Lufthansa Technik consegna il primo Airbus A321LR alle German Armed Forces

Lufthansa Technik AG ha consegnato il primo di due Airbus A321LR (Long Range) troop transports alle German Armed Forces durante l’ILA Airshow di Berlino. Alla presenza del COO di Lufthansa Technik, Soeren Stark e del CEO di Airbus, Guillaume Faury, dello State Secretary in the German Ministry of Defense, Benedikt Zimmer, e del German Air Chief, Lieutenant General Ingo Gerhart, è stato formalmente preso in consegna l’aereo con la tactical registration 15+10.

La conversione del velivolo presso Lufthansa Technik ad Amburgo è iniziata lo scorso dicembre. Nei mesi successivi è stato inizialmente modificato per flexible troop and passenger transport, nonché per le parliamentary flight operations su rotte a corto, medio e lungo raggio. La capacità massima in questa configurazione è di 136 passeggeri.

Nell’ambito di questa prima fase di modifica, Lufthansa Technik ha inoltre già effettuato numerosi preparativi per il cosiddetto MedEvac role, che amplierà l’ambito delle operazioni del velivolo includendo le capacità per il trasporto aereo qualificato di passeggeri feriti e malati. Ciò comprenderà, ad esempio, ampie pre-modifiche come un extended oxygen supply on board, che è assolutamente necessario per l’imminente utilizzo come “flying intensive care unit”.

Il necessario supplemental type certificate, sia civile che militare, per l’aeromobile insieme alle associate New Generation Patient Transport Units (Patiententransporteinheit Neuer Generation: PTE NG), è previsto per la metà del 2023. Consentirà il trasporto di un massimo di sei intensive care patients o di un massimo di dodici pazienti lievemente o moderatamente malati/feriti. Lufthansa Technik consegnerà un totale di dodici unità e due unità di riserva di PTE NG alle forze armate tedesche.

“La consegna del primo A321LR alla German Air Force è un’altra pietra miliare per noi in quella che è diventata una partnership di successo che dura da decenni. Sono ancora più lieto che siamo riusciti ancora una volta a soddisfare le elevate esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Soeren Stark, Chief Operations Officer, Lufthansa Technik. “Con una cabina su misura per le esigenze dell’Aeronautica Militare tedesca, il nostro team ha fissato ancora una volta gli standard. Per questo, i miei più sinceri ringraziamenti vanno a tutti i soggetti coinvolti”.

“Sono lieto di prendere in consegna il primo di due A321LR qui all’ILA. Sono trascorsi solo due anni dall’impegno finanziario alla consegna dell’aeromobile: un esempio di quanto velocemente possa essere eseguito l’approvvigionamento dei prodotti disponibili. Vogliamo costruire su questi processi in futuro”, ha affermato Benedikt Zimmer, State Secretary at the German Ministry of Defense (BMVg). “Ovviamente tutto questo è dovuto anche al lavoro di squadra. Vorrei ringraziare coloro che sono coinvolti, BMVg, BAAINBw, German Air Force e le società che qui hanno lavorato insieme in uno spirito di fiducia”.

“Per me, la cosa principale è che questo Airbus A321 Long Range nella sua livrea grigia invii un chiaro segnale alle nostre truppe. I soldati delle German Armed Forces saranno deliziati dal nuovo aereo da trasporto, un aggiornamento alla ‘Military Business Class'”, ha aggiunto il Lieutenant General Ingo Gerhartz, the German Air Chief. “Il nostro nuovo Airbus presto volerà verso ovest attraverso l’Atlantico per raccogliere i Navy exchange crews in Latin America, ad esempio, farà volare i nostri compagni dell’esercito in Lituania o i nostri militari in Africa. Questo A321 si farà carico di un enorme pacchetto di missioni e contribuirà a salvare vite umane nelle sue missioni in tutto il mondo. Siamo quindi entusiasti di questo nuovo membro della nostra ‘Air Force Family’. I nostri equipaggi di volo, equipaggi di bordo, tecnici e membri dello Special Air Mission Wing lo accolgono calorosamente”.

“Insieme al nostro partner Lufthansa Technik, abbiamo lavorato per garantire che questo aereo soddisfi tutte le aspettative”, ha spiegato Guillaume Faury, Chief Executive Officer of Airbus. “L’A321LR non solo vola su rotte più lunghe che mai, offre anche una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto agli aerei della generazione precedente ed è certificato per operare con 50% SAF, che possono ridurre ulteriormente le emissioni. In breve, con ogni certezza, l’A321 Long Range sarà un’eccellente aggiunta allo Special Air Mission Wing ed è un complemento perfetto ai loro ACJ350, di cui il primo è già in servizio”.

Il passaggio di consegne all’ILA è stato preceduto da un intenso programma di test e accettazione condotto dal Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw), dal Bundeswehr Technical Center for Aircraft and Aeronautical Equipment (WTD 61) e dallo Special Air Mission Wing of the German Federal Ministry of Defense (Flugbereitschaft BMVg).

In base a ciò, l’aereo, che attualmente è ancora nel registro civile, può ora ricevere la sua certificazione militare ufficiale con la registrazione tattica 15+10. Allo stesso tempo, i primi membri degli equipaggi di volo, di cabina e tecnici della German Air Force sono già stati ampiamente addestrati da Lufthansa Technik e Lufthansa Technical Training sulla gestione del nuovo A321LR. Il velivolo gemello con la registrazione tattica 15+11 dovrebbe seguire a breve.

