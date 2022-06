News Brevi – 29.06.2022

L’AERONAUTICA MILITARE AL “VIESTE AIR SHOW 2022” – L’Aeronautica Militare ha partecipato lo scorso 26 giugno alla manifestazione aerea “Vieste Air Show 2022” su litorale Gargano, organizzata dall’Aeroclub di Bari in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vieste. “Era dalla “Giornata Azzurra” del 2002, svoltasi all’interno dell’aeroporto di Amendola – sede del 32° Stormo – che la provincia di Foggia non ospitava una manifestazione aerea di tale portata. Un pubblico numeroso ha potuto assistere alle performance di diversi velivoli dell’Aeronautica Militare. A dare il via alla manifestazione aerea sono state le note dell’inno nazionale, mentre un elicottero HH-139 del 15° Stormo di Cervia sorvolava il litorale con il Tricolore. A seguire, l’equipaggio dello stesso elicottero ha simulato una missione di soccorso e recupero di un naufrago in mare. Gli assetti dell’Aeronautica Militare sono stati tra i principali protagonisti del programma di volo della manifestazione: due Eurofighter del 4° Stormo hanno simulato l’intercettazione di un velivolo civile in emergenza a seguito della perdita di contatto radio, una delle fattispecie più ricorrenti nell’ambito delle attività di difesa aerea assicurate e condotte – 24 ore su 24, 365 giorni all’anno – dai caccia intercettori della Forza Armata; da segnalare inoltre la partecipazione di un velivolo AMX del 51° Stormo di Istrana, che ha mostrato al pubblico l’elevata versatilità del velivolo effettuando una simulazione di missione CAS (Close Air Support), missioni di supporto aereo ravvicinato, nell’ambito della quale è stato anche riprodotto un “ingaggio” da parte di un J-TAC (Joint Tactical Air Controller), personale altamente specializzato che ha il ruolo fondamentale di indirizzare da terra gli assetti aerei sull’obiettivo assegnato. Suggestivo ed emozionante è stato l’ingresso in scena di un F35A del 13° Gruppo Volo del 32° Stormo. Il velivolo di 5^ generazione ha simulato un combattimento aereo ravvicinato con velivolo ostile, dimostrando le straordinarie capacità e potenzialità attraverso evoluzioni e virate ad altissimo angolo d’attacco e massimo fattore di carico, oltre che una impressionante accelerazione”, afferma l’Aeronautica Militare. “Le Frecce Tricolori hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico con 25 minuti di esibizioni, un programma che grazie ad un intenso e continuo addestramento permette di disegnare in cielo – a meno di due metri di distanza tra un velivolo e l’altro – diciotto figure acrobatiche. Tra queste, particolarmente ammirata la figura della ‘bomba’, eseguita in tutto il mondo dalla sola PAN, quella della configurazione a ‘cuore’ e della ‘scintilla'”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO COUNCIL ESAMINA LA DUAL REGISTRATION DI COMMERCIAL AIRCRAFT DA PARTE DELLA RUSSIAN FEDERATION – Durante la sua 226th Meeting Session, l’ICAO Council ha esaminato questioni relative all’esercizio di double-registered aircraft nella Russian Federation. “L’articolo 18 della Chicago Convention prevede che un aeromobile non può essere validamente immatricolato in più di uno Stato, sebbene la sua immatricolazione possa essere modificata da uno Stato all’altro. Una volta che uno Stato ha immatricolato un aeromobile, gli incombono numerosi obblighi di sicurezza in virtù della Chicago Convention e dei suoi allegati. La doppia immatricolazione degli aeromobili solleva problemi di sicurezza relativi, tra l’altro, alla validità internazionale del certificate of airworthiness e della radio station license di ciascun aeroplano. Prendendo atto dei principi giuridici applicabili contenuti nella Convenzione di Chicago e di una relazione orale sui quesiti intrapresa dal Segretariato ICAO nell’interesse della sicurezza aerea nel contesto dell’esercizio di aeromobili, il Council ha invitato la Federazione Russa a cessare immediatamente le sue infrazioni della Chicago Convention, al fine di preservare l’incolumità e la protezione dell’aviazione civile e di rimediare urgentemente a tali violazioni. Il Council ha inoltre chiesto al Secretary General di riferire queste infrazioni, se non urgentemente rettificate, a tutti gli Stati contraenti della Convenzione di Chicago, in conformità con l’articolo 54 j) della Convenzione e ha inoltre deciso di sottoporre la questione alla 41a Sessione dell’Assemblea ICAO questo settembre-ottobre, per l’esame degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 54 k) della Convenzione. Al segretariato ICAO è stato inoltre chiesto di continuare a monitorare da vicino la situazione e di riferire al Council su eventuali ulteriori sviluppi”, afferma ICAO in un comunicato.

QATAR AIRWAYS AMPLIA LA PARTNERSHIP CON IL PARIS SAINT-GERMAIN DIVENTANDO OFFICIAL FRONT OF SHIRT SPONSOR – Qatar Airways, Official Airline Partner del Paris Saint-Germain dal 2020, è stata annunciata come nuovo Official Jersey Partner dei campioni di calcio francesi in una partnership pluriennale, a partire dalla stagione 2022/23. Con 46 trofei importanti in tutte le competizioni, il Paris Saint-Germain è un iconico club globale che trascende lo sport e incorpora il mondo dell’intrattenimento e della moda, per essere posizionato come un brand leader nello sport e nello stile di vita. Il Paris Saint-Germain svolgerà un ruolo importante nell’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways e collegherà e coinvolgerà il suo brand con le centinaia di milioni di fan del club in tutto il mondo, offrendo al contempo esperienze uniche per premiare i membri del Privilege Club, che diventerà l’Official Frequent Flyer Programme del Paris Saint-Germain. Inoltre, Qatar Airways Holidays offrirà pacchetti di viaggio ufficiali per i fan del Paris Saint-Germain, portando gli appassionati di calcio di tutto il mondo a Parigi. I pacchetti includeranno voli di andata e ritorno, alloggio e biglietti per le partite. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo entrati in una nuova era nella nostra partnership con uno dei più grandi club del mondo, il Paris Saint-Germain. Il nostro legame con il club è andato sempre più rafforzandosi e la nuova stagione vedrà Qatar Airways sulla parte anteriore delle divise del club, una delle maglie più riconosciute del calcio. Come Qatar Airways, il club ha grandi ambizioni nel calcio e non vediamo l’ora di far parte del loro successo nei prossimi anni”. “L’annuncio di un nuovo jersey partner è una pietra miliare per il club”, ha dichiarato Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer, Paris Saint-Germain. “Siamo lieti di vedere Qatar Airways intensificare il proprio impegno nei confronti della famiglia del Paris Saint-Germain. Presente sulla Rouge & Bleu shirt, Qatar Airways aumenterà la propria visibilità globale e l’integrazione nel calcio”. Nel frattempo, l’Hamad International Airport (HIA) di Doha e il Qatar Duty Free (QDF) saranno rispettivamente Official Airport e Official Duty Free del Paris Saint-Germain. QDF amplierà anche il fan store ufficiale del Club in aeroporto per offrire ai fan l’opportunità di assicurarsi una vasta gamma di merchandising ufficiale del club. Il Paris Saint-Germain migliorerà ulteriormente l’ampio portafoglio sportivo di Qatar Airways, che comprende FIFA World Cup Qatar 2022TM, FC Bayern München in Germania, Concacaf, Conmebol e ulteriori partnership in più discipline sportive come equitazione, kitesurf, padel e tennis.

ETIHAD AIRWAYS PRONTA AD ACCOGLIERE 2,7 MILIONI DI PASSEGGERI DURANTE L’ESTATE – Etihad Airways e Abu Dhabi International Airport hanno potenziato le risorse e sono pronti ad accogliere 2,7 milioni di passeggeri durante i mesi estivi, a seguito dell’impennata della domanda di viaggi globali. Oltre 1,4 milioni di passeggeri partiranno dall’Abu Dhabi International Airport, inclusi 330.000 passeggeri locali, con oltre 1.100 partenze settimanali a livello di network. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Mentre i viaggi rimbalzano dall’impatto della pandemia globale, Etihad ha assistito a un enorme aumento delle prenotazioni nelle ultime settimane. Con le vacanze estive alle porte e per gestire l’aumento del numero di passeggeri, Etihad ha rafforzato le operazioni sia a livello locale che attraverso la nostra rete globale, per garantire agli ospiti un’esperienza in volo e in aeroporto senza interruzioni”. Etihad Airways ricorda agli ospiti di effettuare il check-in online, di utilizzare il servizio Verified to Fly per presentare eventuali documenti di viaggio relativi al Covid per l’approvazione preventiva, di arrivare in aeroporto in anticipo.

IBERIA E TRIP.COM RAFFORZANO LA PROPRIA PARTNERSHIP CON UNA NUOVA SOLUZIONE PER LE NDC SALES – Trip.com Group ha rafforzato la propria partnership con Iberia implementando una shopping engine solution per il New Distribution Capability (NDC) air ticket sales channel, una novità assoluta per la partnership e un passo positivo per lo sviluppo di NDC. L’approccio innovativo per migliorare i canali di vendita NDC mette in mostra l’impegno del gruppo di viaggio globale a collaborare con le compagnie aeree, alla ricerca di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nello spazio NDC. La nuova partnership con NDC facilita l’accesso prioritario a un inventario più ricco e completo della compagnia aerea e migliora la trasparenza dell’esperienza di acquisto su Trip.com. Offre ai viaggiatori contenuti migliori sui voli Iberia con opzioni tariffarie aggiuntive su Long Haul and Short Haul Additional Price Points (LHAPP and SHAPP). Fornisce inoltre regole di modifica e cancellazione durante la fase di acquisto che garantiscono al passeggero di ottenere informazioni più dettagliate e una scelta diversificata di prodotti, supportando al contempo il lavoro di Trip.com e dei team di assistenza clienti post-biglietteria della compagnia aerea. Miguel Henales, Digital Business & Direct Sales Director di Iberia, ha dichiarato: “Siamo lieti di unire le forze con Trip.com, segnando un’altra pietra miliare nel nostro viaggio per migliorare la nostra offerta di distribuzione per i clienti. La partnership e questa nuova soluzione testimoniano il nostro impegno nel promuovere l’adozione di massa degli NDC e dimostrano che la soluzione IB funziona, è potente e scalabile”.

DELTA: MAGGIORE FLESSIBILITA’ PER I CLIENTI IN OCCASIONE DEL WEEK END FESTIVO DEL 4 LUGLIO – Delta offre maggiore flessibilità ai clienti per modificare i loro piani di viaggio in vista dell’intenso weekend di vacanza del 4 luglio. “La compagnia aerea globale sta emettendo un systemwide fare difference travel waiver per l’1-4 luglio, che consente ai clienti di riprenotare il viaggio prima o dopo weekend travel days potenzialmente impegnativi, senza differenze di tariffa o spese di modifica, a condizione che i clienti viaggino tra la stessa origine e destinazione. I clienti possono modificare i loro piani di viaggio tramite My Trips o la Fly Delta app. Il viaggio riprenotato deve aver luogo entro l’8 luglio 2022. Il personale Delta lavora 24 ore su 24 per ricostruire l’attività di Delta, rendendola il più resiliente possibile per ridurre al minimo l’effetto a catena delle interruzioni. Anche così, sono previste alcune sfide operative per questo fine settimana festivo. Questa deroga unica è stata emessa per offrire ai clienti Delta una maggiore flessibilità per pianificare tempi di viaggio impegnativi, previsioni meteorologiche e altre variabili, senza preoccuparsi di un potenziale costo per farlo. Delta dovrebbe trasportare volumi di clienti da venerdì 1 luglio a lunedì 4 luglio mai visti da prima della pandemia. Le deroghe sono generalmente emesse solo per un’area geografica limitata, riservata agli eventi meteorologici che potrebbero causare ritardi e cancellazioni diffusi, nonostante i migliori sforzi di mitigazione di Delta. Questa deroga va oltre la Delta standard no-change-fee policy per U.S. domestic travel per clienti con Main Cabin and premium tickets”, afferma Delta.

SAS: MEDIAZIONE PROLUNGATA FINO AL 2 LUGLIO – SAS informa: “Dopo settimane di mediazione, i mediatori, insieme a SAS e ai sindacati dei piloti SAS Scandinavia, hanno deciso di prorogare il termine della mediazione fino al 2 luglio 2022 00:01 CET. SAS accoglie con favore la decisione dei mediatori poiché continua a essere ferma ambizione della compagnia raggiungere un accordo ed evitare uno sciopero”.

JETBLUE INVIA UNA LETTERA AGLI AZIONISTI DI SPIRIT E AI CREW MEMBERS – JetBlue ha diffuso oggi una lettera aperta agli azionisti di Spirit. Nella lettera la compagnia spiega agli azionisti i vantaggi della fusione JetBlue-Spirit e i vantaggi normativi, invitandoli a votare a favore. “Questo è il momento di far sentire la tua voce e consegnare un chiaro messaggio allo Spirit Board che desideri la superior JetBlue transaction”, conclude la lettera. Inoltre JetBlue ha condiviso oggi una lettera con i membri dell’equipaggio prima dello Spirit special meeting del 30 giugno. “Ho ricevuto molti messaggi dai membri dello Spirit Team. Credo che potremmo lavorare tutti insieme per creare un concorrente nazionale rivoluzionario per le compagnie aeree legacy se siamo in grado di andare avanti. I nostri fondatori hanno avviato JetBlue nel 2000 con la missione di riportare l’umanità al viaggio aereo. Nessuno pensava che una nuova compagnia aerea a basso costo con una missione audace e live TV onboard avrebbe mai funzionato. JetBlue ha dimostrato che gli scettici si sbagliavano e da allora abbiamo avuto un impatto misurabile come forza competitiva. Con o senza Spirit, il nostro futuro è luminoso. Consegneremo una crescita continua e redditizia mentre emergiamo dalla pandemia, supportati da un solido portafoglio ordini Airbus, un’esperienza cliente che nessuna compagnia aerea può eguagliare, una geografia impegnativa ma di grande valore e, soprattutto, 23.000 dei migliori membri dell’equipaggio del settore”, afferma tra le altre cose la lettera.

JETBLUE PROSEGUE LA “SOAR WITH READING” INITIATIVE – JetBlue ha lanciato oggi la sua dodicesima iniziativa annuale Soar with Reading a Newark, NJ, con un evento inaugurale presso la storica Public Library Main Branch di Newark. Il sindaco di Newark Ras Baraka e il membro del Congresso del New Jersey Donald Payne Jr. si sono uniti alla compagnia aerea per celebrare la sua premiata iniziativa di alfabetizzazione, che affronta il problema della disponibilità dei libri nelle comunità svantaggiate, in cui l’accesso a libri per bambini adatti all’età è spesso limitato. Dal 2015 JetBlue ha adottato un approccio creativo a questo problema attraverso il suo free book vending machine program, che in precedenza ha visitato New York City, Detroit, San Francisco, Oakland, Washington, DC e Fort Lauderdale. A partire da oggi, cinque digital book vending machines di JetBlue sono disponibili per i visitatori di Newark. Ad oggi JetBlue, attraverso la sua iniziativa Soar with Reading, ha donato libri per un valore di oltre 4 milioni di dollari a bambini bisognosi.

AL VIA LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI UK DI LEONARDO NEL SETTORE DELL’ELETTRONICA – Un approccio guidato dai dati per i processi di progettazione e produzione. Questo il nuovo modello lanciato da Leonardo per gli stabilimenti della Divisione Elettronica con sede nel Regno Unito. Inizialmente i siti coinvolti saranno quelli di Edimburgo, Luton, Basildon e Southampton. Basato su un ambiente di dati condiviso, il nuovo metodo accelererà i processi di sviluppo e ridurrà i costi, mentre gli ingegneri ed esperti dell’azienda si focalizzeranno sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate, come radar e contromisure per velivoli. Sfruttando al meglio i dati raccolti, Leonardo sarà in grado di fornire più rapidamente alle Forze armate britanniche e ai suoi alleati soluzioni innovative ad alta intensità tecnologica. L’ambiente condiviso costituirà, inoltre, la base del più ampio programma di trasformazione digitale che sta interessando i business di Leonardo con sede nel Regno Unito. Caratteristica peculiare del nuovo metodo è l’acquisizione, in modalità sicura, dell’enorme quantità di dati generati quotidianamente nell’ambito dell’intera organizzazione. Gli operatori utilizzeranno una suite di strumenti, tra cui una nuova piattaforma, per impiegare i dati al massimo livello e contribuire così a ottimizzare, migliorare e velocizzare i programmi in corso di sviluppo. Altri vantaggi di disporre di un ambiente condiviso sono la possibilità di automatizzare e semplificare attività che richiedono tempi lunghi e di supportare, con informazioni essenziali, il processo decisionale. Le prime prove del nuovo approccio hanno dimostrato che un’analisi che richiede quattro ore potrà essere eseguita in trenta secondi, così come un ciclo di test di radar potrà esser ridotto da diversi giorni a poche ore. L’ambiente di dati condiviso consentirà sin da subito di raggiungere importanti risultati. Tuttavia questa è solo una parte del programma di trasformazione avviato da Leonardo nel Regno Unito, di cui rappresenterà la “dorsale digitale” per una serie di iniziative di ingegneria e logistica, tra cui progetti di ingegneria digitale, pianificazione integrata, supply chain e digital factory. Successivamente seguirà una transizione verso il cloud da completarsi entro fine anno. Implementando questo approccio, Leonardo migliorerà anche la capacità di fornire modelli simili per i clienti che si stanno orientando allo stesso modo verso un futuro basato sui dati, come il Ministero della Difesa del Regno Unito.