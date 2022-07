Air France continua a rinnovare la sua flotta e prende in consegna il suo decimo Airbus A220-300

Air France continua a integrare nella propria flotta aeromobili di ultima generazione, con migliori prestazioni economiche e ambientali. Entro il 2030, questi velivoli costituiranno il 70% della flotta di Air France – rispetto al 7% di oggi – grazie a un ambizioso piano di investimenti di un miliardo di euro all’anno.

Oggi la compagnia ha raggiunto un traguardo simbolico, con l’arrivo del suo decimo Airbus A220-300. L’aereo, con marche di registrazione F-HZUJ, ha lasciato la Airbus assembly line in Mirabel (Quebec) per raggiungere Parigi-Charles de Gaulle, dove opererà i voli a corto e medio raggio della compagnia.

Opererà il suo primo volo commerciale per Venezia il 5 luglio 2022 (volo Air France 1126).

“L’aereo sfoggia il suo nuovo nome “Auvers-sur-Oise” nella parte anteriore della fusoliera, in riferimento alla città a nord di Parigi, conosciuta a livello internazionale per i paesaggisti e i pittori impressionisti Paul Cézanne, Camille Corot e Vincent Van Gogh. Il pittore olandese trascorse i suoi ultimi giorni ad Auvers-sur-Oise in un periodo di intensa creatività. Dal 2019 e dalla consegna del suo primo Airbus A350, Air France ha ripreso la tradizione di intitolare i suoi aerei alle città francesi. Auvers-sur-Oise è la 96a città ad essere onorata con un aereo della compagnia.

Da qui alla fine del 2025, 60 A220-300 sostituiranno gradualmente alcuni degli aerei a medio raggio di Air France. Con un massimo di 15 consegne programmate ogni anno, questa è la fleet integration di un aeromobile più veloce nella storia di Air France.

L’Airbus A220-300, l’aereo a corridoio singolo più innovativo ed efficiente della sua categoria, si adatta perfettamente alla rete a corto e medio raggio di Air France. Fornisce una riduzione dei costi per posto del 10% rispetto agli Airbus A318 e A319 e si distingue per la sua efficienza energetica, consuma il 20% in meno di carburante rispetto all’aereo che sostituisce e le sue emissioni di CO2 sono ridotte del 20%. Anche la sua noise footprint è inferiore del 34%.

Queste caratteristiche giocheranno un ruolo decisivo nella riduzione dell’impronta ambientale di Air France e nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nell’ambito del suo programma “Air France ACT”, la compagnia punta a una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030 rispetto al 2019. Tale obiettivo esclude le cosiddette azioni di compensazione, per tener conto esclusivamente di misure che riducano rigorosamente le emissioni dirette e indirette”, afferma Air France.

“Quest’estate, l’Air France Airbus A220-300 serve Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera (Germania), Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Roma, Napoli e Venezia (Italia), Barcellona, Valencia e Madrid (Spagna), Lisbona ( Portogallo), Copenaghen (Danimarca), Atene (Grecia), Helsinki (Finlandia), Vienna (Austria), Varsavia (Polonia) e Stoccolma (Svezia) in partenza dall’hub Air France di Parigi-Charles de Gaulle.

Questo aereo ha 148 posti, in una configurazione 3-2 che offre all’80% dei clienti un posto vicino al finestrino o nel corridoio. Il sedile è il più ampio del mercato per single-aisle aircraft. È reclinabile e presenta un poggiatesta regolabile, rivestimento in pelle e un cuscino del sedile ergonomico per un maggiore comfort. Completano il pacchetto un ampio tray table, un portabicchieri, una custodia per riporre riviste e libri, individual USB A and C ports e un supporto per tablet o smartphone integrato nello schienale.

La cabina, la più spaziosa e luminosa della sua categoria, è decorata con i colori distintivi di Air France: sfumature di blu, una forte presenza di bianco che fornisce luce e contrasto e una punta di rosso simboleggiano l’eccellenza e il know-how della compagnia aerea. Il central aisle è particolarmente ampio, consentendo ai clienti di muoversi a proprio agio. Il tappeto rivisita il tradizionale motivo ornamentale a spina di pesce, a simboleggiare l’emblematico Haussmann-inspired world degli appartamenti parigini. Grandi finestrini panoramici forniscono luce naturale per tutta la durata del viaggio. Infine, gli spaziosi portabagagli sono di facile accesso”, conclude Air France.

