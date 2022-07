Iberia prende in consegna il nuovo Airbus A320neo “Leonardo Torres Quevedo”

Nell’ambito della sua continua strategia di rinnovo della flotta, Iberia ha ricevuto il quinto dei sei Airbus A320neo ordinati per quest’anno. Questo velivolo sarà il tredicesimo di questo modello ad operare voli a corto e medio raggio.

“L’A320neo è l’aereo tecnologicamente più avanzato ed efficiente della flotta a corto e medio raggio di Iberia. Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’A320neo è il 50% più silenzioso dei suoi predecessori, consuma dal 15% al 20% in meno di carburante e, quindi, riduce le emissioni di CO2 e dimezza le emissioni di NOx.

Inoltre, l’ultimo A320neo che Iberia ha aggiunto alla sua flotta vanta la “Airspace” cabin, più confortevole per i passeggeri: dispone di overhead compartments più grandi per il bagaglio a mano, più spazio a bordo per i passeggeri grazie al ridisegno dei pannelli laterali, nuova illuminazione ambientale (“light mode”) e lavelli con finitura antibatterica, tra gli altri miglioramenti”, afferma Iberia.

“Questo A320neo, con marche di registrazione EC-NTQ, porta il nome “Leonardo Torres Quevedo”, in omaggio a uno dei grandi inventori spagnoli di fine Ottocento e inizio Novecento. Torres Quevedo, nato in Cantabria e formatosi come ingegnere civile, era famoso per la sua grande inventiva e determinazione.

Ha esplorato una vasta gamma di campi come l’aeronautica e l’algebra e i suoi contributi sono stati eccezionali sia in Spagna che all’estero, in varie aree dell’ingegneria, come la progettazione di funivie e dirigibili.

Tutti gli Airbus A320neo di Iberia portano nomi legati all’aviazione: Leonardo Torres Quevedo è l’ultimo di una serie che include, tra gli altri, Amelia Earhart, María Bernaldo de Quirós, Patrulla Águila e Getafe, la culla dell’aviazione”, prosegue Iberia.

“L’attuale flotta di Iberia Group è composta da 148 aeromobili, 80 appartenenti a Iberia, delle famiglie A350, A330 e A320; 23 di Iberia Express, della famiglia A320; altri 45 appartenenti ad Air Nostrum“, conclude Iberia.

