Air France-KLM pubblica il 2021 Sustainable Development Report

Air France-KLM ha pubblicato il suo 2021 Sustainability Report.

“Questo report completamente digitale delinea le azioni del Gruppo per accelerare la transizione ambientale e promuovere la diversità e l’inclusione in tutte le sue attività. Allo stesso tempo, Air France-KLM presenta “Destination Sustainability”, un programma che riunisce le ambizioni del Gruppo in materia di ambiente e cambiamento climatico da un lato, e il fattore umano dall’altro, portando i valori di rispetto, uguaglianza e tolleranza in primo piano.

In un contesto ancora segnato dalle conseguenze della pandemia e dalle tensioni internazionali, Air France-KLM intende rafforzare il proprio impegno verso un trasporto aereo sostenibile. Lo fa seguendo un approccio scientifico basato su criteri rigorosi, che è stato convalidato da SBTi, un’organizzazione di riferimento indipendente. Oltre a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, Air France-KLM mira a ridurre le proprie emissioni per passeggero-km del 30% rispetto al 2019. Il Gruppo si impegna inoltre a utilizzare il 10% di Sustainable Aviation Fuel entro il 2030, ben oltre il mandato normativo previsto in Refuel EU per i voli in partenza dall’Europa”, afferma Air France-KLM.

“Per illustrare il loro forte impegno per un trasporto aereo più responsabile, le compagnie aeree di Air France-KLM Group si stanno mobilitando per i “Connecting Europe Days”, che si tengono dal 28 al 30 giugno a Lione per discutere le politiche dei trasporti e promuovere la mobilità sostenibile. Cinque voli operati da Air France, KLM e Transavia voleranno verso le loro destinazioni trasportando almeno il 30% di SAF.

La responsabilità sociale è il secondo pilastro della strategia Destination Sustainability. Con oltre 71.000 dipendenti, Air France-KLM Group è un datore di lavoro leader, determinato a promuovere una cultura sempre più inclusiva e a combattere ogni forma di discriminazione e disuguaglianza sul lavoro. Ad esempio, un terzo delle posizioni nel Group’s Executive Committee dovrebbe essere ricoperto da donne e le donne dovrebbero rappresentare il 40% delle posizioni dirigenziali entro il 2030″, prosegue Air France-KLM.

“Nel 2021, Air France-KLM Group ha potuto contare sui suoi 71.000 dipendenti e sul loro impegno costante. Il report che pubblichiamo oggi è il risultato delle loro azioni e sforzi per porre il nostro Gruppo in prima linea in un settore che si sta reinventando. Il Destination Sustainability program incarna la nostra volontà di posizionarci come leader nell’aviazione sostenibile”, ha affermato Benjamin Smith, CEO of the Air France-KLM Group.

Il report è accessibile a questo link: https://sustainabilityreport.airfranceklm.com/en/.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)