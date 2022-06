Eve e Fahari Aviation di Kenya Airways firmano un accordo con un ordine fino a 40 eVTOL

Nel marzo 2022, una filiale di Eve Holding, Inc. (“Eve”) e la Kenya Airways subsidiary Fahari Aviation, hanno firmato una Lettera di intenti (LoI) per un massimo di 40 electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles. L’accordo include studi congiunti attraverso un gruppo di lavoro per sviluppare e scalare l’UAM market e un modello di business per le operazioni di droni cargo in Kenya. Il progetto dovrebbe iniziare le consegne nel 2026.

“L’eVTOL lift & cruise vehicle di Eve è elettrico, con il design più pratico per efficienza e certificabilità. I suoi rotori multipli vengono utilizzati per decollare e atterrare verticalmente, all’altitudine di crociera le eliche posteriori spingono l’aereo in avanti, fornendo un’esperienza a basso rumore e facilitando gli spostamenti all’interno delle città evitando gli ingorghi”, afferma Eve.

“La mobilità aerea urbana è il futuro dei trasporti e siamo onorati di esserne i campioni nella regione. Il viaggio per realizzare il sogno dei veicoli eVTOL in Kenya è in corso e la partnership con Eve è un traguardo chiave per noi nell’ambito della strategia per adottare le nuove tecnologie, per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’Africa”, ha affermato Allan Kilavuka, Group Managing Director & Chief Executive Officer, Kenya Airways.

“Questo è un nuovo capitolo della partnership tra Eve e Fahari Aviation, per rafforzare l’impegno di entrambe le società a stabilire le basi che sosterranno in modo sostenibile l’ecosistema per la mobilità aerea urbana in Kenya. L’anno scorso abbiamo annunciato una collaborazione per lo sviluppo di modelli operativi per i mercati chiave di Fahari Aviation e l’annuncio di oggi conferma che si sta evolvendo con successo”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer)