News Brevi – 23.06.2022

ITA AIRWAYS: TARIFFA FISSA AI PASSEGGERI COINVOLTI DALLE CANCELLAZIONI PER LO SCIOPERO DEL 25 GIUGNO – ITA Airways informa: “Da oggi 23 giugno a domani 24 giugno, ITA Airways offre una tariffa fissa di 99 euro (solo andata) a tutti i passeggeri che sono stati coinvolti dalle cancellazioni dello sciopero di alcune compagnie low cost del 25 giugno. La tariffa è valida sulle destinazioni interessate dallo sciopero delle low cost e operate da ITA Airways, sempre a 99 euro, all inclusive, sia per le tratte nazionali che internazionali ed è valida esclusivamente per i voli operati il 25 giugno fino ad esaurimento posti dedicati. La tariffa a 99 euro può essere acquistata chiamando il call center di ITA Airways, dall’Italia al numero verde 800936090 opzione 2.1 (cambio prenotazioni) e dall’estero al numero +39 0685960020 opzione 1 (nuove prenotazioni e acquisto biglietti). L’operatore chiederà il codice di prenotazione, data e itinerario del volo cancellato”.

WIZZ AIR LANCIA IL CONCORSO ESTIVO #WIZZYOUWEREHERE – Wizz Air, ha annunciato oggi il lancio del concorso #WIZZYouWereHere a bordo dei voli italiani per le giornate del 23 e del 24 giugno 2022. “Per celebrare l’estate e per creare nuovi emozionanti ricordi di viaggio, Wizz Air ha nascosto delle cornici nelle tasche dei sedili di alcuni voli selezionati in partenza dall’Italia il 23 e 24 giugno. I passeggeri avranno così la possibilità di vincere un buono WIZZ da 500 euro. Per partecipare, basta scattare una foto con la cornice, condividerla come post su Instagram, taggare @wizzair e utilizzare l’hashtag #WIZZYouWereHere entro il 26 giugno 2022”, afferma Wizz Air. Natasha Seager-Smith, Senior Brand Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “In Wizz Air incoraggiamo sempre i nostri passeggeri a creare ricordi di viaggio emozionanti, e per questo siamo lieti di lanciare il concorso #WIZZYouWereHere. Il concorso offre ai passeggeri l’opportunità di condividere su Instagram alcuni dei loro ricordi di viaggio preferiti per avere così la possibilità di vincere un buono Wizz Air. Non vediamo l’ora di scoprire i ricordi delle vacanze degli italiani”. Per poter partecipare, i passeggeri devono avere un profilo pubblico e seguire @wizzair su Instagram. I dettagli completi del concorso sono riportati sul retro della cornice. I vincitori del buono WIZZ da 500 euro saranno contattati tramite messaggio diretto su Instagram entro il 4 luglio 2022.

ITA AIRWAYS IN VOLO CON GLI AZZURRI DA ROMA FIUMICINO AI GIOVI DEL MEDITERANEO – Partirà oggi alle 14:35 il volo speciale ITA Airways AZ8932 da Roma Fiumicino con a bordo gli Azzurri, destinazione Orano (Algeria) dove si terranno i Giochi del Mediterraneo. “ITA Airways in qualità di Official Airline Partner del CONI è sempre al fianco degli Azzurri accompagnandoli negli appuntamenti più importanti in giro per il mondo. A bordo del volo ITA Airways: Diana Bacosi – Oro Olimpico tiro al volo, Luigi Busà – Oro Olimpico Karate e Giorgia Villa – 9 titoli italiani – Ginnastica. Il volo sarà operato con l’Airbus A350 dedicato a Marcello Lippi. Gloria dei Mondiali 2006. Continua così lo stretto legame fra la Compagnia di bandiera e il Mondo dello sport, a cui ITA Airways ha dedicato i suoi nuovi Airbus livrea azzurra”, afferma ITA Airways.

QANTAS E JETSTAR DI PREPARANO AL PICCO DELLE VACANZE: ROMA TRA LE DESTINAZIONI PIU’ POPOLARI – Qantas e Jetstar si stanno preparando a far volare quasi 350.000 passeggeri in tutta l’Australia nei prossimi quattro giorni, con Victoria, Queensland e Northern Territory che inizieranno le vacanze scolastiche questo fine settimana. Da aprile, Qantas e Jetstar hanno reclutato più di 1.000 membri del team operativo, tra cui personale di bordo, servizio clienti aeroportuale, piloti e ingegneri. Centinaia di persone aggiuntive nei contact center hanno contribuito a ridurre i tempi medi di attesa delle chiamate di Qantas al di sotto dei livelli pre-COVID. Rispetto a Pasqua, Qantas ha il 20% in più di membri del team in turni di attesa. Qantas ha in riserva due velivoli widebody aggiuntivi se necessario. Le destinazioni nazionali più popolari per i viaggiatori di queste vacanze includono Cairns, Perth, Gold Coast e Sunshine Coast. A livello internazionale, i voli per Londra, Roma, gli Stati Uniti, Bali e Queenstown sono estremamente popolari.

IBERIA: APERTA LA RICERCA DI NUOVI PILOTI – Iberia continua a incorporare piloti nella sua forza lavoro. Pochi giorni fa la compagnia aerea spagnola ha annunciato l’incorporazione a luglio dei primi 20 piloti del suo programma Iberia Cadets, e ora ha aperto un bando di lavoro per piloti di nuovo ingresso, senza data di chiusura. Si tratta di un bando aperto, al quale può candidarsi qualsiasi candidato in possesso dei requisiti. È il primo rilasciato dalla compagnia per questo gruppo dopo la pandemia. I candidati devono presentare la propria candidatura solo sul sito web https://iberia.aplygo.com/job/selecion-de-pilotos-de-iberia-2022-11054/, quindi se avevano precedentemente inviato il proprio curriculum a Iberia Employment, devono ricaricalo su questa nuova piattaforma. Le prove di selezione si svolgeranno in più gruppi e in maniera scaglionata a seconda delle esigenze della compagnia e fino alla chiusura del bando. È fondamentale che il candidato possieda tutti i requisiti prima di essere chiamato a sostenere la prima prova di selezione.

KLM: I PASSEGGERI POTRANNO VIAGGIARE A SCHIPHOL NONOSTANTE LE RESTRIZIONI – KLM informa: “A causa di problemi di personale a Schiphol, tutte le compagnie aeree hanno un numero massimo di passeggeri in partenza da Amsterdam nei mesi di luglio e agosto. Quindi anche KLM. Quel massimo varia di giorno in giorno. Per soddisfare questo requisito, KLM sta limitando la vendita di biglietti e cancellerà anche un certo numero di voli su scala limitata. Con questi passaggi, KLM prevede di rimanere entro il numero concordato di passeggeri in partenza. Questo ci consente di fornire chiarezza ai nostri clienti, nonostante le continue sfide operative in Schiphol. In questo modo, i passeggeri che hanno già prenotato non devono preoccuparsi se il loro viaggio può continuare. Ai passeggeri KLM il cui volo è stato cancellato verrà offerta un’alternativa accettabile. Nella maggior parte dei casi ciò significherà un volo lo stesso giorno o il più vicino possibile al giorno della prenotazione originale. I viaggiatori interessati da ciò saranno informati personalmente il prima possibile. I passeggeri non devono contattare KLM per questo, ricevono queste informazioni automaticamente da KLM o dal loro agente di viaggio. KLM sottolinea ancora una volta che limitare i viaggiatori all’aeroporto di Schiphol non può essere una soluzione strutturale”.

LA FLIGHT SAFETY FOUNDATION RICONOSCE LA RISPOSTA DELL’ICAO ALLA PANDEMIA E LA SUA LEADERSHIP – In riconoscimento della leadership e della risposta coordinata alla pandemia COVID-19 realizzata dall’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), la Flight Safety Foundation (FSF) ha conferito il suo primo Richard Teller Crane Founder’s Award all’Organizzazione, durante una cerimonia speciale a Washington. “Dall’inizio della pandemia, l’ICAO ha riconosciuto che una ripresa e un riavvio di successo sarebbero stati meglio supportati da un approccio internazionale ben coordinato e dall’istituzione di una task force da parte del Council”, ha osservato il presidente e CEO di FSF, Hassan Shahidi. “Mentre la pandemia continuava e le varianti del virus emergevano, la task force ICAO ha aggiornato le sue raccomandazioni e linee guida e ha lavorato per mitigare la devastazione della pandemia”. Il premio è stato ricevuto dal President of the ICAO Council, Salvatore Sciacchitano, a nome dell’Organizzazione e di molti altri esperti internazionali provenienti da tutto il settore del trasporto aereo. Attraverso l’ICAO CART, che è stato istituito nell’aprile 2020, l’ICAO ha stretto partnership con un’ampia gamma di parti interessate per affrontare le sfide legate alla pandemia nel settore dell’aviazione, fornendo una guida internazionale coordinata alle autorità di regolamentazione per garantire la fornitura continua di servizi essenziali e accelerare e ottimizzare il riavvio sicuro, protetto e sostenibile di tutte le operazioni di trasporto aereo. “Tutti i principali organismi commerciali del settore sono stati determinanti nell’assicurare la velocità e l’efficacia delle raccomandazioni e la dedizione e la solidarietà della nostra comunità globale sono state chiaramente evidenti durante le tre distinte fasi della global guidance emesse dal CART durante il periodo della pandemia”, ha rimarcato il Presidente Sciacchitano. Il ruolo fondamentale del CART è stato riconosciuto anche dagli Stati membri ICAO. Particolarmente degna di nota è la Ministerial Declaration risultante dalla ICAO High-level Conference on COVID-19 nell’ottobre 2021.

ETIHAD AIRWAYS ESPANDE LE SELF-SERVICE BAG DROP FACILITIES AD ABU DHABI – Mentre i viaggiatori iniziano a volare per le vacanze estive, Etihad Airways sta ampliando le sue quick self-service bag drop facilities presso l’Abu Dhabi International Airport. Il servizio offre un’esperienza di check-in più rapida e può ospitare un numero maggiore di ospiti che potranno quindi saltare le code. Una volta effettuato il check-in online, le self-service facilities consentono ai viaggiatori di recuperare senza problemi la loro prenotazione, stampare l’etichetta del bagaglio ed elaborare i bagagli in meno di due minuti. John Wright, VP Network, Airports & Cargo Operations, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con la rimozione di molte restrizioni di viaggio, Etihad prevede che il numero di viaggiatori aumenterà per le vacanze estive. Per rendere l’esperienza in aeroporto perfetta per i nostri ospiti, Etihad offre più opzioni self-service all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, dove possono saltare le code più lunghe effettuando il check-in online e completando il verified-to-fly process”. Le restrizioni di viaggio relative al Covid sono state completamente rimosse per i viaggiatori che volano in Austria, Bahrain, Belgio, Egitto, Grecia, Irlanda, Italia, Kuwait, Oman, Svizzera, Turchia e Regno Unito. La compagnia aerea si prepara ad accogliere grandi volumi di passeggeri all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi tra il 30 giugno e il 15 luglio 2022. Durante le ore di punta, il check-in apre quattro ore prima della partenza e chiude un’ora prima della partenza per i voli non statunitensi e due ore prima della partenza per i voli statunitensi. L’imbarco per tutte le partenze Etihad Airways chiude 20 minuti prima della partenza.

AIR FRANCE RICONOSCIUTA AGLI ONBOARD HOSPITALITY AWARDS 2022 PRESSO IL 2022 AIRCRAFT INTERIORS EXPO DI AMBURGO – Il 14 giugno 2022, in occasione degli OnBoard Hospitality Awards 2022 presso l’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, Air France ha ricevuto il premio ‘Best Comfort Kit for Children and Babies’ e il Bronze Award per il ‘Best Travel Cabin Concept’ per il design del suo Airbus A220. Presentato a settembre 2021, l’Airbus A220-300, l’aereo di nuova generazione dedicato alla rete a corto e medio raggio di Air France, dispone di 148 posti in una configurazione 3-2, che consente all’80% dei clienti di godere di un posto vicino al finestrino o al corridoio. Il sedile è il più ampio sul mercato per un aeromobile a corridoio singolo. La cabina, la più spaziosa e luminosa della sua categoria, è decorata con i colori distintivi di Air France: sfumature di blu, una forte presenza di bianco che fornisce luce e contrasto e tocchi di rosso che incarnano il know-how della compagnia aerea. Il tappeto sul pavimento rivisita il tradizionale motivo ornamentale a spina di pesce, a simboleggiare gli emblematici appartamenti Haussmann parigini. Dall’imbarco all’atterraggio, 8 mood luminosi dedicati potenziano le fasi di imbarco e sbarco oltre ad attenuare l’illuminazione, favorendo un’atmosfera tranquilla a bordo. Gli ampi vani bagagli consentono di riporre facilmente il bagaglio a mano. Il corridoio centrale particolarmente ampio facilita gli spostamenti dei passeggeri.

ACCORDO ADR-CONI PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER GLI ATLETI – Siglato un accordo di collaborazione tra Aeroporti di Roma e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sulle facilitazioni delle operazioni di viaggio in aeroporto per gli atleti impegnati in eventi e gare. Con questa partnership, infatti, verranno velocizzate tutte le procedure con l’obiettivo di ottimizzare i processi aeroportuali e garantire una customer experience di eccellenza per gli atleti e i loro staff. Il CONI comunicherà in anticipo ad ADR le liste nominative delle squadre insieme a tutti i dettagli operativi dei voli per poter organizzare in maniera idonea tale processo, rendendo ancora più veloci le procedure aeroportuali. Saranno inoltre previsti ed organizzati eventi in aeroporto per illustrare le manifestazioni sportive a cui gli atleti prenderanno parte o hanno già partecipato, in modo da far conoscere e valorizzare la cultura sportiva anche ai passeggeri in transito e agli operatori che vivono l’aeroporto, rendendolo sempre più un luogo di inclusione e di incontro. “Aeroporti di Roma, sempre sensibile alle tematiche culturali e sociali, ha deciso con entusiasmo di essere al fianco del CONI per promuovere le iniziative e gli eventi sportivi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione della cultura e dello sport, nonché un’ulteriore conferma dell’impegno di ADR a coniugare eccellenza e sostenibilità sociale e a far sì che il ruolo di Fiumicino come porta d’ingresso di Roma e del Paese sia sempre più a prova di futuro”, ha dichiarato Veronica Pamio, Vice President External Relations e Sustainability di ADR.

QATAR AIRWAYS: AKBAR AL BAKER PREMIATO DA AIR TRANSPORT WORLD – Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha ricevuto il ‘2022 Joseph Murphy Award’ by Air Transport World (ATW). Ha ricevuto il premio alla ATW 48th Annual Airline Industry Achievement Awards ceremony, che si è tenuta presso lo Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel. “Il premio riconosce l’influenza globale e l’approccio visionario di Al Baker nei confronti dell’industria aeronautica, dimostrando il pensiero strategico e la direzione innovativa nel guidare la crescita del business di Qatar Airways e dell’industria aeronautica in generale. Il fenomenale successo di Qatar Airways può essere attribuito alla sua gestione strategica e alla sua leadership. È stato a lungo conosciuto come un pioniere del settore, contribuendo alla crescita sostenibile del Qatar e lasciando un impatto all’interno del paese e oltre”, afferma il comunicato. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono davvero onorato di ricevere il ‘2022 Joseph Murphy Award’ by Air Transport World. Ciò è stato reso possibile dagli sforzi concertati di tutti nella nostra compagnia, a testimonianza della resilienza del nostro team che ha resistito ai tempi senza precedenti della pandemia e ha continuato a mantenere la nostra promessa di eccellenza nel settore dell’aviazione. Siamo orgogliosi di essere la principale compagnia aerea globale al servizio del mondo e continueremo a collegare i nostri clienti al mondo”. Al Baker è attualmente membro del Board of Governors (BoG) dell’International Air Transport Association (IATA) e chairman della oneworld alliance.

JETBLUE PRESENTA NUOVI VANTAGGI A I MEMBRI DEL TRUEBLUE LOYALTY PROGRAM – JetBlue ha annunciato che aggiungerà nuovi vantaggi al programma fedeltà TrueBlue® della compagnia aerea, estendendoli ad ancora più aspetti dell’esperienza di viaggio. Questi vantaggi mirano a portare ancora più valore al programma fedeltà di JetBlue, offrendo ai clienti scelte nuove e convenienti quando si recano o tornano dall’aeroporto e quando volano con JetBlue. “Sappiamo che il viaggio JetBlue inizia molto prima che i nostri clienti salgano a bordo di uno dei nostri voli, motivo per cui stiamo rendendo l’intera esperienza di viaggio ancora più semplice e ancora più gratificante”, ha affermato Chris Buckner, vice president of loyalty & partnerships, JetBlue. “Questa partnership ci aiuterà a evolvere e migliorare ulteriormente il nostro programma TrueBlue in modo che i nostri clienti più fedeli possano godere di più vantaggi”.