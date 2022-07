Airbus ottiene nuovi ordini in Cina

Airbus comunica: “Airbus conferma la firma di ordini con Air China, China Eastern, China Southern e Shenzhen Airlines per un totale di 292 A320 Family aircraft, a dimostrazione dello slancio positivo della ripresa e delle prospettive prospere per il mercato dell’aviazione cinese. Una volta soddisfatti i criteri pertinenti, questi ordini entreranno nel backlog”.

“Questi nuovi ordini dimostrano la forte fiducia in Airbus da parte dei nostri clienti. È anche una solida approvazione da parte dei nostri airline customers in Cina delle performance, della qualità, della fuel efficiency e della sostenibilità della famiglia leader mondiale dei single aisle aircraft”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “Lodiamo l’eccellente lavoro di George Xu e dell’intero team di Airbus China, nonché i team dei nostri clienti per aver portato a conclusione queste lunghe ed estese discussioni che hanno avuto luogo durante la difficile pandemia COVID”.

“Entro la fine di maggio 2022, la flotta Airbus in servizio con operatori cinesi ammontava a oltre 2.070 aeromobili.

La A320neo Family incorpora motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono almeno il 20% di risparmio di carburante e CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50%. La A320neo Family offre un comfort impareggiabile in tutte le classi e Airbus 18-inch wide seats in economy come standard.

A fine maggio 2022 la A320neo Family aveva totalizzato più di 8.000 ordini da oltre 130 clienti. Dalla sua entrata in servizio sei anni fa, Airbus ha consegnato oltre 2.200 A320neo Family aircraft, contribuendo a un risparmio di 15 milioni di tonnellate di CO2”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)