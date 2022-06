Eurofighter, NETMA ed Eurojet firmano l’Halcon contract per nuovi Eurofighter Typhoon

Eurofighter GmbH, NATO EF2000 e Tornado Development, Production and Logistics Management Agency (NETMA) ed Eurojet Turbo GmbH hanno firmato l’Halcón contract, che sosterrà la continua modernizzazione della flotta Eurofighter Typhoon della Spanish Air Force (leggi anche qui).

L’Halcón agreement, annunciato all’ILA Air Show a Berlino, vedrà la Spagna ricevere 16 aerei monoposto e 4 biposto dotati di electronic (e-scan) radar, che sostituiranno parte della legacy F-18 fleet. Ciò aumenterà la Spanish Eurofighter fleet a 90 velivoli.

I velivoli, come quelli del German Quadriga programme firmato nel 2020, saranno inoltre dotati di hardware e software a prova di futuro e di una capacità multiruolo ancora più ampia per ingaggiare air and ground targets.

L’Halcón contract è stato firmato durante una cerimonia speciale all’ILA da Miguel Angel Martin Perez, General Manager NETMA; Carlo Mancusi, Chief Executive Officer, Eurofighter GmbH; Gerhard Baehr, CEO Eurojet Turbo GmbH. Alla firma hanno partecipato alti dignitari militari, industriali e diplomatici delle Eurofighter core nations.

Miguel Angel Martin Perez, ha detto: “Questi nuovi 20 Typhoon e 48 nuovi motori EJ200 per la Spagna dimostrano che questo sistema d’arma è ancora operativamente rilevante per le nostre forze aeree, un’opzione eccellente per le core nations e qualsiasi potenziale paese di esportazione. In aggiunta ad altri European fighter programmes emergenti, l’Eurofighter e il motore EJ200 offrono una capacità comprovata, moderna e affidabile, con un potenziale di crescita futura basata su un’esperienza di oltre 35 anni”.

Carlo Mancusi, ha detto: “L’annuncio di oggi è un’ottima notizia per molte ragioni, in particolare perché segnala il continuo impegno per il futuro dell’Eurofighter Typhoon da parte di una delle quattro core partner nations. L’ordine evidenzia anche la forza attuale e futura del programma, assicurando che Eurofighter continui a essere la spina dorsale della difesa aerea europea per molti anni a venire, oltre a rappresentare un gradito sostegno per l’industria aerospaziale europea”.

Gerhard Baehr, ha detto: “Vorrei ringraziare il cliente spagnolo per la fiducia riposta nella piattaforma Eurofighter, nel consorzio EUROJET e nelle performance e sostenibilità dei motori EJ200. Questo ordine migliora la capacità di difesa europea e allo stesso tempo fornisce sicurezza a lungo termine per una serie di lavori altamente qualificati nell’industria aerospaziale europea”.

“Il primo velivolo Halcón sarà consegnato nel 2026 e i nuovi aerei garantiranno l’attività industriale fino al 2030. Con una vita utile ben oltre il 2060, le capacità tecniche dell’Eurofighter Typhoon consentiranno la piena integrazione nel future air combat environment europeo.

Eurofighter è il più grande defence programme europeo, in cui Germania, Regno Unito, Italia e Spagna sono i core European partners. Oltre alle capacità tecnologiche, il programma assicura oltre 100.000 posti di lavoro in 400 aziende europee. Attualmente, 680 aerei Eurofighter sono stati venduti a nove nazioni in tutto il mondo”, conclude Eurofighter.

(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Copyright Eurofighter – Airbus SAU 2022 Juanjo Sanz – Mango Producciones)