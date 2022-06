News Brevi – 27.06.2022

CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO: DOPPIO INTERVENTO NEL WEEK END PER GLI ELICOTTERI DEL 15° STORMO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel tardo pomeriggio di Sabato, dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA), un elicottero HH139B dell’ 80° Centro Combat SAR del 15 Stormo è decollato intorno alle 18:45 per lo spegnimento di un rogo in un’area nei pressi del comune di Santadi, nel sud della Sardegna. Dopo circa 2 ore e 15 minuti di volo l’equipaggio ha effettuato 31 lanci pari a circa 28.000 litri d’acqua versati sulle fiamme. Domenica invece, un secondo elicottero HH-139B del 82° Centro Combat SAR di Trapani è decollato dalla base di Trapani intorno alle 17:00 per una nuova missione antincendio nell’area di Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo. Dopo circa 3 ore di volo l’equipaggio ha effettuato 24 lanci pari a circa 18.000 litri d’acqua. In questa occasione a domare le fiamme anche squadre a terra e mezzi del Dipartimento della Protezione Civile che hanno partecipato con 2 Canadair ed 1 elicottero. Due interventi dell’Aeronautica Militare in 48 ore a favore della campagna AIB 2022 che, fino al 30 settembre, vedrà operare congiuntamente personale e mezzi della Difesa, del Dipartimento di Protezione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di spegnimento di roghi su tutto il territorio nazionale. Le Forze Armate italiane partecipano alla campagna con un totale di 10 elicotteri con relativo equipaggio di volo. Tra questi anche gli elicotteri HH139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza sull’aeroporto di Decimomannu in Sardegna e Trapani in Sicilia. Con questi assetti, la Difesa e la Protezione Civile hanno aumentato, rispetto allo scorso anno, il numerico di aeromobili facenti parte della flotta nazionale resa disponibile per la Campagna AIB. L’impiego della flotta delle Forze Armate per la Campagna AIB 2022 è di competenza del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile, in stretto coordinamento con il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Ogni anno, con l’arrivo della stagione estiva e delle alte temperature, si rende necessario garantire un’adeguata risposta del Sistema Paese, sia a livello regionale che nazionale, per fronteggiare eventi calamitosi come gli incendi boschivi, la cui gestione richiede un approccio integrato e sinergico tra le forze sul campo. L’antincendio rientra tra le capacità che la Difesa mette quotidianamente a disposizione della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, dove assetti prettamente militari sono impiegabili proficuamente anche per esigenze civili, operando in stretta sinergia e a supporto delle diverse Agenzie e Corpi dello Stato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL GRUPPO IBERIA CONTRIBUISCE ALLO 0,6% DEL PIL E ALLO 0,9% DELL’OCCUPAZIONE IN SPAGNA – Domani Iberia festeggia i 95 anni dalla sua fondazione, il 28 giugno 1927. La compagnia ha iniziato ad operare il 14 dicembre tra Barcellona e Madrid con tre aerei Rohrbach Roland. In concomitanza con il suo 95° anniversario, la compagnia aerea ha messo nero su bianco il suo scopo: “Dalla Spagna, generiamo prosperità collegando le persone con il mondo”, per valorizzare il suo contributo al miglioramento della connettività del Paese. Oltre a questo, il contributo socio-economico del Gruppo Iberia è stato analizzato dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers in un rapporto che mostra che la compagnia aerea genera, direttamente e indirettamente, oltre 9.300 milioni di euro per il PIL spagnolo (0,6%) attraverso la sua attività, dai pagamenti ai fornitori (indiretti), dalle famiglie legate a Iberia (indotto), agli oltre sette milioni di turisti che ogni anno volano con la compagnia aerea verso la Spagna. Tradotto in occupazione, più di 160.000 posti di lavoro in Spagna sono direttamente o indirettamente legati all’attività di Iberia, secondo il rapporto PricewaterhouseCoopers, che rappresentano lo 0,9% dei posti di lavoro in Spagna. Dei 9.300 milioni di euro di contributo che il Gruppo Iberia formisce al PIL, PricewarterhouseCoopers stima nel suo rapporto che quasi 2.600 milioni di euro sono generati dalle compagnie aeree del Gruppo, dai loro fornitori e dalla supply chain, dal consumo dei loro dipendenti. Gli altri 6.700 milioni di euro provengono dalla spesa generata dai 7,1 milioni di visitatori e residenti internazionali che viaggiano con il Gruppo Iberia in Spagna. Il Gruppo Iberia offre quasi 150 destinazioni in 50 paesi del mondo e i voli operati da Iberia e Iberia Express hanno rappresentato il 53% dei passeggeri dell’aeroporto di Madrid nel 2019: 22 milioni di clienti, di cui 7,1 milioni erano visitatori nazionali o stranieri. Questi 7,1 milioni di visitatori del Gruppo Iberia hanno anche un effetto moltiplicatore sull’occupazione, secondo il rapporto preparato da PricewaterhouseCoopers.

EASA RILASCIA IL PRIMO FLIGHT PROCEDURE DESIGN CERTIFICATE – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha assegnato la sua prima Flight Procedure Design certification a Aeronautical Services and Procedures ASAP s.r.o., Slovacchia. Il Flight Procedure Design è diventata un’attività regolamentata che richiede la certificazione nel 2022. Un certificato EASA consente al titolare di fornire flight procedure design services in tutti gli Stati membri, senza National requirements aggiuntivi. Il certificato è stato presentato all’ASAP Managing Director, Ian Whitworth, da Jussi Myllarniemi, Head of the Air Traffic Department at EASA e Manuel Rivas Vila, ATM Oversight Section Manager, durante il World ATM Congress in Madrid. Con questo, ASAP diventa il primo pan-European Flight Procedure Design provider.

AIRGEST, SOCIETA’ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO VINCENZO FLORIO DI TRAPANI, COMPIE 30 ANNI – Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 10:00, Airgest ha organizzato un incontro con stampa e autorità e aperto al pubblico, in occasione del trentennale di gestione dell’aeroporto internazionale Vincenzo Florio. Si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il trasporto aereo ed il ruolo degli scali regionali” alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di autorità militari e civili. Ad aprire i lavori dell’incontro, moderato dal giornalista del Sole 24 Ore, Nino Amadore, sarà il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Tra gli interventi previsti quello del presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, sul tema “La ripresa del trasporto aereo, i sistemi aeroportuali, il nuovo PNA”; Moris Ghiandoni, comandante del 37° stormo di Trapani Birgi che parlerà di “Convivenza tra scali militari e civili”; Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti su “Gli scali regionali: indispensabili infrastrutture territoriali”. Presente anche la politica regionale con i suoi più alti vertici. Oltre al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a cui saranno affidate le conclusioni, interverrà Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana sul tema “Economia del turismo e ruolo degli scali regionali”; Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana sul tema “Le infrastrutture di collegamento in Sicilia”. Seguirà Sandro Pappalardo, consigliere Enit, su “Turismo e infrastrutture”.

RYANAIR: INTERRUZIONI LIMITATE PER I VOLI DEL 24, 25 E 26 GIUGNO – Ryanair in un proprio comunicato informa: “Ryanair ha confermato oggi (26 giugno) di aver riscontrato solo minime interruzioni durante il fine settimana (24/25/26 giugno), principalmente a causa di uno sciopero di 2 giorni indetto dal centro di controllo del traffico aereo francese (ATC) a Marsiglia e di temporali in tutta l’Europa meridionale, che purtroppo hanno provocato una serie di cancellazioni di voli da Spagna, Italia, Regno Unito e Francia che normalmente transiterebbero nello spazio aereo francese. Meno del 2% dei 9.000 voli di Ryanair operanti questo fine settimana (24/25/26 giugno) è stato interessato da scioperi dell’equipaggio di lieve entità e scarsamente supportati. Tutti i passeggeri i cui voli sono stati interessati da ritardi/scioperi ATC o perturbazioni meteorologiche sono stati avvisati tramite e-mail/SMS”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è svolto il 25 giugno un trasporto sanitario d’urgenza, da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di una bimba di 8 anni affetta da una grave patologia. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto militare di Alghero ha imbarcato la piccola paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto civile di Genova. Una volta giunto sullo scalo ligure, la bambina è stata trasferita in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico “G. Gaslini”. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES SUPPORTA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – In occasione dello Small and Medium-sized Enterprises (MSME) Day e del ruolo fondamentale che queste imprese svolgono nella ripresa post-pandemia, Emirates sta consentendo alle MSME di cercare opportunità di crescita con un interessante incentivo per i nuovi membri che si iscrivono all’Emirates Business Rewards programme. Le aziende idonee in tutto il mondo che registrano un account per la prima volta in qualsiasi momento dal 25 giugno al 10 luglio 2022, riceveranno un bonus di 10.000 Emirates Business Reward Points, l’equivalente di un biglietto andata e ritorno in Economy Class tra la maggior parte delle destinazioni in Medio Oriente, Africa/WAIO e Dubai, una città che offre programmi di supporto e infrastrutture leader a livello mondiale per imprenditori e SME. L’offerta di Emirates mira a supportare le MSME e riconoscere il ruolo fondamentale che svolgono nello sviluppo sostenibile, nell’economia e nelle comunità globali. Attualmente ci sono più di 30.000 micro, piccole e medie imprese che partecipano all’Emirates Business Rewards programme, che beneficiano di una vasta gamma di vantaggi tra cui iscrizione facile, guadagni e riscatti accessibili e opportunità di flessibilità e aggiornamento, anche su prenotazioni last minute. Con l’obiettivo di rendere i viaggi d’affari senza soluzione di continuità, Emirates Business Rewards consente alle organizzazioni di guadagnare punti sui business travel, che possono essere spesi per voli futuri e upgrade su qualsiasi volo Emirates, in qualsiasi classe, in base alla disponibilità. Le organizzazioni possono accumulare punti ogni volta che i loro dipendenti o viaggiatori ospiti volano su Emirates, che possono quindi essere spesi per voli premio dinamici e upgrade. Gli individui possono anche accumulare Miglia Skywards sullo stesso volo se sono soci Emirates Skywards. Non c’è limite al numero di dipendenti che possono aderire al programma e non è necessaria alcuna spesa minima. Emirates Business Rewards è libero e può offrire un ritorno significativo alle MSME attente al budget. Emirates ha una lunga esperienza nel supportare small and medium sized business, non solo attraverso il suo Business Rewards programme, ma anche attraverso l’approvvigionamento di prodotti e servizi in tutta l’azienda. Centinaia di piccole e medie imprese in una vasta gamma di settori in tutto il mondo hanno beneficiato della presentazione dei loro prodotti a un pubblico di viaggio globale con Emirates, fornendo una spinta ai loro piani di crescita. Questi prodotti includono articoli come sustainable in-flight amenity kits, boutique luxury spa products, single origin teas e prodotti alimentari artigianali. Negli Emirati Arabi Uniti Emirates dà la priorità alle SME come parte delle sue procedure di gara e si impegna attivamente a collaborare con le parti interessate del governo, come Dubai SME, per identificare le imprese e valutare regolarmente le performance dei fornitori attivi.

NUOVI CONTENUTI PER EMIRATES ICE – Emirates collabora con Shahid, Arabic streaming platform, per offrire contenuti premium esclusivi a bordo del suo premiato sistema di intrattenimento in volo, ice. Shahid fa parte di MBC GROUP, leader media company in Middle East and North Africa (MENA). Questa partnership rende Emirates ice l’unico canale a offrire l’accesso a titoli molto popolari di Shahid Originals. “Da luglio 2022 tutti i clienti Emirates possono godere di un’ampia selezione di oltre 135 ore di contenuti Shahid. I sottotitoli del programma rendono inoltre il contenuto accessibile a un pubblico internazionale ancora più vasto a bordo di Emirates. I nuovi contenuti aggiunti da Shahid si aggiungono alla vasta collezione di contenuti arabi già disponibili su Emirates con oltre 420 canali audio e 170 canali di film e programmi TV. In totale, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice di Emirates, con oltre 5.000 canali, offre una notevole ampiezza di contenuti in 40 lingue per soddisfare la base di clienti globale, con oltre 4.000 ore di film e TV e quasi 3.500 ore di musica e podcast. Oltre all’intrattenimento, Emirates ice offre una serie di altre pratiche funzionalità, come il controllo dello stato del volo durante il viaggio; una vista in tempo reale durante il decollo e l’atterraggio da telecamere fissate su muso, coda e ventre dell’aeromobile; un’utile guida di viaggio sull’hub Dubai di Emirates; EmiratesRED; una gamma di contenuti di sviluppo personale tra cui LinkedIn Learning. Prima del volo, i clienti Emirates possono sfogliare oltre 5.000 canali di film on-demand, musica, programmi TV e documentari, creare la propria playlist sull’app mobile Emirates e sincronizzarla a bordo per un’esperienza di viaggio personalizzata”, afferma Emirates.