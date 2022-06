Boeing pubblica il 2022 Sustainability Report

Boeing ha pubblicato oggi il suo annual Sustainability Report, che definisce ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda e include parametri chiave per misurare i progressi. Ciò include la sicurezza e il benessere dei dipendenti; global aerospace safety; equità, diversità e inclusione; operazioni sostenibili; innovazione e tecnologie pulite; il coinvolgimento della comunità.

Inoltre, il rapporto mette in evidenza i risultati di sostenibilità dell’azienda nel 2021, la sua visione sostenibile per il futuro del volo e gli sforzi ambientali, sociali e di governance (ESG) in linea con gli standard di sostenibilità globali.

“Siamo onorati di pubblicare il nostro secondo sustainability report, che si basa sulla famiglia di reports Boeing già pubblicati quest’anno e condivide il modo in cui i nostri sforzi ESG collettivi stanno contribuendo al nostro business e al mondo”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer. “Il report è un passo importante per dimostrare la nostra ambizione di comunicare in modo trasparente con tutti i nostri stakeholder e di ritenerci responsabili mentre proteggiamo, connettiamo ed esploriamo il nostro mondo, in modo sicuro e sostenibile”.

“Il report descrive in dettaglio le pietre miliari ambientali, sociali e di governance di Boeing, inclusi questi punti salienti.

Gestione ambientale

– Impegno a fornire aerei commerciali in grado di volare con 100% sustainable fuels entro il 2030.

– Supporto al settore dell’aviazione commerciale per raggiungere net-zero carbon emissions for global civil aviation operations entro il 2050.

– Boeing si è unita alla NASA e al DARPA per testare con successo un fully composite, linerless cryogenic fuel tank, con la capacità di contenere 16.000 galloni di idrogeno liquido.

– Boeing ha stabilito molteplici partnership per aiutare a far avanzare la transizione alle energie rinnovabili con partner tra cui SkyNRG, Alaska Airlines, Etihad Airways, NASA, Rolls-Royce e United Airlines. Abbiamo anche aderito alla First Movers Coalition e continuiamo a fare progressi attraverso la nostra joint venture, Wisk.

– Boeing nel 2021 ha mantenuto net-zero carbon emissions dalla produzione e dagli impianti, ampliando la conservazione e l’uso di elettricità rinnovabile, fornendo al contempo compensazioni di carbonio accuratamente selezionate per le emissioni rimanenti.

Progresso sociale

– Maggiore rappresentanza delle donne e delle minoranze razziali/etniche, con miglioramenti rispetto al 2020.

– Maggiore sicurezza sul lavoro mediante automazione e robotica, riduzione dell’esposizione dei dipendenti a rischi elevati e riduzione del 27% degli infortuni gravi nel 2021.

– Boeing ha speso più di $4 miliardi con fornitori piccoli e diversificati e ha investito più di $187 milioni per aiutare a costruire comunità migliori in tutto il mondo.

– Introdotte le abitudini ‘Seek, Speak and Listen’ per creare una cultura inclusiva, rafforzare il nostro team globale e ottenere risultati aziendali più solidi.

– Lo Speak Up reporting channel ha consentito alle persone di segnalare apertamente problemi di sicurezza, qualità o conformità, sapendo che la loro voce sarà ascoltata e verranno intraprese azioni appropriate.

Governance trasparente

– Modifica del Governance & Public Policy Committee del Board of Directors per includere la supervisione della sostenibilità.

– Istituito il Chief Aerospace Safety Office indipendente per allineare le critical safety functions sotto un’unica organizzazione.

– Integrazione della sicurezza dei prodotti, della sicurezza dei dipendenti e delle metriche di qualità nelle nostre principali strutture di incentivi annuali”, afferma Boeing.

“Maggiori dettagli su questi e altri risultati di sostenibilità sono disponibili nel full report: https://www.boeing.com/principles/sustainability/annual-report/index.page. Ulteriori informazioni sugli impegni, le partnership e gli sforzi di Boeing per la sostenibilità su https://www.boeing.com/principles/sustainability“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)