aggiuntivo rafforza l’impegno della Spagna non solo nei confronti dell’Eurofighter, ma anche per il suo sviluppo e l’ambiente industriale. Vorrei ringraziare il cliente per la sua posizione ferma rispetto alla difesa europea in un momento in cui è più necessario”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

L’acquisizione, del valore di 2,043 miliardi di euro, è stata approvata dal Consiglio dei ministri spagnolo il 14 dicembre 2021 e comprende l’aeromobile, i motori, un simulatore e i servizi di supporto necessari.

“In servizio con la Spagna dal 2003, l’aviazione del paese opera l’Eurofighter dalle basi aeree di Morón (11° Stormo) e Albacete (14° Stormo), svolgendo un ruolo chiave nel cuore della NATO in diverse missioni di Air Policing nei paesi baltici e, più recentemente, nel Mar Nero. Con l’arrivo di questi nuovi velivoli, la Spagna equipaggerà anche una terza base con Eurofighter jets, ovvero Gando nelle Isole Canarie, che ospita il 46° Stormo.

Lo Spanish Eurofighter viene assemblato, testato e consegnato presso il sito di Airbus Getafe (Spagna) e la sua impronta industriale si traduce in oltre 20.000 posti di lavoro diretti e indiretti nella sola Spagna. Nel processo produttivo sono coinvolte le principali aziende della difesa e tecnologiche nazionali. Airbus ha anche lavorato a Getafe in coordinamento con l’Armament and Experimental Logistics Centre (CLAEX) della Spanish Air Force per apportare varie modifiche, come l’implementazione del nuovo CM02+ software package per i Tranche 1 Eurofighter.

Un importante miglioramento tattico offerto da questo software è la nuova capacità di automatic targeting per air-to-surface weapons dopo l’integrazione del Litening-III targeting pod. Sono state inoltre introdotte ulteriori air-to-air and air-to-surface capabilities, insieme a miglioramenti dei communications systems“, prosegue Airbus.

“Eurofighter è il più grande defence programme europeo, che coinvolge le quattro core nations Regno Unito, Spagna, Germania e Italia. Oltre alle sue capacità tecnologiche, assicura oltre 100.000 posti di lavoro in Europa. Ad oggi, l’Eurofighter programme ha registrato 681 aircraft orders in 9 nazioni in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Airbus SAU 2022 Juanjo Sanz – Mango Producciones)