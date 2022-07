News Brevi – 05.07.2022

BRUSSELS AIRLINES: DIALOGO PER EVITARE ULTERIORI SCIOPERI – Brussels Airlines informa: “Il 4 luglio 2022 abbiamo invitato i nostri sindacati a continuare il dialogo dopo i giorni di sciopero del 23, 24 e 25 giugno 2022. Questo incontro aveva diversi obiettivi: informare sulle misure a breve termine per alleviare l’attuale stagione estiva; discutere i prossimi passi su come lavoreremo in vista della riunione del 23 agosto, per collaborare a misure a lungo termine per alleviare il carico di lavoro durante la stagione estiva 2023. Le misure a breve termine per questa estate sono: all’inizio di giugno abbiamo già annunciato la cancellazione di 148 voli nel mese di luglio per ridurre il carico di lavoro, la scorsa settimana sono stati aggiunti i voli per i mesi di luglio e agosto; in totale, nelle ultime settimane abbiamo cancellato in media il 6% del nostro flight schedule per i mesi di luglio e agosto; l’ultima di queste cancellazioni è avvenuta martedì scorso (28 giugno), abbiamo come sempre contattato i viaggiatori interessati e offerto loro un’alternativa; ulteriori cancellazioni sono commercialmente impossibili; inoltre, stiamo continuando a lavorare per mettere a punto il sistema di pianificazione che abbiamo introdotto lo scorso autunno; il risultato di queste ottimizzazioni porterà anche un migliore equilibrio tra lavoro e vita dei nostri team. Per le soluzioni a lungo termine, organizzeremo un incontro con i sindacati il 23 agosto: per alleggerire il carico di lavoro a lungo termine, verso la prossima estate, d’ora in poi organizzeremo gruppi di lavoro per continuare a lavorare in modo costruttivo su orari di volo equilibrati; i cambiamenti a lungo termine richiedono una cooperazione in cui ognuno si assume la propria responsabilità. In conclusione, oggi stiamo chiaramente rispondendo alle richieste dei sindacati e speriamo di escludere così definitivamente ulteriori azioni e rassicurare i nostri passeggeri. L’intero settore aeronautico sta affrontando un’estate turbolenta. Se guardiamo ai nostri paesi vicini, le sfide sono ancora più grandi. Abbiamo un vantaggio qui nel nostro aeroporto a cui dobbiamo attenerci, ma questo è possibile solo se lo perseguiamo insieme come compagnia. Continuare a lavorare insieme per un futuro sano e sostenibile per la nostra compagnia, con un equilibrio tra il benessere dei nostri dipendenti e la forza commerciale di Brussels Airlines, è la nostra priorità comune”.

CYBERCHALLENGE 2022: L’ACCADEMIA AERONAUTICA HA PARTECIPATO ALLA FASE FINALE PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO – Dal 30 giugno al 1° luglio si è svolta a Torino l’edizione 2022 della Cyberchallenge, primaria competizione nazionale in ambito cyber-warfare, gestita con modalità di “Capture the Flag”. Per il secondo anno consecutivo, una delegazione dell’Accademia Aeronautica (costituita da sei frequentatori di tre diversi Corsi) ha partecipato alla gara e, dopo la gara locale del 1° giugno scorso, si è recata a Torino presso le strutture del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) dove ha gareggiato con altre 33 realtà universitarie (tra cui: i Politecnici di Torino e Milano; le Università di Pisa, Genova, Bologna, Padova e Roma La Sapienza). L’attività si innesca nell’alveo dei filoni extra-curriculari che i frequentatori seguono presso l’Accademia: nello specifico, l’esperienza in parola si riferisce al percorso seguito dall’Unità Addestrativa “Air Force Hackademy”, sviluppato grazie al supporto della Cyber Hackademy dell’Università Federico II. Il risultato raggiunto, migliore di quello dello scorso anno, conferma la bontà del percorso intrapreso, da coltivare sempre più nei prossimi anni. L’impegno nell’area della cyber-security rappresenta un target primario per la formazione dei frequentatori, in considerazione dell’importanza crescente di questo dominio nelle attività operative delle Forze Armate. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS FORNIRA’ 42 SATELLITE PLATFORMS E SERVIZI A NORTHROP GRUMMAN PER L’U.S. SPACE DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM – Airbus U.S. Space & Defense, Inc, ha ricevuto un contratto per la fornitura di 42 piattaforme satellitari, nonché assembly, integration, and test (AIT), launch and space vehicle commissioning support services da Northrop Grumman, per soddisfare l’U.S. Space Development Agency (SDA) Tranche 1 Transport Layer prototype constellation (T1TL) award. Il Transport Layer fungerà da spina dorsale per la SDA National Defense Space Architecture, fornendo dati militari sicuri, resilienti e a bassa latenza e connettività in tutto il mondo a una gamma completa di applicazioni di difesa. Il supporto di questo sforzo vitale sottolinea l’impegno di Airbus U.S. per la continua espansione della sua struttura in Florida e gli investimenti nella Space Coast a sostegno del governo degli Stati Uniti e delle missioni spaziali commerciali. Derivata dalla collaudata piattaforma ARROW, la Airbus U.S. solution amplia il suo satellite bus design fornendo più potenza e un maggior payload. “Lo SDA Tranche 1 Transport Layer è un programma di sicurezza nazionale fondamentale e siamo onorati di supportare Northrop Grumman e la Space Development Agency”, afferma Rob Geckle, President and CEO of Airbus U.S. Space and Defense. Airbus U.S. ha progettato una piattaforma spaziale altamente adattabile e utilizzerà Airbus OneWeb Satellites (AOS), la Airbus U.S. and OneWeb joint venture a Merritt Island, Florida, per assemblarla, utilizzando la loro linea di produzione all’avanguardia. Questa linea fornisce attualmente fino a due satelliti al giorno a OneWeb. AOS ottiene questo risultato leader del settore grazie alla sua supply chain e all’approccio produttivo. Ad oggi, questo impianto ha già prodotto oltre 400 dei 648 satelliti ordinati per OneWeb.

ELEVARE IL SUPPORTO ICAO PER ACCELERARE IL RECUPERO DELL’AVIAZIONE – In occasione dell’ICAO Global Implementation Support Symposium, tenutosi la scorsa settimana, sono stati raggiunti progressi significativi verso l’intensificazione dell’attuazione da parte dei governi dei piani globali, degli standard internazionali e delle linee guida ICAO in materia di sicurezza, protezione e sostenibilità. Ospitato dal Directorate General of Civil Aviation of Türkiye, l’evento si è concentrato sull’identificazione di mezzi per allineare a livello globale le politiche, le strategie, le iniziative e le attività dei governi per la ripresa dell’aviazione, attraverso una partnership rafforzata attraverso e con ICAO. Questa è la chiave per garantire l’inclusività, la sostenibilità e la resilienza del recupero dei servizi aerei e i benefici vitali dello sviluppo sostenibile offerti dal trasporto aereo. “Laddove in precedenza questa agenzia aveva perseguito lo sviluppo di standard, la relativa assistenza e il rafforzamento delle capacità, come priorità ben distinte, l’ICAO sta ora guidando un approccio molto più integrato che vedrà gli aspetti di supporto all’implementazione che informeranno olisticamente nuovi standard, pratiche e politiche dal momento in cui saranno oggetto di ricerca”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. Durante l’evento sono stati raggiunti numerosi accordi tra l’ICAO e le parti interessate dell’aviazione che contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi. I protocolli d’intesa sulla cooperazione con Airports Council International e la United Kingdom Civil Aviation Authority International contribuiranno allo sviluppo di attività di supporto all’attuazione, compresi i pacchetti di attuazione dell’ICAO (iPack).

EASA: IMPLEMENTAZIONE DEL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM PER LE EASA PART-145 MAINTENANCE ORGANIZATIONS – L’EASA ha pubblicato una transition guide destinata a supportare le Part-145 approved maintenance organisations e le autorità competenti nell’attuazione dei requisiti, compreso il Safety Management System (SMS), come introdotto nel Regulation (EU) 2021/1963. La guida include tappe fondamentali dell’SMS transition process ed evidenzia le novità introdotte dal presente regolamento. Questo documento è integrato dall’esempio di EASA quando agisce in qualità di autorità competente per le Foreign Part-145 Organisation, con una lettera informativa e una bozza della MOE User Guide, che fornisce una guidance dettagliata sugli sviluppi necessari per la Maintenance Organisation Exposition.