Austrian Airlines presenta il suo Winter Schedule 2022

Austrian Airlines informa: “L’aurora boreale, il Vesuvio o le spiagge sabbiose. Con oltre 80 destinazioni, il winter schedule 2022 di Austrian Airlines è ‘ready for take-off’. Chi ha sempre desiderato vedere l’aurora boreale, trova in Austrian Airlines il compagno di viaggio. A partire dall’11 gennaio, Keflavik in Islanda sarà operata per la prima volta in inverno. Inoltre, Tromsø in Norvegia è una destinazione nuova di zecca nel network di Austrian Airlines. I voli saranno operati da metà dicembre fino alla fine di marzo 2023. Entrambe le destinazioni sono il punto di partenza perfetto per ammirare le meraviglie naturali. Per chi preferisce la vacanza sotto il sole del deserto, Austrian Airlines riprende i voli per la “Perla del Sud”. La compagnia di bandiera austriaca offre voli diretti tra Vienna e Marrakech rispettivamente il mercoledì e il sabato”.

“Austrian Airlines ha già registrato una forte domanda di viaggi aerei durante i mesi estivi. Le destinazioni europee come Napoli, Valencia o Firenze sono molto popolari. Pertanto, queste destinazioni saranno presenti nel flight plan anche durante l’inverno.

Anche un’ampia gamma di destinazioni a lungo raggio trova posto nel winter schedule di Austrian Airlines. Oltre ai due aeroporti di New York, Washington DC e Chicago, Austrian Airlines volerà di nuovo verso Cancún, sulla costa caraibica. Spiagge bianche e sabbiose, luoghi affascinanti e specialità culinarie hanno reso la metropoli messicana una delle destinazioni invernali più popolari nel 2021. Inoltre, Austrian Airlines non solo volerà a Bangkok ogni giorno, ma porterà anche i turisti alle Maldive e alle Mauritius“, prosegue Austrian Airlines.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: “La situazione delle prenotazioni piacevolmente buona ci dà molto vento in poppa. A causa dell’elevata domanda durante l’ultimo anno e del forte aumento delle prenotazioni durante l’estate, le nostre destinazioni turistiche a lungo raggio saranno collegate in modo significativo all’inizio di questo inverno, ovvero a partire dal 17 ottobre”.

L’orario invernale di Austrian Airlines entrerà in vigore il 30 ottobre. Da oggi i voli possono essere già prenotati su www.austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)