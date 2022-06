Il Gulfstream G800 completa con successo il suo primo volo

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il nuovo ultralong-range Gulfstream G800 ha completato con successo il suo primo volo, lanciando ufficialmente il flight-test program del velivolo a più lungo raggio del settore.

“Annunciato nell’ottobre 2021, il G800 è l’ultima aggiunta alla flotta di nuova generazione di Gulfstream a prendere il volo e a fare progressi verso le consegne ai clienti.

Il G800 è partito dal Savannah/Hilton Head International Airport alle 9:00 ed è atterrato due ore dopo. In linea con l’impegno di Gulfstream per la leadership di sostenibilità nel settore dell’aviazione, l’aereo ha effettuato il volo utilizzando un blend di sustainable aviation fuel”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Quando il G800 test aircraft ha effettuato il roll-out lo scorso autunno, abbiamo cambiato ancora una volta le regole del gioco per il nostro settore”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “In Gulfstream, lavorare a stretto contatto con i nostri clienti ci consente di basarci continuamente sui nostri successi e sviluppare velivoli che superano le loro aspettative. Il G800 spinge ulteriormente i confini delle performance con l’aerodinamica e la tecnologia della cabina progettate da Gulfstream e non vediamo l’ora che i nostri clienti traggano vantaggio dal maggior range a velocità più elevate nel nostro eccezionale cabin environment”.

“Il G800 può volare 8.000 nm/14.816 Km a Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km a Mach 0,90, con una fuel-efficiency leader della categoria, grazie alla combinazione tra la Gulfstream-designed advanced high-speed wing e i nuovi high-thrust Rolls-Royce Pearl 700 engines.

Il G800 presenta anche le ultime novità di Gulfstream in cabin technology and comfort, inclusi sedili ergonomici realizzati a mano; high-definition circadian lighting system; 100% fresh air, mai ricircolata; la più bassa cabin altitude del settore; un plasma-ionization air purification system; 16 grandi finestrini. Progettato per ospitare fino a 19 passeggeri, il G800 offre fino a quattro living areas, o tre living areas con un crew compartment.

Il G800 è dotato del Gulfstream next-generation Symmetry Flight Deck e di dual head-up displays con il nuovo Combined Vision System, che include Enhanced Flight Vision System and Synthetic Vision Systems imagery, migliorando ulteriormente la sicurezza e la pilot situational awareness”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo annunciato otto nuovi velivoli, strategicamente programmati per catturare la domanda del mercato”, ha affermato Burns. “Stiamo riscontrando un grande interesse per il G800 e questo primo volo ci avvicina ancora di più alla consegna di un Gulfstream per ogni missione”.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)