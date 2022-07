DB diventa il primo Intermodal Partner di Star Alliance

Dal 1 agosto, Deutsche Bahn (DB) sarà il primo Intermodal Partner al mondo di Star Alliance. Con questo, DB e l’industria aeronautica inviano un altro forte segnale per l’evoluzione rispettosa dell’ambiente del settore dei viaggi.

“Grazie alla nuova cooperazione, i clienti DB e i passeggeri delle compagnie aeree membri di Star Alliance potranno iniziare o terminare il loro viaggio a lunga percorrenza comodamente sul treno ecologico. La Germania è il primo mercato e DB è il primo partner al mondo nella nuova iniziativa di Star Alliance.

Primo nel settore, il modello di partnership intermodale di Star Alliance combina in modo intelligente le compagnie aeree con ferrovie, autobus, traghetti o qualsiasi altro ecosistema di trasporto, a livello di alleanza. È progettato per collegare i sistemi di fidelizzazione e facilitare il transito senza interruzioni tra aeroporto/stazione/porto. Star Alliance prevede di espandere le partnership intermodali in futuro”, afferma il comunicato.

Michael Peterson, Board Member for Long-Distance Passenger Transport: “Da Friburgo a Singapore: per questo servirà un solo biglietto. Con interessanti collegamenti interni alla Germania e collegamenti simultanei alle international travel chains, Deutsche Bahn e Star Alliance contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. La nuova partnership completa la nostra proficua collaborazione con Lufthansa Express Rail, dove il numero di prenotazioni è più che raddoppiato dal 2010. È così che facciamo scendere più persone dall’aereo e le facciamo salire su una ferrovia ecologica. In stretta collaborazione con le compagnie aeree, stiamo ora affrontando l’inversione di tendenza della mobilità. Stiamo ulteriormente collegando in rete le nostre offerte in modo tale da poter utilizzare in modo ottimale i rispettivi punti di forza dei nostri modi di trasporto”.

Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance: “Oggi riuniamo grandi forze e apriamo le porte di Star Alliance oltre l’ecosistema delle compagnie aeree. Il nostro nuovo modello di intermodal partnerships promette una coesistenza senza soluzione di continuità tra i diversi modi di trasporto in tutta l’alleanza. Diamo il benvenuto a Deutsche Bahn come nostro primo intermodal partner per Star Alliance”.

Harry Hohmeister, member of the board at Deutsche Lufthansa AG: “La nostra partnership è unica al mondo. Ancora una volta, siamo pionieri in Germania per il collegamento intelligente di diversi tipi di trasporto. Stiamo creando valore aggiunto per i clienti, per la Germania come business location, per l’ambiente e per la società. La mobilità del futuro significa affrontare insieme le sfide. La proficua collaborazione con Lufthansa Express Rail ne è un esempio eccezionale e, su questa base, stiamo compiendo il prossimo passo logico. I nostri clienti trarranno vantaggio da questa partnership più che mai”.

“La nuova partnership tra DB e Star Alliance si basa sul Lufthansa Express Rail program. Da oltre 20 anni i clienti Lufthansa possono acquistare un biglietto combinato per treni e voli in un’unica fase di prenotazione. In futuro, oltre a Lufthansa, tutte le altre 25 compagnie aeree membri di Star Alliance potranno includere i treni ICE ecologici di DB come flight number nel loro booking engine e i clienti beneficeranno di vantaggi quali:

– In un solo processo di prenotazione, i clienti delle compagnie aeree ricevono un biglietto combinato per il volo e il viaggio in treno, inclusa la prenotazione del posto. Al momento del check-in, che è possibile fino a poco prima della partenza del treno, i viaggiatori ricevono le carte d’imbarco sia per il volo che per il viaggio in treno.

– Con i viaggi in treno ICE integrati, i viaggiatori aerei avranno ancora più scelta in base a orari, durata e prezzi offerti.

– I clienti beneficiano anche della gestione prioritaria dei bagagli e di altri servizi nella AiRail check-in area a Frankfurt Airport.

– Per tutte le prenotazioni di viaggi combinati treno-volo tramite Lufthansa Express Rail o, anche con le compagnie aeree membri di Star Alliance, è possibile accumulare punti o miglia per i viaggi in treno nei programmi frequent flyer preferiti delle compagnie aeree.

– Inoltre, i Business and First-Class flight customers delle compagnie aeree membri di Star Alliance riceveranno vantaggi aggiuntivi con un LH Express Rail ticket, come l’accesso alle lounge DB“, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance – Lufthansa Group – Photo Credits: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang)