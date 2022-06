ACI World: impatto positivo e immediato sulla domanda globale di viaggi aerei quando le restrizioni si allentano

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi la sua valutazione trimestrale che analizza l’impatto della pandemia COVID-19 sugli aeroporti, rivelando un impatto positivo e immediato sulla domanda globale di viaggi aerei.

“Il recente slancio creato dalla revoca di molte misure sanitarie e dall’allentamento della maggior parte delle restrizioni di viaggio in molti paesi europei e nelle Americhe ha rinnovato l’ottimismo del settore. Tuttavia, ha esposto ancora di più la ripresa irregolare, poiché i principali mercati dell’aviazione nell’Asia-Pacifico sono in ritardo rispetto alle loro controparti occidentali, poiché continuano a essere in parte chiusi al traffico internazionale.

Ci sono notizie positive sul fronte dell’Airport traffic recovery, poiché il traffico passeggeri globale dovrebbe migliorare in modo significativo nel 2022, raggiungendo il 77% di quello che era nel 2019, con un traffico 2022 previsto per un totale di 7,1 miliardi.

Per l’intero anno 2021, l’epidemia COVID-19 ha rimosso 4,6 miliardi di passeggeri rispetto al 2019, rappresentando una perdita del 50,3% del traffico passeggeri globale. Nei primi due anni della pandemia, l’epidemia COVID-19 ha ridotto di 10,2 miliardi il numero di passeggeri negli aeroporti del mondo”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Considerando i miei viaggi recenti e sulla base dei dati più recenti, non c’è dubbio che molti viaggiatori sono ansiosi di riprendere a viaggiare e i volumi di inizio estate ne sono una testimonianza. L’allentamento delle restrizioni di viaggio contribuirà ad aumentare la propensione al viaggio aereo e ad alimentare la ripresa del settore. Con molti Paesi che stanno facendo passi verso il ritorno a una certa normalità, revocando quasi tutte le misure sanitarie e le restrizioni di viaggio, ci aspettiamo un aumento della domanda di viaggi aerei nella seconda metà del 2022”.

“Nonostante l’attuale andamento del traffico, ancora molta incertezza circonda la ripresa del settore aeronautico, soprattutto nel medio-lungo periodo. Mentre molti indicatori puntano verso la ripresa, il settore sta anche affrontando alcuni significativi venti contrari tra cui conflitti geopolitici, maggiore inflazione, rischio di recessione economica, interruzioni della supply chain, carenza di manodopera e potenziali nuovi focolai. Nonostante i rischi al ribasso, il settore resta fiducioso che il potenziale per una ripresa ai livelli del 2019 entro due o tre anni sia prevedibile.

Mentre alcuni mercati hanno registrato una robusta ripresa, in media e secondo le attuali proiezioni, tenendo conto del primo trimestre del 2022 più lento del previsto a causa dell’onda Omicron, il traffico passeggeri globale dovrebbe tornare ai livelli del 2019 alla fine del 2023, con full-year recovery ai livelli del 2019 nel 2024.

La ripresa complessiva sarà principalmente guidata dalla ripresa del domestic passenger traffic, ma sarà ostacolata dalla stagnazione della ripresa in Asia-Pacifico e da una ripresa più lenta dei global international travel (a livello globale, il traffico domestico ha rappresentato il 58% del traffico passeggeri totale nel 2019). Si prevede che il global domestic passenger traffic raggiungerà i livelli 2019 alla fine del 2023, con il full-year 2023 traffic alla pari con i livelli 2019. Tuttavia, il global international passenger traffic richiederà quasi un altro anno per riprendersi e si prevede che raggiungerà i livelli 2019 solo entro la seconda metà del 2024”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)