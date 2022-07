Neos unisce il Kazakistan all’Italia

Neos ha avviato un nuovo collegamento tra l’Italia e il Kazakistan: sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner che unirà Almaty a Milano Malpensa due volte a settimana. Un’opportunità da 60.000 passeggeri per il primo anno e che avvierà tra i due paesi una collaborazione che si rifletterà positivamente su business e flussi turistici.

“L’operatività di Neos, seconda compagnia aerea italiana e parte del Gruppo Alpitour, non si è mai fermata in questi ultimi anni e, anzi, ha costantemente ampliato la sua programmazione inserendo nuovi collegamenti, tra cui il più recente è quello tra l’Italia e il Kazakistan: due voli a settimana – il venerdì e la domenica – che uniscono la città di Almaty a Milano Malpensa.

Un progetto nato in piena pandemia e che ha visto la luce a inizio giugno, registrando già un’ottima risposta da parte del mercato, soprattutto kazako: l’obiettivo è trasportare 60.000 passeggeri totali nel primo anno, avviando un traffico business e turistico che possa favorire i rapporti tra i due paesi e aprire la strada a nuove collaborazioni proficue.

Il Kazakistan ha infatti un interessante potenziale economico, con una grande disponibilità di carbone, uranio, cotone, rame e si trova al dodicesimo posto per riserve di petrolio. Sede di molteplici aziende italiane in campo energetico, e non solo, sta vivendo un momento decisivo per il suo sviluppo grazie alle riforme che sta apportando in campo politico, sociale e istituzionale. Un graduale cammino di avvicinamento all’Occidente, rafforzato dalla presa di distanza dalla linea russa e dall’esortazione alla pace rispetto alla guerra in Ucraina.

Le analisi realizzate da Neos insieme a Kazakh Tourism, del Comune di Almaty, all’Ambasciata kazaka a Roma, all’associazione ACIK e a Renco SpA hanno mostrato un forte interesse da parte del popolo kazako verso l’Italia, finora sfavorita nel ranking degli arrivi per via della mancanza di un volo diretto tra i due paesi. Il lancio della nuova tratta permetterà quindi di offrire un volo comodo e veloce a chiunque desideri viaggiare per turismo, studio o business e sarà un primo passo per l’ulteriore consolidamento dei legami economici e dei flussi incoming tra i due paesi”, afferma Neos.

“Avere un volo diretto rafforza i rapporti bilaterali a tutti i livelli”, dichiara Marco Alberti, Marco Alberti, Ambasciatore italiano in Kazakistan . “Grazie a Neos per aver scommesso sulla rotta Milano-Almaty-Milano, che connette Italia e Kazakistan. Da questo volo, nuove opportunità di business, turismo, scambi culturali. Siamo felici di aver contribuito a questa iniziativa, espressione di una vera collaborazione pubblico-privato. Espressione della nostra volontà di celebrare 30 anni di relazioni diplomatiche e guardando ai prossimi 30”.

“Per la tratta Milano-Almaty, Neos ha destinato uno dei suoi sei Boeing 787-9 Dreamliner da 344 posti, assicurando massimo comfort agli ospiti, un target principalmente alto spendente interessato a città d’arte, shopping e mete estive. A tal proposito, Neos ha anche stretto delle collaborazioni con Fun&Sun, tour operator kazako per la creazione di pacchetti turistici e con McArthurGlen Italia per offrire buoni acquisto ai turisti che si recano all’outlet di Serravalle.

In prospettiva c’è l’implementazione di ulteriori accordi con la compagnia aerea di bandiera locale per realizzare voli in connessione sia verso l’Asia, sia incoming verso l’Italia: un progetto ambizioso su cui Neos lavorerà nei prossimi mesi”, prosegue Neos.

“L’avvio della tratta Milano – Almaty è per noi una grande soddisfazione”, commenta Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di Neos. “Una opportunità di crescita per il nostro business, per l’aeroporto di Malpensa e SEA, nonché una leva per consolidare i rapporti fra Italia e Kazakistan. Con questa nuova rotta, iniziamo a strutturare i flussi tra i due paesi e a proporre un’esperienza di volo di qualità, interamente Italian style, sicura e su aeromobili di ultima generazione. Siamo sicuri che sarà un prodotto apprezzato e che darà la possibilità di godere di un collegamento comodo, veloce e funzionale per raggiungere l’Italia e l’Europa”.

(Ufficio Stampa Neos – Gruppo Alpitour – Photo Credits: Neos)