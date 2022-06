Embraer sigla un Firm Contract per un massimo di 10 Passenger to Freight Conversions

Embraer ha firmato un ordine fermo per un massimo di 10 Embraer E-Jets Passenger to Freight (P2F) conversions con un cliente sconosciuto. Gli aeromobili per la conversione proverranno dall’attuale flotta E-Jets del cliente, con consegne a partire dal 2024. Questo è il primo firm contract per l’Embraer P2F, il secondo accordo per questo tipo di operazione. A maggio, Embraer e Nordic Aviation Capital (NAC) hanno annunciato un accordo in linea di principio per occupare fino a 10 conversion slots per E190F/E195F.

“Le Embraer E-Jets P2F conversions offrono performance ed economia leader del segmento. Gli E-Jets Freighter avranno oltre il 50% in più di volume capacity, tre volte il range dei large cargo turboprops e costi operativi fino al 30% inferiori rispetto ai narrow body.

Con oltre 1.600 E-Jet consegnati da Embraer in tutto il mondo, i clienti P2F beneficiano di un global services network consolidato, oltre a un portafoglio completo di prodotti pronti a supportare le loro operazioni sin dal primo giorno”, afferma Embraer.

“La conversione in cargo verrà eseguita presso le strutture di Embraer in Brasile e include: main deck front cargo door; cargo handling system; floor reinforcement; Rigid Cargo Barrier (RCB) – 9G Barrier with access door; cargo smoke detection system (class E main deck cargo compartment), Air Management System changes (cooling, pressurization, etc.); interior removal and provisions for hazardous material transportation.

Combinando under-floor bulk cargo and main deck, il maximum gross structural payload è di 13.150 kg per l’E190F e di 14.300 kg per l’E195F. Considerando la typical e-commerce cargo density, anche net weights and volumes sono notevoli: l’E190F può gestire un payload di 23.600 libbre (10.700 kg), mentre l’E195F un payload di 27.100 libbre (12.300 kg)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)