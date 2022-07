Albastar attiva i voli diretti da Milano Bergamo a Capo Verde, Isola del Sal

È decollato puntualmente, alle ore 13:00 di venerdì 1° luglio, il primo collegamento Albastar per l’Isola del Sal, Capo Verde. Una new entry per il vettore privato spagnolo, che proprio all’aeroporto di Milano Bergamo ha la sua prima base operativa in Italia in termini di destinazioni e frequenze operate.

Il collegamento verso l’Isola del Sal è programmato ogni venerdì e sarà operato da Boeing 737-800 da 189 posti della flotta di Albastar.

Tra i partner del vettore i tour operator Caboverdetime e Veratour.

Orario dei voli da Bergamo all’Isola del Sal (utc time): il venerdì da Milano Bergamo alle 11:00, con arrivo a Sal alle 17:05.

Orario dei voli dall’Isola del Sal a Bergamo (utc time): il venerdì dall’Isola del Sal alle 17:55, con arrivo a Bergamo alle 23:40.

“I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.

Albastar, membro IATA con certificazione IOSA e ISO 9001:2015, è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA”, afferma Albastar.

(Ufficio Stampa Albastar – SACBO)