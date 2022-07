Airbus Protect: un nuovo attore globale per cybersecurity, safety and sustainability services

Viene ufficialmente costituita Airbus Protect, una nuova filiale di Airbus che riunisce l’esperienza dell’azienda in cybersecurity, safety and sustainability-related services. L’obiettivo di questa nuova entità è fornire un’offerta di servizi globale unica per proteggere Airbus a livello aziendale e soddisfare le esigenze delle autorità esterne e dei clienti commerciali, anche nel campo delle infrastrutture critiche. La nuova organizzazione riunisce più di 1.200 esperti con sede in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Belgio, che aumenteranno le capacità di Airbus e sfrutteranno le sinergie per sviluppare ulteriormente la sua esperienza in queste aree chiave.

“Siamo orgogliosi di vedere l’avvio di Airbus Protect oggi, per supportare l’ambizione di Airbus di sviluppare un’offerta integrata in questa area di business critica”, ha affermato Thierry Racaud, CEO di Airbus Protect. “I nostri team si impegnano a soddisfare le esigenze e le sfide dei nostri clienti, con un gruppo eccezionale di professionisti e risorse a tutti i livelli. La diversificazione dei campi di applicazione legati alle dimensioni di Airbus e dei suoi prodotti fornirà un favoloso playground per loro e per i nuovi talenti che si uniranno a noi in futuro”.

“Thierry Racaud ha una vasta international business management experience nel settore aerospaziale e ha ricoperto diverse posizioni esecutive in società IT e di servizi, sia in Francia che all’estero.

La combinazione delle competenze di Airbus nei servizi relativi a cybersecurity, safety and sustainability (in particolare la gestione dei rischi per l’ambiente, la responsabilità aziendale, la salute e la sicurezza) offrirà opportunità di crescita esterna in diversi segmenti di mercato, dove l’esperienza della Società nella protezione di highly sensitive and demanding systems creeranno forti proposte di valore.

Con Airbus Protect, la Società non mira solo a consolidare le proprie risorse esistenti, ma a farle crescere ulteriormente, creando interessanti opportunità per i talenti digitali e proseguendo il trend positivo di centinaia di esperti di cybersecurity reclutati negli ultimi anni”, afferma Airbus.

Per ulteriori informazioni su Airbus Protect: www.protect.airbus.com.

(Ufficio Stampa Airbus)