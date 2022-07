Emirates riporta l’A380 sulla tratta Roma – Dubai

Da oggi, l’Airbus A380 torna ad operare con voli giornalieri da Roma. “La compagnia aerea sta impiegando gradualmente e responsabilmente i suoi celebri velivoli in accordo con la domanda dei passeggeri. Il ritorno dell’A380 a Roma è un segno concreto della ripresa della compagnia, che accelera le sue operazioni per venire incontro alla domanda crescente di viaggi in entrata e in uscita dall’Italia. Con Roma, il network A380 di Emirates raggiunge così 34 destinazioni, tra cui Sidney, Parigi e Londra.

Emirates utilizza l’A380 sul suo servizio giornaliero EK097/098. Il volo EK097 parte da Dubai alle 09.10 e arriva a Roma Fiumicino alle 13.25. Il volo di ritorno, l’EK098, parte da Roma Fiumicino alle 15.25 e arriva a Dubai alle 23.25. Tutti gli orari sono locali”, afferma Emirates.

Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia, ha dichiarato: “L’A380 è un vero e proprio pilastro vitale del nostro network di destinazioni e i nostri clienti adorano viaggiare su questo aereo. Il ritorno della tratta Roma – Dubai attraverso un gigante come l’A380 è l’ulteriore segno concreto di come le persone abbiano ricominciato a viaggiare e a volerlo fare ridefinendo l’esperienza di viaggio stesso. Siamo fiduciosi che saremo in grado di soddisfare la sempre crescente domanda di voli verso questa destinazione”.

Il velivolo a due piani offre 519 posti in una configurazione a tre classi, con 429 posti in Economy Class, 76 posti in Business Class e 14 posti in First Class.

“L’esperienza dell’A380 Emirates è una delle preferite dagli appassionati di viaggi, amata per i posti con spazio extra per le gambe e il comfort, per gli schermi più grandi del settore in tutte le classi, che permettono di vedere l’ampia selezione di contenuti del pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo, ice. I clienti che viaggiano in classi premium continuano a preferirle per le sue esperienze esclusive, come la famosa Lounge di bordo, i sedili completamente reclinabili in Business Class, nonché le suite private di First Class e la Shower Spa.

Emirates continua a concentrarsi sull’eliminazione dello stress di viaggio e ha guidato l’industria nel proteggere la salute dei propri clienti, per garantire una sensazione di sicurezza e fiducia quando si decide di volare. I clienti Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare il passaggio attraverso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Un approccio che è stato riconosciuto anche dai suoi passeggeri, tanto che di recente Statista, società internazionale di ricerca e analisi, ha premiato Emirates per il miglior servizio clienti, tra le ‘Compagnie aeree di fascia alta’ nel comparto Aerei e Voli. Un risultato pubblicato all’interno della prima edizione dell’Italy’s Best Customer Services 2022-2023“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)