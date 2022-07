Qatar Airways aumenta i servizi verso Berlino

La capitale della Germania, Berlino, beneficerà di una migliore connettività verso oltre 150 destinazioni, grazie a Qatar Airways. La compagnia aerea aumenterà i servizi verso Berlino da voli giornalieri a 10 settimanali a partire dal 12 agosto, aumentando a 11 voli settimanali il 6 settembre.

“Dopo l’aumento dei servizi da voli giornalieri a 10 iniziali e un ulteriore aumento a 11 voli settimanali dal Berlin Brandenberg Airport, i passeggeri tedeschi possono godere di voli sull’aeromobile Boeing 787 all’avanguardia, verso città d’affari globali tra cui Mumbai, Singapore, Sydney e Tokyo, oltre a destinazioni leisure tra cui Bali, Maldive, Seychelles e Sud Africa.

Qatar Airways è stata ferma nel suo sostegno alla Germania con voli da tre aeroporti del paese – Berlino, Francoforte e Monaco. Mantenendo i servizi verso 2 città ha aiutato a portare quasi 25.000 passeggeri sani e salvi a casa in Germania nei primi giorni della pandemia. A ulteriore dimostrazione della sua forte cooperazione con Berlino, la compagnia aerea è stata scelta per operare il primo volo in arrivo sulla nuova Southern Runway a Brandenberg Airport il 4 novembre 2020″, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo continuamente supportato il mercato tedesco per garantire una connettività più forte ai nostri passeggeri, consentendo loro di avere servizi one-stop verso così tante destinazioni globali. Abbiamo compiuto enormi sforzi per fornire opzioni ai nostri passeggeri in Germania e, aumentando il nostro programma di Berlino a 11 voli a settimana, ora operiamo 46 voli a settimana per Doha dai nostri tre gateway.

I nostri passeggeri in Germania traggono enormi vantaggi dall’avere non solo un prodotto di classe mondiale dall’unica compagnia aerea a cinque stelle Skytrax in Europa e Medio Oriente, ma una più ampia scelta di destinazioni, tutte collegate tramite l’Hamad International Airport, recentemente votato come miglior aeroporto del mondo per la seconda volta. Siamo orgogliosi di aver mantenuto una presenza costante durante la pandemia, aiutando a rimpatriare migliaia di tedeschi fornendo loro opzioni per riportarli a casa, oltre a molti voli charter”.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)