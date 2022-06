Silk Way West Airlines firma ordine per due Airbus A350F

Silk Way West Airlines con sede a Baku, Azerbaigian, ha firmato un purchase agreement per due Airbus A350F.

“Questo è il primo ordine dalla Caspian region per questo tipo di aereo. I freighters hanno lo scopo di modernizzare e far crescere ulteriormente la flotta esistente, con i cargo aircraft più efficienti e sostenibili disponibili sul mercato”, afferma Airbus.

“Siamo lieti di firmare il primo ma sicuramente non l’ultimo accordo con Airbus, che segna l’inizio di quella che sono sicuro sarà una partnership molto fruttuosa, mentre ci sforziamo per la crescita futura. Oggi, i nostri ospiti hanno assistito a un momento decisivo nella storia di Silk Way West Airlines. Sono fiducioso del successo che ci porterà l’acquisizione di questi nuovi velivoli. La firma di questo accordo segna una nuova pietra miliare nella crescita della nostra compagnia. Non c’è dubbio che questo accordo rafforzerà la posizione di leader della compagnia nel global air freight market nei prossimi 15-20 anni”, ha affermato Wolfgang Meier, President of Silk Way West Airlines.

“Accolgo con favore Silk Way West Airlines come nuovo cliente Airbus. L’A350F è un punto di svolta in termini di efficienza e sostenibilità per le operazioni cargo del futuro. Non vediamo l’ora di dimostrare quanto positivamente l’economics and environmental signature degli A350 si distinguerà rispetto agli aerei di vecchia generazione”. ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A350F si basa sul più moderno long range leader, l’A350. L’aereo sarà caratterizzato da una large main deck cargo door e una lunghezza della fusoliera ottimizzata per le cargo operations. Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, che si traducono in un take-off weight di 30 tonnellate più leggero, che insieme agli efficienti motori Rolls-Royce genera un vantaggio di almeno il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto al suo attuale concorrente più vicino. Con una 109 tonnes payload capability (+3t payload / 11% in più di volume rispetto alla concorrenza), l’A350F serve tutti i mercati cargo (Express, general cargo, special cargo…) ed è nella large freighter category l’unico freighter aircraft di nuova generazione ready on-time per gli enhanced ICAO CO2 emissions standards.

Lanciato nel 2021, l’A350F registra fino ad oggi 31 ordini e impegni da sei clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)