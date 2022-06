Lufthansa riattiverà l’Airbus A380 dall’estate 2023

Lufthansa sta riattivando l’Airbus A380, in risposta al forte aumento della domanda dei clienti e al ritardo nella consegna degli aeromobili ordinati.

“La compagnia aerea prevede di utilizzare di nuovo l’aereo a lungo raggio, popolare tra i clienti e gli equipaggi, a partire dall’estate 2023. La compagnia sta attualmente valutando quanti A380 verranno riattivati e su quali destinazioni voleranno.

Lufthansa ha ancora 14 Airbus A380, che sono attualmente parcheggiati in Spagna e Francia per il cosiddetto “deep storage” a lungo termine. Sei di questi aerei sono già stati venduti, otto A380 rimangono per il momento parte della flotta Lufthansa”, afferma Lufthansa.

Gli Executive Board Members of Deutsche Lufthansa AG hanno annunciato la riattivazione dell’A380 in una lettera congiunta ai clienti della compagnia: “Nell’estate 2023, non solo ci aspettiamo di avere un air transport system molto più affidabile in tutto il mondo. Saremo anche lieti di darvi il benvenuto a bordo dei nostri Airbus A380. Abbiamo deciso oggi di rimettere in servizio l’A380, che continua a godere di grande popolarità, con Lufthansa nell’estate 2023. In aggiunta a questo, stiamo ulteriormente rafforzando e modernizzando le nostre flotte con circa 50 nuovi Airbus A350, Boeing 787 e Boeing 777-9 a lungo raggio e più di 60 nuovi Airbus A320/A321 nei prossimi tre anni”.

L’Airbus A380 è l’aereo passeggeri più grande del mondo: è lungo 73 metri e alto 24 metri. Gli A380 Lufthansa possono ospitare 509 passeggeri.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)