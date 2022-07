SWISS amplia la sua offerta nel winter schedule

Swiss International Air Lines (SWISS) amplierà ulteriormente il suo portafoglio di destinazioni e offrirà ai suoi clienti una gamma ancora più varia di servizi aerei nel prossimo winter timetable.

Nel complesso, SWISS fornirà servizi da Zurigo e Ginevra verso 93 destinazioni, una gamma di punti più ampia rispetto a quella servita nell’inverno prima della pandemia, sebbene con frequenze inferiori. I clienti potranno scegliere tra 83 destinazioni da Zurigo e 26 da Ginevra. SWISS sta pianificando una capacità totale per il winter timetable period che si attesta a circa l’80% rispetto ai livelli del 2019.

“Data la difficile situazione operativa di questa estate in tutto il settore del trasporto aereo europeo, ci stiamo concentrando sull’ulteriore stabilizzazione dei nostri servizi SWISS nei prossimi orari invernali”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer. “In tal modo, offriremo ai nostri clienti una gamma di voli che è in realtà più ampia di quanto non fosse prima della pandemia. In Europa, in particolare, stiamo fornendo un’interessante scelta di destinazioni per la stagione più fredda. Allo stesso tempo, però, siamo stati prudenti nella nostra pianificazione e abbiamo ridotto il nostro programma di volo di un certo numero di frequenze, per assicurarci di poter mantenere i nostri orari il più stabili possibile”.

I viaggiatori SWISS provenienti da Zurigo potranno scegliere tra 61 destinazioni europee e 22 intercontinentali quest’inverno. Una novità per il network è il primo servizio diretto in assoluto per Bristol, nel sud dell’Inghilterra. Bristol sarà servita una volta alla settimana dal 4 febbraio 2023. Il nuovo servizio sarà operato con Airbus A220 di SWISS e Embraer E190 del wet-lease partner Helvetic Airways. Il nuovo percorso dovrebbe rivelarsi particolarmente popolare tra gli appassionati di sport invernali nel Regno Unito.

I nuovi servizi europei avviati per Bologna, Nantes, Sofia e Vilnius nel summer schedule di quest’anno proseguiranno anche nel prossimo orario invernale. Altrove, saranno ampliati i servizi verso destinazioni come Belgrado, Porto, Alicante, Barcellona e Málaga.

Sul fronte intercontinentale, inoltre, saranno potenziati i voli SWISS per l’Asia: Bangkok tornerà a usufruire del servizio giornaliero, mentre Singapore, Delhi e Mumbai avranno ciascuna sei frequenze settimanali. I passeggeri SWISS potranno inoltre usufruire per la prima volta della nuova Premium Economy Class quest’inverno su tutta la flotta di Boeing 777 a lungo raggio.

Oltre alle operazioni a lungo raggio per New York, nel prossimo winter schedule i servizi SWISS da Ginevra si estenderanno a 25 destinazioni europee. Il servizio verso la Scandinavia sarà particolarmente rafforzato, con un volo settimanale aggiuntivo per Stoccolma e altre tre frequenze settimanali ciascuna per Göteborg e Copenhagen durante i mesi invernali. Saranno aumentate anche le frequenze sulle rotte verso Funchal e Tenerife. Le destinazioni più servite da Ginevra nel prossimo periodo invernale includono Londra, Atene, Lisbona, Marrakech, Porto e Nizza. Saranno inoltre mantenuti i nuovi voli diretti per Bruxelles introdotti quest’estate in collaborazione con Brussels Airlines. I servizi verso le classiche destinazioni estive come Larnaca, Faro e Heraklion continueranno fino a novembre.

Il 2022/23 SWISS winter schedule è ora disponibile su www.swiss.com. L’orario invernale va dal 30 ottobre 2022 al 26 marzo 2023.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)