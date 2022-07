Boeing, ESG e Lufthansa Technik ampliano la partnership per supportare la P-8A Poseidon fleet tedesca

Boeing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH e Lufthansa Technik hanno firmato oggi un accordo a tre che rafforza gli sforzi congiunti per supportare la nuova Germany’s P-8A Poseidon fleet. Con il nuovo accordo, Boeing, ESG e Lufthansa Technik saranno il team responsabile dell’esecuzione del P-8A sustainment program in Germania.

“Stiamo ampliando la nostra partnership con ESG e Lufthansa Technik sotto forma di un accordo a tre che ci consentirà di supportare al meglio il nostro cliente tedesco e le esigenze operative della German Navy”, ha affermato Indra Duivenvoorde, Senior Director, Boeing Government Services Europe & Israel. “Questa partnership dimostra il nostro impegno a supportare direttamente i nostri clienti a livello locale con i migliori partner del settore in Germania”.

Il nuovo accordo si basa su due protocolli d’intesa separati che sono stati firmati separatamente con ESG e Lufthansa Technik nel 2021 e ora coinvolge tutte e tre le parti, delineando ulteriori dettagli sul ruolo di ciascuna azienda nel German P-8A program.

“Questo accordo sottolinea la nostra promessa di performance comuni e il nostro impegno a fornire alla Bundeswehr le capacità di cui necessita urgentemente”, ha affermato Christoph Otten, CEO ESG. “Allo stesso tempo, vediamo questo come un obbligo speciale di contribuire in modo proattivo con le nostre capacità e competenze al programma come partner tecnologico e innovativo di lunga data delle German Armed Forces e del Naval Aviation Command, in particolare nelle aree systems integration, aviation certification, secure communication”.

Con la formalizzazione di questa nuova partnership industriale, Boeing, ESG e Lufthansa Technik forniranno supporto al cliente tedesco in tutte le aree dell’aircraft sustainment and training, che porteranno la massima disponibilità operativa alla German Navy’s P-8A fleet.

“Le tre società si completano a vicenda in modo eccellente. Questo ci consente di offrire il miglior livello di servizio possibile durante l’intero ciclo di vita del velivolo”, ha commentato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Stiamo attendendo con impazienza l’ulteriore cooperazione con i nostri partner”.

“Le prime consegne in Germania dovrebbero avvenire nel 2024 e Boeing stima che il P-8A program impiegherà fino a 250 persone in Germania.

Distribuito in tutto il mondo, con quasi 150 aeromobili consegnati o in servizio e oltre 450.000 ore di volo collettive, il P-8A è vitale per global anti-submarine warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, search-and-rescue operations”, conclue Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)