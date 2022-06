Airbus si aggiudica contratto per l’European Space Agency (ESA) FORUM Earth monitoring satellite

Airbus si è aggiudicata un contratto da 160 milioni di euro per l’European Space Agency (ESA) FORUM satellite, per misurare il calore emesso dalla Terra nello spazio. FORUM, abbreviazione di Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring, sarà il primo satellite a osservare la Terra nella far-infrared part dello spettro, fornendo misurazioni uniche dell’energia in uscita dalla Terra, per aiutare a migliorare la comprensione del sistema climatico.

Le misurazioni dallo spettrometro di FORUM consentiranno agli scienziati di compilare una vista ad alta risoluzione dell’effetto serra della Terra e delle proprietà delle nuvole di ghiaccio e del vapore acqueo nell’atmosfera. Airbus è mission prime, con OHB che fornisce lo strumento.

Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questa missione critica di osservazione della Terra per misurare per la prima volta la radiazione infrarossa dalla Terra fornirà a scienziati e climatologi i dati di cui hanno bisogno per migliorare le loro previsioni sul riscaldamento globale. Si basa sull’eredità di Airbus nella progettazione e produzione di small Earth observation missions efficienti in termini di costi, tra cui Sentinel-5P, ed è la sesta Airbus primed Earth Explorer mission per l’European Space Agency”.

Lo Science Minister, George Freeman, ha dichiarato: “Questa nuova importante missione per migliorare ulteriormente l’accuratezza delle previsioni climatiche e vedere il nostro pianeta con occhi nuovi è un’altra dimostrazione dell’esperienza tecnologica spaziale del Regno Unito. Gli scienziati dell’Imperial College London hanno fornito un supporto chiave all’ESA nella definizione degli obiettivi scientifici di FORUM e il satellite sarà costruito da Airbus a Stevenage. Si tratta di un contratto industriale significativo che dimostra i punti di forza del Regno Unito nella tecnologia di osservazione della Terra e nella produzione di satelliti, nonché la nostra leadership globale nella lotta ai cambiamenti climatici”.

Simonetta Cheli, ESA’s Director of Earth Observation Programmes, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiudicare il contratto industriale ad Airbus nel Regno Unito come Prime Contractor per FORUM, con OHB in Germania responsabile dello strumento. FORUM si aggiunge alla nostra famiglia di missioni Earth Explorer di grande successo e, acquisendo nuove informazioni, porterà grandi benefici alla scienza del clima”.

Airbus in Stevenage guiderà lo sviluppo del satellite, con Airbus in Germania responsabile per l’Instrument signal detection chain e Airbus in Francia che fornirà platform product support.

“L’utilizzo di una tecnologia collaudata in orbita ridurrà considerevolmente i rischi e i costi del programma. L’avionica per la missione è stata sviluppata, convalidata e trasportata insieme in missioni precedenti, il che consentirà risparmi nelle attività di verifica, sviluppo software e procedure operative.

Lo strumento principale su FORUM sarà un Fourier Transform Spectrometer operante in far-infrared. La radiazione a onde corte in arrivo dal Sole viene assorbita sulla superficie terrestre e riemessa nello spazio, attraverso l’atmosfera, a lunghezze d’onda infrarosse più lunghe. FORUM misurerà la firma di questa radiazione in uscita, da cui sarà possibile derivare una comprensione cruciale del vapore acqueo, delle nuvole di ghiaccio, della neve e del ghiaccio in superficie, dell’anidride carbonica e di altre caratteristiche dei gas serra. Il satellite sarà inoltre dotato di un thermal imager per ground sample validation.

Il satellite FORUM volerà in una loose formation davanti al satellite MetOp-SG A1 per osservazioni sinergiche, utilizzando l’infrared atmospheric sounding interferometer di MetOp-SG A1. L’utilizzo dei dati di MetOp a lunghezze d’onda infrarosse più corte completerà e migliorerà ulteriormente FORUM.

Gli appalti da small and medium-sized enterprises (SME) saranno un elemento chiave della missione FORUM, per migliorare ulteriormente la space supply negli Stati membri dell’ESA. Il satellite FORUM da 883 kg sarà in orbita polare a un’altitudine di 830 km ed è programmato per il lancio su un lanciatore Vega-C da Kourou, nella Guyana francese, nel 2027. FORUM sarà la nona Earth Explorer mission dell’ESA Future EO Programme”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)