Airbus conclude un ILA Berlin Air Show di successo

Airbus ha concluso un ILA Berlin Air Show di successo la scorsa settimana, con sviluppi chiave che abbracciano i military, civil, air mobility and cybersecurity business della società, guidati da un contratto storico per l’acquisizione da parte della Spagna di 20 Eurofighter di ultima generazione.

“L’ILA Berlin è stato il primo grande European Air Show dal 2019 e questo evento ha consentito ad Airbus di sottolineare come sia pioniera dell’aerospazio sostenibile, per un mondo sicuro e unito. Il costruttore aveva una gamma completa di velivoli in static display e nelle flight demonstrations, nonché nelle mostre indoor del Berlin ExpoCenter Airport.

In cima alle notizie dall’ILA Berlin c’è l’ordine spagnolo per una flotta di E-Scan (electronically scanned) radar-equipped Eurofighter, per sostituire gli F-18 operati dall’aeronautica spagnola dalla Gando Air Base nelle Isole Canarie (leggi anche qui e qui). Con le consegne che inizieranno nel 2026, questi nuovi single and twin-seat combat aircraft aumenteranno la Eurofighter fleet complessiva della Spanish Air Force a 90 aerei, posizionandola tra gli alleati NATO con il più moderno fighter jet sviluppato in Europa”, afferma Airbus.

“Altri sei annunci all’ILA Berlin hanno messo in luce gli sforzi di Airbus per portare avanti gli obiettivi dell’industria aeronautica per la sostenibilità dell’aviazione e l’advanced air mobility, con la società che intraprende una gamma sempre più diversificata di iniziative e stringe partnership chiave.

Ciò include il supporto di Airbus per l’avvio di futuri flight trials utilizzando gli A400M multi-role airlifters della German Air Force (leggi anche qui) alimentati fino al 50% con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Guardando più avanti, l’obiettivo è consentire all’intera flotta di aeromobili Airbus della German Air Force, dagli airlifters and VIP transports ai fighter jets, di operare con SAF, che è un carburante alternativo in grado di ridurre le life-cycle CO2 emissions fino all’85% rispetto al carburante convenzionale.

Oltre a supportare tali attività a breve termine a livello nazionale, Airbus ha intrapreso una tabella di marcia a lungo termine verso il raggiungimento della 100% SAF readiness and certification per i vari paesi che utilizzano l’A400M.

Un altro sviluppo annunciato durante ILA Berlin è stato il primo volo in elicottero in assoluto eseguito con 100% SAF, che ha alimentato entrambi i motori Safran Makila 2 di un H225 (leggi anche qui). Si prevede che tali test continueranno su altri tipi di elicotteri con diverse fuel and engine architectures, al fine di certificare l’uso di 100% SAF entro il 2030.

Concentrandosi sull’aspetto del segmento di terra della futura sostenibilità dell’aviazione, Airbus e la società di ingegneria e gas industriali Linde hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare hydrogen infrastructure negli aeroporti di tutto il mondo (leggi anche qui).

Sempre all’ILA Berlin, Airbus e Munich Airport International hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare la commercializzazione di soluzioni chiavi in mano per le città e le regioni interessate allo sviluppo di advanced air mobility (AAM) ecosystems a livello globale. La riuscita integrazione di diversi elementi dell’AAM, inclusi i CityAirbus NextGen electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, richiede una forte cooperazione tra le parti interessate globali e locali che combinano competenze chiave, inclusi partner come Munich Airport (leggi anche qui)

Inoltre, Airbus ha svelato una partnership con KLK Motorsport e Modell- und Formenbau Blasius Gerg GmbH per progettare, sviluppare e produrre la CityAirbus NextGen rear structure (leggi anche qui)”, prosegue Airbus.

“Una cerimonia di consegna a ILA Berlin ha segnato la consegna del primo di due aerei A321LR (Long Range) per le German Armed Forces (leggi anche qui). È stato riconfigurato dalla versione commerciale da Lufthansa Technik AG per il trasporto flessibile di truppe e passeggeri, nonché per operazioni di volo parlamentari, su rotte a corto, medio e lungo raggio. Lufthansa Technik ha anche svolto i preparativi per il medical evacuation role dell’aereo, che amplierà il suo ambito di operazioni”, prosegue il costruttore.

“Con l’elicottero H145M esposto all’ILA Berlin, l’Air Show è stato un luogo altamente appropriato per l’annuncio del contratto di Airbus per sei di questi rotorcraft per la Cypriot National Guard. L’ordine dal governo di Cipro riguarda la versione dell’H145M con five-blade main rotor e include opzioni per altre sei velivoli (leggi anche qui).

Derivato dall’H145 civile, l’ultima versione dell’H145M di Airbus Helicopters presenta un nuovo e innovativo five-blade main rotor che aumenta il payload dell’aeromobile di 150 kg, con il suo bearingless design che semplifica le operazioni di manutenzione.

Un passo fondamentale nella strategia di Airbus per continuare a rafforzare le sue capacità e competenze di sicurezza informatica è stato compiuto all’ILA Berlin attraverso la firma di un protocollo d’intesa con il CISPA Helmholtz Center for Information Security. Questo accordo porterà all’apertura di un centro di eccellenza per la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale affidabile nel Saarland, in Germania.

Situato presso il CISPA Innovation Campus, il ‘CISPA-Airbus Digital Innovation Hub’ entrerà in funzione nel 2022″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)