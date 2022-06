Etihad Airways torna a Pechino

Etihad Airways ha ripreso i voli passeggeri tra Abu Dhabi e Beijing (Pechino).

“Il volo inaugurale EY888 di Etihad Airways è atterrato a Beijing questa mattina alle 05:25 (ora locale), diventando il primo regular direct international passenger service a tornare a Pechino nell’ambito dell’ultimo mandato del Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council in risposta al Covid-19.

Il volo è il primo servizio passeggeri diretto da Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti a Beijing, capitale della Repubblica Popolare Cinese, dal 23 marzo 2020. A bordo del volo c’erano diplomatici degli Emirati Arabi Uniti, dipendenti di imprese cinesi con investimenti negli Emirati Arabi Uniti, viaggiatori d’affari e studenti”, afferma Etihad Airways.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Oggi segnamo un momento significativo nella storia di Etihad, poiché i voli passeggeri riprendono per Pechino per la prima volta in oltre 800 giorni. I voli diretti tra Abu Dhabi e Pechino faciliteranno senza dubbio l’approfondimento della cooperazione bilaterale in vari campi e promuoveranno legami più forti tra i popoli delle due nazioni.

Man mano che le restrizioni di viaggio globali si allentano rapidamente, Etihad è attrezzata per aumentare ulteriormente le operazioni in Cina e soddisfare la crescente domanda da parte dei viaggiatori in entrambe le località, per supportare la ripresa delle attività economiche e sociali in tutto il mondo”.

Ahmed Al Qubaisi, Senior Vice President, Government International & Communications, Etihad Aviation Group, ha commentato: “Il volo Etihad oggi è una testimonianza della partnership strategica globale di successo tra le due capitali e dimostra la determinazione congiunta di entrambi i governi di basarsi su di essa. Etihad è estremamente grata di far parte di questo momento e di contribuire ai legami sempre più stretti tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina. Etihad continua a mantenere il suo impegno nel facilitare un ponte aereo resiliente e prospero tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, e oltre. Ciò mantiene il movimento di passeggeri e merci e supporta gli scambi economici e politici tra le due nazioni”.

Dopo il volo inaugurale, il regolare servizio settimanale inizierà il 6 luglio e sarà operato da un Boeing 787-9 Dreamliner, con cabine Business ed Economy.

Schedule in vigore dal 6 luglio:

EY888 – Abu Dhabi 1:00 – Pechino 12:25 – Operato il mercoledì con Boeing 787-9.

EY889 – Pechino 18:35 – Abu Dhabi 23:35 – Operato il giovedì con Boeing 787-9.

