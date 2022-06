Pratt & Whitney e Embraer completano un flight test con 100% SAF su un E195-E2 con motori GTF

Embraer e Pratt & Whitney hanno testato con successo un GTF-powered E195-E2 aircraft con 100% sustainable aviation fuel (SAF).

“Il test, con un motore che ha operato con 100% SAF, ha convalidato che i GTF engines e la E-Jets E2 family possono volare con entrambi i motori alimentati con blends fino a 100% SAF senza alcun compromesso in termini di sicurezza o performance. L’aereo ha completato due giorni di ground tests al Fort Lauderdale International Airport, culminati in un 70-minute flight test al Vero Beach Regional Airport in Florida”, affermano Embraer e Pratt & Whitney.

“L’E2 è già il più efficiente single aisle aircraft che vola oggi, con un risparmio fino al 25% di emissioni di CO2 rispetto agli aerei della generazione precedente. Questa riduzione delle emissioni può essere aumentata fino a un impressionante 85% con 100% SAF. La sostituzione di aeromobili più vecchi con prodotti di nuova generazione e l’aumento della produzione di SAF sono le due azioni più efficaci che l’aviazione commerciale può intraprendere ora per ottenere una significativa riduzione delle emissioni”, ha affermato Rodrigo Silva e Souza, vice president strategy and sustainability, Embraer Commercial Aviation. “Embraer e Pratt & Whitney sono leader del settore con prodotti più efficienti per i clienti e più sostenibili per la nostra società. Questo test dimostra che l’E2 è pronto per 100% SAF certification and operation, una volta che il settore avrà finalizzato gli standard”.

Tutti i motori Pratt & Whitney e gli aeromobili Embraer sono attualmente certificati per operare con SAF miscelato fino al 50% con standard Jet A/A1 kerosene, secondo le ASTM International specifications. Le specifiche future consentiranno miscele fino a 100% SAF, per massimizzare il potenziale di riduzione delle emissioni con l’utilizzo di carburante derivato da materie prime sostenibili e non fossili.

“Il SAF è una parte fondamentale della nostra road map per la sostenibilità e continuiamo a lavorare con partner del settore e autorità di regolamentazione per supportare lo sviluppo di un drop-in standard per 100% SAF”, afferma Graham Webb, chief sustainability officer at Pratt & Whitney. “Questo test dimostra che i motori GTF possono funzionare con qualsiasi fuel e che la E-Jets E2 family è pronta per la 100% SAF certification una volta che il settore avrà finalizzato lo standard per unblended SAF”.

“Il SAF utilizzato da Embraer e Pratt & Whitney era un 100% Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosine (HEFA-SPK), acquisito da World Energy. HEFA-SPK è un tipo specifico di hydrotreated renewable feedstock fuel utilizzato nell’aviazione ed è considerato un sostituto alternativo principale per il conventional jet fuel dalla Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI), grazie alla sostenibilità della sua materia prima.

Il Pratt & Whitney GTF™ engine è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore e costi operativi di livello mondiale. È l’esclusivo propulsore della Embraer E-Jets E2 family, che riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 25% per posto, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%. Certificati per operazioni con 50% sustainable aviation fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire. L’Embraer E195-E2 equipaggiato con motori GTF rappresenta la combinazione più ecologica di airframe e motore, offrendo il livello più basso di rumore ed emissioni”, concludono Pratt & Whitney e Embraer.

