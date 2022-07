L’A350 “Sustainable 50” di Etihad Airways effettua il volo inaugurale per New York

Etihad Airways ha celebrato l’arrivo del suo nuovo Airbus A350-1000 negli Stati Uniti dopo l’inaugural commercial flight dall’Abu Dhabi International Airport (AUH) al New York John F. Kennedy International Airport (JFK) il 30 Giugno. L’aereo, che può ospitare 371 passeggeri, è uno dei cinque nuovi Airbus A350 che si uniranno alla flotta di Etihad quest’anno.

“Da oggi, tutti i voli Etihad che servono New York e il Chicago O’Hare International Airport saranno operati dall’A350, unendosi alle rotte verso Mumbai e Delhi iniziate nell’aprile di quest’anno.

I passeggeri Etihad che viaggiano negli Stati Uniti hanno accesso all’Etihad US pre-clearance, l’unica United States Customs and Border Protection facility in Medio Oriente. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di elaborare tutte le ispezioni di immigrazione e dogana ad Abu Dhabi prima di salire a bordo del volo, evitando l’immigration e le code all’arrivo negli Stati Uniti”, afferma Etihad Airways.

“Siamo orgogliosi di mettere in servizio l’Airbus A350 verso gli Stati Uniti. Questo è un aereo incredibile, con un consumo di carburante altamente efficiente e un risparmio di CO2, che ci consente di supportare i nostri obiettivi di ridurre le emissioni di carbonio e offrire un’esperienza di volo senza pari ai nostri ospiti”, ha affermato Martin Drew, Senior Vice President Global Sales and Cargo, Etihad Airways. “Introducendo l’A350, abbiamo quasi raddoppiato la capacità premium sulle nostre rotte verso New York e Chicago a 44 posti nella cabina Business, che offre un’esperienza di lusso paragonabile alla First Class su altre compagnie aeree internazionali”.

“Creato come partnership tra Etihad, Airbus e Rolls Royce nel 2021, il Sustainable50 programme utilizzerà gli A350 di Etihad come flying testbeds per nuove iniziative, procedure e tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio. Ciò si baserà sugli insegnamenti derivati dal simile Greenliner programme per l’aeromobile Boeing 787.

L’Airbus A350 con motore Rolls-Royce Trent XWB è uno dei tipi di aeromobili più efficienti al mondo, con il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili a doppio corridoio della generazione precedente.

Etihad ha recentemente stabilito un quadro formale con Airbus per collaborare alla sostenibilità in una serie di aree, tra cui la promozione e la commercializzazione di carburanti sostenibili per l’aviazione, la gestione dei rifiuti e del peso e lo sviluppo di analisi basate sui dati”, prosegue Etihad Airways.

“L’aereo è dotato del nuovo cabin interior di Etihad ispirato ad Abu Dhabi, ed è sia più efficiente che sostenibile nel design. L’A350 è ricco di dettagli di design che offrono un comfort eccezionale e una maggiore privacy. Il caratteristico lighting design di Etihad si ispira alle ombre proiettate dalle palme di Abu Dhabi. L’illuminazione della cabina emula la luce ambientale naturale ed è progettata per migliorare l’esperienza degli ospiti, fornire un ambiente ottimale per dormire e ridurre gli effetti del jetlag. L’Airbus A350 offre anche l’esperienza di cabina più silenziosa per un aereo widebody.

Un’altra caratteristica che aiuta a ridurre l’inquinamento luminoso, e quindi il jetlag, è la nuova interfaccia dark-mode sul sistema di intrattenimento in volo E-BOX. La connettività mobile e Wi-Fi è disponibile in tutto l’aereo.

Etihad ha anche creato con cura un’esperienza “Little VIP” per i suoi ospiti più piccoli.

La Business Class ospita 44 Business Studios con porte scorrevoli, che garantiscono un elevato livello di privacy a ciascuna suite. Ogni sedile è rivolto in avanti con accesso diretto al corridoio. Il sedile della Business Class, con una larghezza di oltre 20″, si trasforma in un letto completamente piatto di 79″ di lunghezza e dispone di un ampio stivaggio.

Le cuffie con cancellazione del rumore e uno schermo TV da 18,5″ offrono un’esperienza cinematografica per godersi l’ampia offerta di intrattenimento in volo di Etihad. I sedili Business sono dotati di un dock di ricarica wireless integrato e di Bluetooth headphone pairing.

Gli ospiti della Business Class possono scegliere da un menu à la carte accuratamente curato e gli ospiti sui voli più lunghi possono usufruire del ‘dine anytime’ service esclusivo di Etihad”, prosegue la compagnia.

“La spaziosa cabina Economy di Etihad è configurata con 327 smart seats in una disposizione 3-3-3, di cui 45 posti “Economy Space” sono stati migliorati con ulteriori 4 pollici di spazio per le gambe. I sedili, vincitori del Crystal Cabin Award, sono stati selezionati dopo ampi customer trials da parte di Etihad e in base alle loro credenziali di comfort e sostenibilità. I sedili sono dotati del caratteristico poggiatesta di Etihad, USB charging and Bluetooth headphone pairing, oltre a uno schermo da 13,3 pollici per godersi il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Etihad.

Gli ospiti ricevono coperte e cuscini per ulteriore comfort e amenity kits sui voli più lunghi, oltre a gustare pasti e bevande gratuiti serviti dal pluripremiato equipaggio di cabina di Etihad”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)