Qatar Airways e Airlink firmano un ampio accordo di codeshare per rafforzare i collegamenti in Africa meridionale

Qatar Airways e Airlink hanno firmato un ampio accordo di codeshare per offrire ai viaggiatori più scelte, servizi migliori e più collegamenti tra 45 destinazioni in 13 paesi dell’Africa meridionale e il resto del mondo.

“Grazie a questo nuovo accordo, i viaggiatori potranno di acquistare facilmente voli in coincidenza con entrambe le compagnie aeree utilizzando un’unica prenotazione senza interruzioni, con un’esperienza di biglietteria, check-in, imbarco e controllo bagagli senza interruzioni, durante l’intero viaggio.

La partnership consentirà ai clienti di prenotare offerte interessanti dall’Africa meridionale verso destinazioni popolari negli Stati Uniti come New York e Dallas, città europee come Londra, Copenhagen e Barcellona e molte destinazioni in Asia come Manila, Giacarta e Cebu. L’accordo rafforza anche la presenza di Qatar Airways nell’Africa meridionale, con un migliore accesso a destinazioni come Ggeberha (Port Elizabeth) Hoedspruit, Skukuza, George in Sudafrica, oltre a Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe e Mozambico”, afferma Qatar Airways.

Sua Eccellenza Akbar al Baker, Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, ha dichiarato: “L’espansione del nostro network con Airlink offre ai nostri clienti una maggiore scelta di destinazioni e voli, che speriamo contribuisca alla rapida ripresa dei viaggi, che svolgono un ruolo così importante nelle economie dei Paesi dell’Africa meridionale. Abbiamo potenziato la nostra presenza sul mercato africano aggiungendo otto nuove destinazioni dall’inizio della pandemia, promuovendo partnership come questo dinamico accordo con Airlink, che migliorerà notevolmente la nostra offerta ai clienti e sosterrà i viaggi e il commercio”.

Qatar Airways è stata l’unica compagnia aerea a lanciare nuovi servizi in Africa meridionale dopo la pandemia, iniziando a operare su Luanda, Harare e Lusaka lo scorso anno. Questo mese riprende le operazioni verso Windhoek, fornendo un altro collegamento alla vasta rete regionale di Airlink attraverso otto gateway nella regione.

L’amministratore delegato di Airlink, Rodger Foster, ha dichiarato: “Questo sviluppo è una conferma dell’importanza di Airlink nel fornire accesso aereo all’intera regione attraverso la nostra vasta rete di destinazioni che, se considerata insieme alla portata globale di Qatar Airways, crea opportunità di collegamenti senza precedenti. In qualità di compagnia aerea leader dell’Africa meridionale, Airlink fornisce servizi di trasporto aereo completi, sicuri e affidabili, consentendo lo sviluppo socio-economico collegando le persone tra loro e facilitando gli scambi commerciali all’interno della regione e oltre”.

I nuovi voli in codeshare sono disponibili per la vendita e inizieranno a viaggiare il 6 luglio 2022, previa approvazione del governo.

“Qatar Airways offre 21 voli settimanali diretti da Doha a Johannesburg, 10 voli settimanali a Città del Capo e quattro voli settimanali a Durban. Dall’Africa meridionale, i viaggiatori possono raggiungere facilmente destinazioni in sei continenti attraverso l’Aeroporto Migliore del Mondo, l’Hamad International Airport.

I passeggeri possono prenotare i loro viaggi con entrambe le compagnie aeree, attraverso le agenzie di viaggio online e locali.

Qatar Airways è stato l’unico vettore a continuare a operare verso l’Africa meridionale durante la pandemia e le sue immediate conseguenze, consentendo la circolazione di merci e medicinali e i viaggi essenziali tra la regione e il resto del mondo. Questo ha permesso alle persone di tornare a casa dalle loro famiglie e ai loro posti di lavoro e ha contribuito alla ripresa post-pandemia dei nostri partner commerciali dell’Africa meridionale e della comunità imprenditoriale”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)