Qantas: decollano i voli diretti dall’Australia a Roma

Qantas ha lanciato un’altra nuova rotta internazionale dall’Australia, con voli stagionali diretti da Perth a Roma.

Qantas lancerà anche due nuove rotte internazionali, da Perth a Johannesburg dal 1 novembre e da Perth a Giacarta dal 30 novembre di quest’anno.

“Il nuovo volo diretto di Qantas dall’Australia all’Italia è l’unico volo diretto tra l’Australia e l’Europa continentale offerto da qualsiasi compagnia aerea. Segue la popolarità del volo Perth-Londra della compagnia aerea, lanciato nel 2018 e diventato rapidamente una delle rotte più richieste sulla rete globale di Qantas.

Un recente studio commissionato da Qantas conferma che la preferenza dei viaggiatori per i point-to-point travel è più alta che mai dopo il Covid. La richiesta per i voli diretti dall’Australia a Londra è aumentata dal 45% al 59%”, afferma Qantas.

Alan Joyce, Qantas Group Chief Executive Officer, ha affermato che gli australiani stanno ancora una volta abbracciando l’opportunità di viaggiare e i voli diretti sono la via del futuro: “Stiamo assistendo a una crescente preferenza per vol diretti da e per l’Australia, per rendere l’esperienza di viaggio il più efficiente e semplice possibile, e prevediamo che sarà un cambiamento permanente nel modo in cui le persone vogliono viaggiare.

Abbiamo assistito a un incredibile rimbalzo nei viaggi domestici con la riapertura dei confini statali e stiamo assistendo alla stessa cosa ora che più paesi allentano le restrizioni. Gli australiani sono decisamente in movimento. I nostri clienti si stanno dirigendo all’estero per riunirsi con la famiglia e gli amici, per riallacciare i legami d’affari e per riscoprire il mondo.

I nostri voli da Perth a Londra sono molto prenotati, abbiamo accelerato il ritorno della nostra flotta A380 che libererà i nostri 787 per operare nuove rotte, tra cui quella da Melbourne a Dallas, e stiamo implementando gli A330 verso altre nuove destinazioni, tra cui l’India e la Corea del Sud, entro la fine dell’anno.

Qantas ha iniziato i servizi da Sydney a Roma nel 1948 come parte della nostra seven-stop Kangaroo Route verso Londra, dall’inizio degli anni ’90 abbiamo volato con il nostro Boeing 747 Queen-of-the-skies due volte a settimana fino al 2003, quando i servizi diretti sono stati sospesi durante la pandemia SARS.

Quasi 20 anni dopo, siamo entusiasti che la nostra traiettoria di volo porti ancora una volta a Roma, dimostrando che è davvero la città eterna”.

Il WA Premier, Mark McGowan, ha affermato che questo è un momento storico che ha ulteriormente rafforzato i forti legami dell’Australia occidentale con l’Italia e l’Europa: “La Western Australian Italian community è ben radicata in WA. I voli diretti tra Perth e Roma non solo aprono le vaste attrazioni dell’Australia Occidentale ai turisti italiani, ma per molte persone dell’Australia Occidentale che hanno legami familiari con l’Italia, portano benefici a livello personale, unendoli ai propri cari e rendendo più facile per loro visitare la famiglia.

Questo nuovo servizio diretto consentirà al WA di aumentare le visite, aiutando a diversificare la nostra economia e sostenendo lavori a lungo termine. Questo è il motivo per cui, come governo statale, abbiamo investito in modo significativo per commercializzare e promuovere i nuovi voli Roma-Perth e per assicurarne il successo in futuro”.

“Qantas opera tre voli a settimana da Sydney a Roma (via Perth) come unico volo diretto tra l’Australia e l’Europa continentale. I passeggeri Qantas possono inoltre usufruire di una “circle fare” che consente loro di volare a Roma e tornare in Australia da Londra con un biglietto Qantas.

Il volo diretto per Roma servirà anche come punto di partenza per diverse altre destinazioni europee tra cui Atene, Madrid, Milano e Nizza, con le compagnie aeree partner di Qantas.

Per celebrare il lancio della nuova rotta verso Roma, Qantas ha introdotto una serie di nuove voci di menu di ispirazione italiana e cocktail Negroni nelle sue lounge e a bordo.

Ha anche aggiunto una speciale collezione unica di film italiani iconici alla sua offerta Inflight Entertainment su tutti i voli internazionali”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)