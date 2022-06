Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri diretti da Abu Dhabi a Beijing

Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri diretti tra Abu Dhabi e Beijing (Pechino) dal 29 giugno 2022, diventando il primo regular direct international passenger flight a riprendere per Beijing, secondo l’ultimo mandato del Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council.

La compagnia aerea opererà un volo settimanale con un Boeing 787 Dreamliner.

Orario dei voli inaugurali (tutti gli orari sono locali):

EY888 (Inaugural Flight) Abu Dhabi 18:00 – Beijing 05:25+1 – Boeing 787-9 – mercoledì 29 giugno.

EY889 (Inaugural Flight) Beijing 02:10 – Abu Dhabi 07:10 – Boeing 787-9 – Venerdì 1 luglio.

Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo at Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad Airways è lieta della ripresa dei servizi passeggeri tra Abu Dhabi e Beijing, il nostro secondo servizio a riprendere per la Cina. La Cina è sempre stata un mercato strategico importante per Etihad e la ripresa dei voli diretti tra le due capitali rafforzerà ulteriormente la partnership strategica globale tra Cina ed Emirati Arabi Uniti”.

Lo scheduled service di Etihad Airways da Abu Dhabi a Shanghai è ripreso a luglio 2020, per soddisfare la forte domanda di passeggeri che viaggiano tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina.

“Si consiglia a coloro che desiderano prenotare di visitare Etihad.com per visualizzare le loro opzioni e per rimanere informati sulle normative di ingresso pertinenti alla loro destinazione finale.

Tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad tra Abu Dhabi e la Cina devono soddisfare rigorosamente i requisiti di ingresso e i protocolli di test. Visitare Etihad.com per informazioni sulle ultime normative e sui requisiti di viaggio”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)