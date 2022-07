Leonardo: PZL-Swidnik si aggiudica in Polonia un contratto per 32 elicotteri multiruolo AW149 per le Forze Armate

PZL-Swidnik, la società polacca interamente controllata da Leonardo, ha ottenuto dal Ministero della Difesa della Polonia un contratto del valore lordo di 8,25 miliardi di zloty (circa 1,76 miliardi di euro) per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW149. Il contratto è stato annunciato oggi nel corso di una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di PZL-Swidnik, alla presenza di rappresentanti del Governo polacco.

Il contratto comprende pacchetti di servizi logistici, di addestramento e simulazione. Il pacchetto logistico include parti di ricambio e equipaggiamento per la gestione a terra degli elicotteri. Il pacchetto di addestramento e simulazione prevede servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione e la consegna di avanzati simulatori e sistemi dedicati. I nuovi elicotteri svolgeranno missioni quali trasporto truppe e supporto aereo. Gli equipaggiamenti degli elicotteri permetteranno anche l’evacuazione di feriti, la ricerca e soccorso in combattimento e il trasporto di rifornimenti. La configurazione degli elicotteri, pienamente in linea con i requisiti delle forze armate polacche, inoltre prevede sistemi di osservazione, armamento leggero, razzi guidati/non guidati e missili, sistemi di auto-protezione. L’armamento, in base alla variante e alla configurazione dell’elicottero, può essere installato in cabina o come carico esterno. Le consegne degli elicotteri saranno effettuate nel periodo 2023-2029.

“In qualità di prime contractor, PZL-Swidnik realizzerà una linea di produzione locale per i nuovi elicotteri. Leonardo farà quindi ulteriori investimenti nello stabilimento polacco in aggiunta a quelli complessivamente pari a circa un miliardo di euro già effettuati dal 2010, che ha significativamente rafforzato la competitività e le capacità industriali di PZL-Swidnik. Questo fornisce un importante contributo all’industria aeronautica e della difesa polacca, con la realizzazione di produzione locale, base logistica e complete capacità di supporto tecnico per gli AW149 del Ministero della Difesa polacco, in linea con gli impegni di Leonardo e PZL-Swidnik volti ad assicurare ritorni industriali per la Polonia.

L’AW149, già in servizio con operatori internazionali per un’ampia gamma di applicazioni operative e in valutazione in diversi paesi, è l’ideale per la modernizzazione delle flotte elicotteristiche militari e per sostituire modelli obsoleti della stessa categoria di peso e dimensione. L’AW149 è un elicottero militare multiruolo di ultima generazione progettato per soddisfare i più rigorosi requisiti delle forze armate. L’elicottero può essere riconfigurato per svolgere molteplici missioni nelle condizioni operative più complesse. L’equipaggiamento, i sistemi d’arma e le tecnologie avanzate dell’AW149, uniti alla sua manovrabilità, raggio d’azione/autonomia e elevati margini di potenza, nonchè agli elevati standard di sicurezza e capacità di sopravvivenza, assicurano agli utilizzatori elevata disponibilità operativa, efficacia di missione ed efficienza nella gestione della flotta”, afferma Leonardo.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “L’ottenimento oggi di questo contratto fornisce ulteriore prova della nostra capacità di rispettare gli impegni nei confronti della Polonia, tra i quali lo sviluppo delle attività produttive elicotteristiche e della supply chain locale con ritorni per l’industria polacca. Col rafforzamento della nostra posizione nel mercato polacco, che consideriamo strategico, attraverso la fornitura di tecnologie moderne per la difesa, siamo orgogliosi di contribuire ad accrescere costantemente la sicurezza di questo paese e di potenziare capacità industriali che sono fondamentali per la resilienza e la sovranità nazionale”.

Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha aggiunto: “L’AW149 rappresenta per le moderne forze armate un formidabile salto in avanti in termini di reali capacità multi-missione, possibilità di ulteriore crescita delle sue capacità operative nel tempo, gestione efficiente della flotta e rapidità di risposta alle situazioni di emergenza. La localizzazione di capacità industriali e logistiche per questi nuovi elicotteri, al fine di soddisfare le esigenze della Polonia, è anche frutto delle competenze storiche e uniche di PZL-Swidnik. Tutto questo, unitamente alle risorse professionali dell’azienda e alle capacità operative senza eguali dell’AW149, si tradurrà in vantaggi straordinari per il paese”.

Jacek Libucha, Presidente di PZL-Swidnik, ha detto: “Grazie alle sue complete capacità di progettazione, sviluppo, personalizzazione e fornitura di servizi in campo elicotteristico, PZL-Swidnik conferma la sua leadership, in continuità con 70 anni di storia nel corso dei quali ha raggiunto importanti traguardi per l’industria polacca. Conosco bene gli elicotteri di PZL-Swidnik e le loro grandi qualità, avendo prestato servizio in ambito militare nel paese e all’estero. Oggi, vivendo l’aspetto industriale di questa esperienza in qualità di costruttore al servizio delle odierne e future generazioni di professionisti delle forze armate, provo ancora di più un forte senso di adempimento del dovere. Sono convinto che l’AW149 soddisferà le loro più alte aspettative”.

