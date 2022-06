News Brevi – 30.06.2022

SAAB: ORDINE PER DUE GLOBALEYE DALLA SVEZIA – Saab ha firmato un contratto e ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Materiel Administration (FMV) per il GlobalEye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircraft. L’ordine include due aeromobili GlobalEye con consegne previste nel 2027. Il valore dell’ordine è di circa 7,3 miliardi di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2022-2027. Il contratto include anche opzioni che consentono a FMV di ordinare fino a due GlobalEye aggiuntivi. Il GlobalEye di Saab è dotato dell’Erieye Extended Range radar, che ha un range di oltre 550 chilometri, oltre a una suite di sensori avanzati e un command and control system integrato nel velivolo Global 6000. “GlobalEye fornirà alla Svezia world-class airborne early warning and control capability. La missione più importante di Saab è proteggere le persone e la società e sono orgoglioso che GlobalEye rafforzerà ulteriormente le capacità delle forze armate svedesi”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. GlobalEye fornisce una forte early warning and control capability su aria, mare e terra e può fornire informazioni in tempo reale alle unità dell’aeronautica, dell’esercito e della marina. Ciò consente la situational awareness delle aree circostanti e il rilevamento precoce delle minacce. Oltre alla capacità militare, GlobalEye può essere utilizzato anche per compiti di supporto alla società civile, ad esempio guidando e coordinando missioni di soccorso durante disastri naturali o incidenti gravi in mare o a terra. Saab realizzerà il lavoro a Göteborg, Linköping, Järfälla, Arboga e Luleå, Svezia, Tampere, Finlandia e Centurion, Sud Africa.

WIZZ AIR NOMINATA COMPAGNIA LOW-COST PIU’ SOSTENIBILE AI WORLD FINANCE SUSTAINABILITY AWARDS 2022 – Wizz Air è stata nominata Compagnia Low-Cost più sostenibile ai World Finance Sustainability Awards 2022. “World Finance si è congratulata con i vincitori per aver contribuito a rendere possibile un cambiamento rivoluzionario, e in particolare ha elogiato il costante impegno di Wizz Air nella sostenibilità, riferendosi nello specifico all’ambizioso programma di rinnovo della flotta e alle altre iniziative per il risparmio di carburante. La compagnia aerea è orgogliosa di avere le più basse emissioni di carbonio per passeggero-km in Europa, e si è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni del 25% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Un elemento portante della strategia di sostenibilità di Wizz Air è la sua flotta di Airbus, che è una tra le più giovani in Europa ed è attualmente composta da 154 aeromobili con un’età media di 4,93 anni. Wizz Air ha inoltre recentemente firmato un protocollo d’intesa con Airbus per esplorare il potenziale di operazioni ad alta efficienza e a bassissimo costo alimentate a idrogeno. Giunti alla quarta edizione, i World Finance Sustainability Awards celebrano le aziende che mettono i valori ecologici al centro delle loro attività. I premi si estendono a trenta diversi segmenti industriali, dalla sanità, alle valute digitali, all’aviazione”, afferma Wizz Air.

RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’: UMBERTO MONDINI E IL SUO DREAMLINER PROTAGONISTI ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – La biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari è pronta a ospitare il pilota, accademico e scrittore Umberto Mondini che alle 18.00 di mercoledì 6 luglio presenterà il suo romanzo Dreamliner, per Lastarìa Edizioni. L’autore in procinto di atterrare alla Cagliari Airport Library è un ex comandante di Boeing 777 con più di 20.000 ore di volo all’attivo e una forte inclinazione per gli studi antropologici e religiosi, di cui è stato anche docente universitario. A moderare l’incontro tra Mondini e il suo pubblico ci sarà Manuel Etzi, anche lui pilota, che con l’autore ha in comune la grandissima passione per il volo e la scrittura. Il contesto è ancora una volta quello degli eventi ‘IN VIAGGIO VERSO’, ideati dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre diversi. L’evento è aperto a tutti e gratuito.

AERONAUTICA: SOCCORSO CON ELICOTTERO SU UNA SCOGLIERA A FAVIGNANA – Giornata intensa ieri per gli elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che attraverso i propri centri di ricerca e soccorso dislocati sul territorio nazionale ha equipaggi sempre pronti ad intervenire a favore di cittadini in difficoltà. Nel primo pomeriggio di ieri, un elicottero HH139B dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani facendo rotta verso l’isola di Favignana per recuperare e soccorrere un uomo rimasto bloccato e lievemente infortunato su una scogliera. Nella circostanza anche un Vigile del Fuoco, nel tentativo di raggiungere e soccorrere l’uomo via terra, si e’ infortunato e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero per recuperare entrambi. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR (Search and Rescue – ricerca e soccorso) nazionale, a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco tramite la prefettura di Trapani, è decollato poco dopo le 14 su ordine del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Una volta individuate le due persone da soccorrere, l’operatore di bordo ha calato l’aerosoccorritore con il verricello ed è stato effettuato il recupero a bordo in sicurezza dei due uomini, trasportati poi sul campo sportivo di Favignana. Al termine della missione di soccorso, l’elicottero ha fatto ritorno sulla base di Trapani dove ha ripreso il servizio di prontezza. Nel frattempo un altro elicottero HH139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, in questo caso dell’83° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) di Cervia, ha partecipato alle operazioni di ricerca di un uomo disperso nella zona del Lago di Fiastra, in provincia di Macerata. Alle ricerche hanno partecipato anche squadre del CNSAS Marche, alcune delle quali sono state trasportate sul luogo delle ricerche con lo stesso elicottero, che sta operando nella circostanza dall’aeroporto di Falconara. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE: COMMENTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLO SPIRIT SPECIAL MEETING – JetBlue ha rilasciato la seguente dichiarazione di Robin Hayes, chief executive officer, in merito alla decisione dello Spirit Board of Directors di aggiornare il suo Special Meeting: “Ci congratuliamo con lo Spirit Board per aver ascoltato i loro azionisti, che chiaramente non erano favorevoli alla Frontier transaction, e per aver aggiornato lo Special Meeting. Non vediamo l’ora di iniziare un dialogo costruttivo e sostanziale con loro. È chiaro che gli azionisti di Spirit hanno ora affidato allo Spirit Board un mandato innegabile per raggiungere un accordo con JetBlue. Una combinazione JetBlue-Spirit creerebbe un concorrente nazionale davvero interessante per i vettori legacy e una combinazione vincente per i clienti, i JetBlue crewmembers e gli Spirit Team Members, gli azionisti di entrambe le compagnie aeree. Esortiamo lo Spirit Board ad ascoltare i suoi azionisti e ad accettare la nostra proposta superiore senza ulteriori indugi”.

EASA: UPDATED EASY ACCES RULES FOR LARGE AERPLANES (CS-25) – Le updated Easy Access Rules for Large Aeroplanes (CS-25) sono ora disponibili per il download gratuito dal sito Web EASA in formato pdf e in formato online. Questa revisione del giugno 2022 incorpora l’Amendment 27 che copre la revisione degli aeroplane performance requirements for air operations e il regolare aggiornamento di CS-25. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

ANA AGGIORNA IL SUO INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e riprenderà i voli Beijing – Narita dall’11 luglio 2022. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per maggiori informazioni: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

IBERIA: SUCCESSO PER L’ASTA DELLE DIVISE STORICHE – Iberia ha appena compiuto 95 anni dalla sua fondazione, il 28 giugno 1927, e per commemorare questo anniversario la compagnia aerea ha messo all’asta repliche delle divise che il suo personale ha utilizzato nel corso della storia, dal 1946 al 31 maggio, quando ha cambiato la divisa con quella disegnata da Teresa Helbig. Attraverso il link subastas.iberia.com, è stato possibile fare offerte sui progetti di Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Bernhayer o Alfredo Caral, con un prezzo di partenza di 80 euro. L’asta è stata aperta lunedì scorso alle 14:00 e si è chiusa ieri alla stessa ora. In queste 48 ore, più di 11.000 persone hanno visitato il sito web dell’asta Iberia, dove i clienti di solito fanno offerte per i biglietti per voli verso destinazioni e date specifiche, e 74 persone hanno partecipato alla gara per le divise. Con l’asta di queste otto divise (sette da donna e una da uomo) sono stati ottenuti 2.610 euro, che la compagnia aerea ha donato a ENVERA, organizzazione fondata da dipendenti Iberia, genitori di disabili. La divisa che ha pagato di più è stata quella di Elio Berhanyer del 1972 – 600 euro – e l’unico modello maschile in asta, del 1947, indossato dalla prima TCP maschile, è stato venduto a 260 euro. Alcuni dei vincitori dell’asta andranno a ritirare le “loro divise” all’Espacio Iberia, il pop-up store situato in Calle de Velázquez a Madrid, con il quale la compagnia aerea ha voluto portare vicino alle persone la nuova esperienza di bordo e dove le divise sono state esposte. Dopo un mese e mezzo, Espacio Iberia chiude i battenti oggi alle 21:00.

SITA: TECNOLOGIA AUMENTA TASSO DI SODDISFAZIONE DEI PASSEGGERI – Sempre più passeggeri per volare decidono di affidarsi alle tecnologie touchless e al cellulare: questo è quanto emerge dal Passenger IT Insights 2022 di SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo. Presentato oggi, il rapporto mostra come la pandemia abbia accelerato anche la digitalizzazione dei viaggi aerei e la disponibilità dei viaggiatori ad adottare le soluzioni digitali, mobile e touchless. I risultati evidenziano tuttavia come i controlli sanitari siano un punto dolente che ha rallentato l’automazione dei processi di viaggio (end-to-end), tantoché nel primo trimestre del 2022, nonostante un certo uso della tecnologia in questa fase, oltre la metà dei passeggeri ha fatto ricerche sui requisiti per i controlli sanitari e ha preferito presentare manualmente la documentazione. L’incertezza sui requisiti sanitari e sulle regole di viaggio ha probabilmente portato i viaggiatori a cercare una maggiore interazione con il personale aereo all’inizio del viaggio, nella fasi del check-in, etichettatura e consegna dei bagagli. Maggiore è il ricorso alla tecnologia durante il viaggio, più i passeggeri sono risultati avere un grado di gradimento più elevato: dall’indagine emerge, infatti, che l’87% dei viaggiatori prova emozioni positive riguardo al controllo dell’identità, con un aumento dell’11% rispetto al 2016, lo stesso vale per l’84% dei passeggeri che manifesta soddisfazione durante il ritiro dei bagagli, con un incremento del 9%. Queste sono anche le aree in cui l’adozione della tecnologia è aumentata maggiormente, grazie ai cellulari e ai gate automatizzati, con la metà dei passeggeri che ora riceve anche informazioni in tempo reale sulla consegna dei bagagli. Piace anche l’identità biometrica, visto che i passeggeri hanno dato a questa soluzione un voto di 7,3 su 10 (dove 10 rappresenta il massimo del comfort), a riprova che i viaggiatori dopo la pandemia vorrebbero semplificare alcune fasi del viaggio.

MAGYAR POSTA AUMENTA LA PROPRIA CAPACITA’ CON IL NUOVO SISTEMA DI SMISTAMENTO DI LEONARDO – Magyar Posta si affida a Leonardo per realizzare il principale hub di smistamento pacchi dell’Ungheria. È l’ultimo traguardo internazionale nel settore della logistica e, allo stesso tempo, la conferma della fiducia dell’operatore ungherese nelle capacità di Leonardo, con cui collabora da due decenni. Il contratto, del valore di oltre 26 milioni di euro, prevede la fornitura di tecnologie leader di mercato per supportare la crescente rete di distribuzione di Magyar Posta. La soluzione, che sarà consegnata entro l’autunno 2023, consentirà all’operatore di garantire consegne rapide durante il picco di fine anno. Sono inclusi anche servizi di supporto professionale fino al 2031. Una volta completato, il sistema sarà in grado di elaborare fino a 100 milioni di pacchi all’anno.

BOMBARDIER INAUGURA IL RINNOVATO SINGAPORE SERVICE CENTRE – Bombardier ha annunciato oggi l’inaugurazione del suo Singapore Service Centre recentemente trasformato, la più grande OEM business aviation maintenance facility in Asia – Pacifico. La struttura recentemente ampliata offre capacità di servizio sostanzialmente migliorate per la flotta in crescita di operatori Learjet, Challenger e Global. La struttura ospiterà anche il Global 8000 business jet di Bombardier appena lanciato quando entrerà in servizio nel 2025. Situato nel crescente Seletar Aerospace Park, il Singapore Service Centre, inaugurato nel 2014, ha più che quadruplicato la sua attuale impronta da 70.000 piedi quadrati (6.500 m2) a circa 290.000 piedi quadrati (27.000 m2). La massiccia espansione introduce nuove strutture per i clienti e gli operatori di business jet, tra cui una full-service, environmentally-controlled paint facility, advanced interior finishing capabilities, key support functions come engineering, sales and customer support, ampio portfolio di component, repair and overhaul (CR&O) services. Ciò include anche la possibilità per i clienti di aeromobili Global di acquisire in leasing i motori BR710 da Rolls Royce stoccati in loco, riducendo significativamente i tempi di fermo e i costi. L’espansione aggiunge anche nuove heavy structural and composite repair capabilities, nonché un deposito di parti integrato che servirà il sito e la regione, aggiungendo oltre 15 milioni di dollari di scorte di parti aggiuntive. Si prevede che l’ampliamento del Singapore Service Center supporterà più di 2.000 visite di business jet all’anno. Bombardier ha anche ricevuto il suo primo lotto di Sustainable Aviation Fuel (SAF) dal suo partner, Shell Aviation, offrendo agli operatori di business jet un’opzione di carburante ecologico all’aeroporto di Seletar, basandosi sull’impegno di Bombardier per ridurre l’impronta ambientale della business aviation in tutto il mondo.