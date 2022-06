News Brevi – 28.06.2022

AEROPORTO DI BOLOGNA: UN MEZZO ELETTRICO DI DUCATI ENERGIA PER GLI SPOSTAMENTI IN AREA AEROPORTUALE – Nell’ambito delle iniziative di Aeroporto di Bologna per la transizione verso la mobilità elettrica e come segno di un più ampio coinvolgimento del territorio verso la sostenibilità, il Sales Director Generators and eMobility Division di Ducati Energia Mirco Fucili ha consegnato oggi al Presidente di Aeroporto di Bologna Enrico Postacchini un “Free Duck 4”, quadriciclo elettrico leggero ad elevata capacità di carico, prodotto dalla casa di Borgo Panigale in ottica di mobilità sostenibile. Il mezzo, dato in comodato d’uso, verrà utilizzato per gli spostamenti ad emissioni zero del personale del Gruppo AdB in aerea aeroportuale (sia in airside che all’interno della viabilità aeroportuale). Il Piano di Sostenibilità di AdB prevede che la flotta aziendale del Gruppo (auto, furgoni e mezzi operativi) venga via via sostituita da mezzi elettrici, così come è già stato fatto di recente con l’acquisto di un elevatore elettrico che consente ai passeggeri con problemi di deambulazione di salire a bordo degli aerei. Inoltre, entro quest’anno, verranno installate 10 nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche di passeggeri e operatori aeroportuali, colonnine che saliranno a 32 entro il 2025.

DELTA RINNOVA L’OFFERTA DI BEVANDE E SNACK A BORDO – Delta informa: “Le vacanze estive sono alle porte e i passeggeri Delta in viaggio negli Stati Uniti possono sorseggiare nuovi tè di produzione diretta, caffè freddo, vino frizzante e birra, e fare uno spuntino con una nuova selezione. L’assortimento di nuovi prodotti, che comprende anche bevande di benvenuto e pasti stagionali rinnovati, si focalizza sulle piccole imprese, fornitori di tutto il mondo e brand guidati da donne e LGBTQ+, coerentemente con il recente impegno di Delta per creare un’esperienza di bordo orientata alle persone e ai valori”. “Ascoltiamo sempre ciò che i nostri clienti ci comunicano che vorrebbero vedere a bordo, e stiamo offrendo loro più di ciò che dicono di desiderare, dando al contempo un contributo alle comunità globali”, ha dichiarato Kristen Manion Taylor, senior vice president of In-Flight Service di Delta. “La collaborazione con brand come Thrive Farmers si fonda sulla nostra missione di collaborare con aziende che fanno del bene al mondo arricchendo la vita delle persone che creano i loro prodotti”. “Negli ultimi mesi, Delta ha annunciato la collaborazione con la prima distilleria di proprietà afroamericana degli Stati Uniti, Du Nord Social Spirits; ha migliorato l’offerta di vini a bordo con Imagery Estate Winery, guidata dalla pluripremiata enologa Jamie Benziger; ha introdotto in Delta One amenity kit realizzati da artigiani messicani in collaborazione con Someone Somewhere”, afferma Delta Air Lines.

RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’: ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY LA PRESENTAZIONE DI CAGLIARITANI PER SEMPRE – “Il prossimo appuntamento alla biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari, venerdì 1° luglio alle 18.00, vedrà come protagonista l’opera corale curata da Giulio Pisano Cagliaritani per sempre, Edizioni della Sera. Il contesto è ancora una volta quello degli eventi ‘IN VIAGGIO VERSO’, ideati dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre diversi”, afferma l’Aeroporto di Cagliari.

DRONI: FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA ENAC – POLIZIA – ENAC informa: “È stato firmato a Roma un “Protocollo d’intesa” tra l’ENAC e la Polizia di Stato. Per l’ENAC, l’accordo è stato firmato dal Direttore Generale, Dott. Alessio Quaranta, per la Polizia di Stato dal Direttore della Direzione Centrale Anticrimine, Pref. Francesco Messina. Il protocollo è finalizzato ad agevolare l’individuazione di droni potenzialmente ostili e alla collaborazione nel quadro delle attività istituzionali volte a supportare il continuo sviluppo del settore dei droni secondo criteri di sicurezza e sostenibilità. Il documento, di natura sperimentale, individua, tra le altre cose, le procedure di accesso da parte delle sale operative delle questure, per finalità di pubblica sicurezza, alle informazioni disponibili in tema di registrazione dei droni e dei relativi piloti. La Polizia di Stato e l’ENAC sono inoltre impegnati a realizzare attività informativa anche congiunta (come ad esempio dépliant, filmati) rivolta ai cittadini, per individuare comportamenti virtuosi da adottare nell’impiego dei droni, allo scopo di facilitare la diffusione di buone prassi e intraprendere azioni correttive sulla base delle informazioni derivanti dalle attività di verifica. I controlli saranno effettuati attraverso le sale operative degli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico delle questure, che adotteranno procedure standard di intervento stabilite d’intesa con il Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato attraverso una specifica istruzione operativa”.

SAS: MISURE PRECAUZIONALI PER SUPPORTARE I CLIENTI IN CASO DI SCIOPERO DEI PILOTI – SAS informa: “SAS ha ricevuto un avviso dai sindacati dei piloti in Svezia, Norvegia e Danimarca. La mediazione è in corso ma se non si raggiunge un accordo prima del 29 giugno 2022, i sindacati dei piloti sciopereranno. SAS sta adottando misure precauzionali per supportare i clienti i cui voli saranno interessati da un potenziale sciopero. Un potenziale sciopero dei piloti avrà un impatto sostanziale sugli scheduled flight di SAS e molti clienti rischiano di risentirne. A causa dell’alta stagione, la disponibilità di voli equivalenti sarà molto limitata. Pertanto, SAS sta adottando misure precauzionali per consentire ai clienti di pianificare alternative ai loro voli. SAS offre ai passeggeri prenotati sui voli SAS tra il 27 giugno e il 3 luglio 2022 la possibilità di riprenotare il biglietto gratuitamente. I passeggeri possono riprenotare un volo SAS in un’altra data, entro i prossimi 360 giorni, per la stessa destinazione se è disponibile la stessa classe di servizio del biglietto originale. Non tutti i voli SAS saranno interessati da un potenziale sciopero. Per vedere se un volo potrebbe essere interessato, i passeggeri possono controllare lo stato del loro volo su flysas.com. Per utilizzare l’opzione di riprenotazione di un volo interessato, i passeggeri sono indirizzati a “My Bookings” sul sito SAS. I passeggeri che hanno prenotato il biglietto tramite un Agente di viaggio o un Tour Operator devono contattarli direttamente. Il potenziale sciopero sta causando un’elevata pressione sul servizio clienti SAS e il tempo di attesa è più lungo del solito. Controllando lo stato di una prenotazione tramite le soluzioni self-service di SAS, i passeggeri possono evitare lunghe attese al telefono e in chat. I clienti riceveranno continuamente informazioni e aggiornamenti via SMS, e-mail e sul nostro sito web. Per essere in grado di supportare i clienti colpiti da un potenziale sciopero, SAS sta rafforzando il servizio clienti e i call center per la riprenotazione, ove possibile. SAS si scusa sinceramente per l’inconveniente che ciò causa ai clienti colpiti”.

SAS: COMMENTO ALL’ANNUNCIO DEL GOVERNO NORVEGESE – SAS informa: “L’annuncio del governo norvegese, in merito alla sua intenzione di sostenere il nostro piano di trasformazione SAS FORWARD convertendo la sua posizione di debito in azioni SAS, è apprezzato e rappresenta un passo importante verso il successo di SAS FORWARD. Il governo norvegese ha anche annunciato che non contribuirà con nuovo capitale. SAS vuole esprimere il proprio apprezzamento per il supporto fornito dallo Stato norvegese nel corso degli anni e, più recentemente, durante la pandemia. La piena implementazione di SAS FORWARD, comprese le componenti di condivisione degli oneri, consentirà a SAS di diventare un attore competitivo nel settore aereo europeo. Dal 1946, SAS è stata una parte importante dell’infrastruttura scandinava, collegando Norvegia e Scandinavia al mondo e il mondo alla Scandinavia. Questa continua ad essere la missione di SAS per le generazioni a venire”.

ANA: MODIFICHE ALL’INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule, con ulteriori voli Narita-Chicago da agosto in risposta all’aumento della domanda e flight schedules per le rotte europee annunciati fino al 29 ottobre 2022. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Per maggiori info visitare: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

ANA ESPANDE LA SAF FLIGHT INITIATIVE – All Nippon Airways (ANA) ha lanciato la sua Sustainable Aviation Fuel (SAF) Flight Initiative for corporate customers, al fine di promuovere una maggiore responsabilità ambientale e aiutare le aziende a ridurre la propria carbon footprint. Il programma inizia con quattro partner inaugurali, tra cui Itochu Corporation, Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI) e Nomura Holdings, Inc. Le aziende che aderiscono al corporate program saranno in grado di ridurre le emissioni di carbonio dai viaggi di lavoro dei propri dipendenti. “Siamo entusiasti di offrire la SAF Flight Initiative ad alcune delle principali compagnie giapponesi”, ha affermato Shinichi Inoue, Chief Executive Officer and President of ANA. “ANA è orgogliosa di essere un leader della sostenibilità, come prima compagnia aerea in Asia a offrire un programma per la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso il SAF, e non vediamo l’ora di portare avanti il nostro programma insieme a più partner”. “ANA sta adottando vari approcci per incorporare pratiche ambientali più responsabili nell’attività e per l’approvvigionamento stabile di SAF. Per l’espansione della produzione di SAF in Giappone, ANA sta collaborando attraverso la coalizione ACT FOR SKY con altre società impegnate nello sviluppo dei SAF. Inoltre, ANA sta lavorando con Neste, LanzaJet, Inc. e altri produttori esteri per costruire una supply chain sostenibile. Inoltre, altre aziende hanno aderito al cargo program lanciato lo scorso ottobre”, conclude ANA.

IATA: STATEMENT SULLA CAA DECISION RIGUARDO LE HEATHROW CHARGES – IATA in un proprio comunicato informa: “Sebbene sia positivo che le tariffe diminuiscano leggermente a lungo termine, la realtà è che la competitività, i passeggeri e le compagnie aeree del Regno Unito hanno bisogno di aiuto ora. E in questo momento, le tariffe stanno inizialmente aumentando rispetto al 2021. Un’analisi indipendente ha mostrato che le tariffe potrebbero diminuire oggi, pur proteggendo gli investimenti e un generoso tasso di rendimento per Heathrow. L’intero processo dovrebbe essere rivisto”, ha affermato Willie Walsh, IATA Director General.

AMERICAN AIRLINES LANCIA UN PILOT CADET SCOLARSHIP IN ONORE DI ELISE EBERWEIN – American Airlines ha annunciato la creazione dell’Elise Eberwein American Airlines Pilot Scholarship, un impegno di $1 milione nei prossimi 10 anni per promuovere gli ampi sforzi della compagnia aerea per aumentare e diversificare i ranghi dei piloti. “La borsa di studio verrà lanciata entro la fine dell’anno e onora Eberwein, American Executive Vice President of People and Global Engagement, che va in pensione alla fine del mese. Eberwein ha iniziato la sua carriera come assistente di volo e ha trascorso i successivi 35 anni sostenendo i membri del team, creando una cultura incentrata sulle persone e guidando programmi lungimiranti per rendere American un posto di lavoro privilegiato”, afferma American Airlines. “Non solo Elise è stato il driver per definire la nostra missione di prendersi cura delle persone nel viaggio della vita, ma incarna quel lavoro ogni giorno”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Sostiene instancabilmente il nostro team, in particolare quelli le cui voci potrebbero essere ascoltate meno facilmente, e lavora per creare percorsi di carriera per tutti. La leadership di Elise ci ha aiutato a guardare non solo a chi siamo oggi, ma a chi vogliamo essere domani. Lanciare questa borsa di studio mentre reclutiamo la prossima generazione di aviatori è il modo perfetto per onorare la sua passione per le persone e il progresso”. La borsa di studio assegnerà annualmente a due candidati $50.000 ciascuno da destinare ai costi del pilot training attraverso l’American Airlines Cadet Academy.

JETBLUE MODIFICA LA SUA OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SPIRIT DOPO LA CONSULTAZIONE CON GLI AZIONISTI – JetBlue ha annunciato che sta modificando la sua proposta di acquisizione di Spirit, sulla base delle discussioni con gli azionisti di Spirit, e ha pubblicato una lettera aperta in cui descrive in dettaglio i vantaggi della proposta superiore. JetBlue sta comunicando la proposta modificata allo Spirit Board. “Abbiamo discusso la nostra offerta direttamente con gli azionisti di Spirit e ora stiamo modificando la nostra proposta in risposta all’interesse espresso dagli azionisti”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue.

JETBLUE: PROSEGUE LA PARTNERSHIP CON ALLIANZ PARTNERS USA – JetBlue Travel Products, una sussidiaria di JetBlue Airways, ha annunciato oggi un’estensione pluriennale della partnership con Allianz Partners USA, rafforzando la loro relazione per l’intensa stagione estiva e al di là. La partnership offre ai clienti JetBlue la possibilità di proteggere sia i loro voli che i pacchetti vacanza con un’assicurazione di viaggio. Il contratto riafferma Allianz Partners come fornitore ufficiale di assicurazione di viaggio di JetBlue Airways e JetBlue Travel Products.

ROLLS-ROYCE SVILUPPERA’ MTU HYDROGEN ELECTROLYZER E INVESTE IN HOELLER ELECTROLYZER – Rolls-Royce sta entrando nell’hydrogen production market acquisendo una quota di maggioranza del 54% dell’electrolysis stack specialist Hoeller Electrolyzer, la cui tecnologia innovativa costituirà la base di una nuova gamma di mtu electrolyzer products dalla sua Power Systems division. Hoeller Electrolyzer, con sede a Wismar, Germania, è una società tecnologica in fase iniziale che sta sviluppando highly efficient polymer electrolyte membrane (PEM) stacks, con il marchio Prometheus, per la produzione di idrogeno a costi contenuti. Il Dr. Otto Preiss, COO and Chief Technology Officer, Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Sviluppando i nostri mtu electrolyzers e assumendo una partecipazione di maggioranza in Hoeller Electrolyzers, stiamo metodicamente aumentando il nostro hydrogen portfolio e assicurandoci l’accesso a questa affascinante tecnologia, che non è un sogno irrealizzabile, ma ha un grande potenziale di mercato. Questo ci consentirà di fornire complete hydrogen solutions e di dare un contributo significativo alla protezione del clima”

LOCKHEED MARTIN CONTINUA A INVESTIRE NELL’HUNTSVILLE CAMPUS – Lockheed Martin sta investendo nell’innovazione, segnando la continua crescita e l’avanzamento delle capacità in North Alabama nel suo Huntsville campus, poiché l’azienda aprirà una nuova struttura. La Missile System Integration Lab (MSIL) facility sarà inizialmente utilizzata esclusivamente per lo sviluppo nell’ambito del Next Generation Interceptor (NGI) program di Lockheed Martin, con sede a Huntsville e a supporto della Missile Defense Agency, nella missione di proteggere dalle minacce dei missili balistici con un rivoluzionario e moderno weapon system. Il nuovo MSIL è un investimento di Lockheed Martin di 16,5 milioni di dollari.

IBERIA CELEBRA I 95 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE – Oggi Iberia celebra i 95 anni dalla sua fondazione, il 28 giugno 1927, e per commemorare questo anniversario la compagnia aerea terrà diverse attività durante questa settimana. Tra questi, Iberia mette all’asta alcune delle divise che hanno fatto parte della sua storia e che sono state recentemente esposte nel suo Espacio Iberia; un locale di oltre 350 metri quadrati – situato nel cuore di Madrid – con il quale la compagnia aerea ha voluto portare la nuova esperienza a bordo più vicino alle persone e che ha coinciso con la premiere della sua nuova divisa il 1 giugno. Ottenere alcune delle divise che hanno fatto parte della storia della compagnia aerea è possibile attraverso un’asta pubblica che sarà aperta per le prossime 48 ore. Attraverso il link https://subastas.iberia.com/ si possono fare offerte sui modelli di Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Bernhayer o Alfredo Caral a partire da un prezzo di partenza di 80 euro.

LOCKHEED MARTIN: 10TH BLACK HAWK HELICOPTER CONTRACT – Il governo degli Stati Uniti e Sikorsky, una società Lockheed Martin, hanno firmato un contratto quinquennale per una baseline di 120 H-60M Black Hawk helicopters, con opzioni per raggiungere un totale di 255 aeromobili da consegnare agli U.S. Army and Foreign Military Sales (FMS) customers. Sikorsky continua a modernizzare e migliorare il Black Hawk per soddisfare le missioni in evoluzione dell’esercito, fornendo continuamente velivoli. Il “Multi-Year X” contract for UH-60M Black Hawk and HH-60M MEDEVAC aircraft segna il decimo contratto pluriennale per Sikorsky e il governo degli Stati Uniti per gli elicotteri H-60. Con oltre 2.100 H-60 variants nell’inventario dell’esercito degli Stati Uniti, il Black Hawk continua a essere il cavallo di battaglia e la spina dorsale dell’U.S. Army Aviation. Mentre l’esercito continua a sviluppare le sue Future Vertical Lift (FVL) capabilities, continuerà a utilizzare l’H-60M per i prossimi decenni e insieme alla flotta futura. Il valore del contratto per le consegne previste è di circa 2,3 miliardi di dollari, con un valore potenziale fino a 4,4 miliardi di dollari, nel caso in cui le opzioni per aeromobili aggiuntivi fossero completamente esercitate. Le consegne Multi-Year X inizieranno a luglio e continueranno fino al 2027.