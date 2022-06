IAG converte 14 A320neo family options in ordini fermi

Il Chief Financial Officer di IAG, Nicholas Cadbury, informa: “International Airlines Group (IAG) sta convertendo 14 A320neo family options, annunciate nell’agosto 2013, in ordini fermi per 11 A320neo e tre A321neo.

Ciò si aggiunge alla conversione di otto A320neo family options che IAG ha esercitato nel marzo 2022 per sei A320neo e due A321neo.

Questi aeromobili saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e saranno utilizzati per sostituire gli A320ceo family aircraft nella short-haul fleet del Gruppo.

Questi aerei moderni e fuel-efficient porteranno sia efficienze in termini di costi che vantaggi ambientali alle compagnie aeree di IAG”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)