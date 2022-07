News Brevi – 06.07.2022

IBERIA E’ LA SECONDA COMPAGNIA AL MONDO A RIDURRE MAGGIORMENTE LE PROPRIE EMISSIONI DI CO2 SUI VOLI A LUNGO RAGGIO – Iberia è la seconda compagnia aerea al mondo che ha ridotto maggiormente le proprie emissioni di CO2 sui voli a lungo raggio, secondo il rapporto della società di consulenza aeronautica indipendente IBA, che monitora oltre 65.000 aeromobili e 35 milioni di voli ogni anno. Secondo il rapporto, dal 2019 Iberia ha ridotto del 17% le sue emissioni di CO2 per posto-chilometro sui suoi voli a lungo raggio, per i quali attualmente non esiste un’alternativa efficiente al trasporto aereo. Secondo ATAG, il trasporto aereo rappresenta il 2,1% delle emissioni globali e i voli più lunghi di 1.500 chilometri rappresentano l’80% delle emissioni, quindi è particolarmente importante migliorare l’efficienza su queste rotte. Il rapporto IBA attribuisce questa diminuzione delle emissioni di CO2 di Iberia alla strategia di rinnovo della flotta della compagnia aerea spagnola, iniziata nel 2013. Nel 2018 Iberia ha iniziato a prendere in consegna il suo aeromobile Airbus A350 e nel 2020, nel pieno della pandemia, ha deciso di anticipare il ritiro dell’Airbus A340-600, l’ultimo quadrimotore con cui ha operato rotte a lungo raggio. Iberia ha ripreso il programma di consegna degli aeromobili e finora quest’anno ha ricevuto tre A350 e cinque A320neo. L’aggiunta di questi due modelli e il ritiro dell’A340 dalla sua flotta, nell’estate del 2020, hanno ridotto notevolmente i consumi di carburante. Attualmente, l’intera flotta a lungo raggio di Iberia è composta da velivoli bimotore (A330 e A350), il che si traduce in una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto agli A340 quadrimotore. Oltre alla sua strategia di rinnovo della flotta, Iberia sta anche implementando misure come il miglioramento dell’efficienza operativa e l’utilizzo di carburante per aerei da fonti sostenibili, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Queste iniziative fanno parte della strategia di Iberia per andare verso la decarbonizzazione del settore aereo.

TARIFFE SPECIALI AIR ASTANA PER LA MARATONA DI ALMATY 2022 – Domenica 25 settembre 2022 partirà l’undicesima maratona di Almaty, la più grande in Asia Centrale. Air Astana offre a tutti i partecipanti delle tariffe speciali. La compagnia offre il 15% di sconto su tutte le tariffe disponibili in classe Economy e Business. Lo sconto è valido sia sui voli internazionali che interni in Kazakistan. L’unica condizione è che il volo verso Almaty sia tra il 22 e il 25 settembre 2022 e il volo di ritorno tra il 25 e il 28 settembre 2022. Il percorso della maratona di Almaty attraversa i luoghi più importanti della città. Oltre alla maratona, è possibile anche iscriversi alla half marathon o alla competizione a squadre (6 partecipanti per squadra) su tutta la lunghezza della full marathon. Per 10 chilometri ci sarà sia la competizione di corsa che la competizione di Nordic walking. Il ricavato delle quote di iscrizione (a partire da 18 USD a persona) andrà in beneficenza. Maggiori informazioni sulle tariffe speciali Air Astana sono disponibili qui: https://airastana.com/global/en-us/Book-Manage/Book/Special-Offers/Almaty-Marathon. Per ulteriori dettagli sulla maratona visitare questo sito web: www.almaty-marathon.kz/en. Air Astana chiede ai passeggeri di controllare le attuali condizioni di ingresso e transito per il proprio volo: https://airastana.com/ger/en-us/Information/Air-Astana-Secure/Before-your-flight. Inoltre Air Astana annuncia nuovi voli. La compagnia opererà 3 volte alla settimana il volo diretto da Amsterdam ad Atyrau. I voli sono operativi il mercoledì, il giovedì e la domenica. Inoltre sono operativi 2 voli alla settimana da Londra ad Aktau, il giovedì e il sabato. Saranno operativi fino al 29 ottobre 2022.

KLM: RENE’ DE GROOT SI DIMETTE DALLA CARICA DI CHIEF OPERATING OFFICER – René de Groot ha informato il KLM Supervisory Board che si dimetterà dalla carica di Chief Operating Officer (COO) di KLM a partire dal 15 luglio. Questo annuncio fa seguito alla sua decisione di assumere una posizione con un’altra compagnia aerea. René de Groot è stato nominato COO nel novembre 2014 e ha iniziato il suo primo mandato nel KLM statutory Board of Managing Directors nell’aprile 2015. È stato riconfermato nel 2019, con il suo secondo mandato che dovrebbe scadere nel 2023. Oltre al suo ruolo di COO, De Groot è responsabile dell’Air Operator Certificate di KLM in relazione alla Dutch Civil Aviation Authority. Si dimetterà anche da questa posizione a partire dal 15 luglio. A seguito della sua partenza, il KLM Supervisory Board ha avviato la procedura per trovare un successore. KLM spera di poter riempire il posto vacante con breve preavviso. La salvaguardia delle responsabilità e dei compiti del COO è assicurata all’interno dell’organizzazione. “Entrato in KLM per la prima volta nel 1990, René ha una lunga esperienza in KLM. Ha contribuito enormemente a KLM, sia nel suo ruolo di pilota commerciale che successivamente nella gestione, e negli ultimi otto anni come COO e statutory Managing Director. Vorremmo ringraziarlo molto per il suo costante impegno e augurargli tutto il meglio per il suo nuovo ruolo”, afferma Cees ‘t Hart, Chairman of the KLM Supervisory Board. “Dopo 32 fantastici anni in KLM, ho deciso continuare la mia carriera in British Airways come Chief Operating Officer. Mi rendo conto che la mia partenza arriva in un momento turbolento per KLM, ma lascio la compagnia aerea con la consapevolezza che la strada per la ripresa è iniziata e che l’organizzazione sarà in grado di metterla in atto nonostante le continue sfide. Ringrazio KLM per tutte le opportunità che mi sono state offerte e tutti i miei colleghi e partner per la loro fiducia, la collaborazione e per ciò che ho potuto imparare da loro. Questo e tutti i bei ricordi che ho rimarranno sempre con me nella mia carriera che va avanti”, afferma René de Groot, Chief Operating Officer KLM.

NORWEGIAN TRASPORTA IL PIU’ ALTO NUMERO DI PASSEGGERI DALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA – I dati sul traffico di Norwegian per giugno mostrano che la compagnia ha trasportato 1.937.318 passeggeri, un aumento del 19% rispetto al mese precedente e il numero più alto dallo scoppio della pandemia. “Sono molto soddisfatto del fatto che questo mese abbiamo operato quasi il 100% dei nostri 400-450 scheduled flights giornalieri. È stata una sfida a causa di uno sciopero tra gli aircraft technicians in Norvegia e dei vincoli in alcuni aeroporti in Europa”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A giugno Norwegian ha firmato un nuovo accordo di contrattazione collettiva di due anni con il sindacato che rappresenta i Norwegian cabin crew e la Norwegian Pilot Union. Lo sciopero tra gli aircraft technicians si è concluso quando il Minister of Labour ha annunciato l’arbitrato obbligatorio. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con i nostri cabin crew e il Norwegian Pilot Union, siamo anche felici di riavere i nostri tecnici aeronautici al lavoro per garantire che i nostri voli operino normalmente. Ciò significa che possiamo operare le rotte che abbiamo promesso ai nostri clienti. Attualmente stiamo registrando una forte domanda quest’estate, ma i posti sono ancora disponibili per molte destinazioni in Europa”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.937.318 passeggeri a giugno, rispetto ai 225.509 di giugno 2021. Il load factor è stato dell’84,9%. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 70% a giugno. Ben il 93% di tutti i voli è arrivato nei tempi previsti o con non più di un’ora di ritardo. A giugno Norwegian ha operato in media 68 aeromobili e il 99,1% degli scheduled flights è stato completato.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA LA PRIMA NFT COLLECTION: ‘EY-ZERO1’ – Etihad Airways ha annunciato oggi l’imminente rilascio della prima airline’s non-fungible token (NFT) collection, ‘EY-ZERO1’. La utility-driven series presenta dieci modelli di aeromobili 3D altamente dettagliati, ognuno con una unica Etihad Airways Boeing 787 Dreamliner livery. Un totale di 2003 oggetti da collezione in edizione limitata, che simboleggiano l’anno in cui è stata fondata Etihad Airways, saranno in vendita alle 18:00 ora degli Emirati Arabi Uniti il 21 luglio. Gli oggetti da collezione includono gli Etihad Manchester City FC and Greenliner-themed aircraft, tra gli altri. “Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima NFT collection, EY-ZERO1, che non solo offre a collezionisti, appassionati di aviazione e viaggiatori un’opera d’arte unica, ma offre vantaggi di viaggio e stile di vita reali con Etihad Airways”, ha affermato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group. “Gli NFT e altre tecnologie del metaverso stanno rivoluzionando l’economia digitale e siamo orgogliosi di essere una delle prime compagnie aeree al mondo a esplorare il loro potenziale per fornire ulteriore utilità ai nostri clienti”. L’acquisto di un NFT darà ai proprietari un’iscrizione immediata all’Etihad Guest Silver tier membership per un anno, con 10 fortunati possessori di NFT che vincono biglietti aerei gratuiti con Etihad. I proprietari di NFT avranno anche accesso anticipato alle prossime collezioni NFT e ai futuri prodotti metaverse che la compagnia aerea ha pianificato come parte della sua strategia Web3. Per informazioni: etihad.com/zero1.

BRUSSELS AIRLINES PORTA LE RED FLAMES IN INGHILTERRA – Il Brussels Airlines Trident porta il Belgian national football team, Red Flames e la sua delegazione, a Manchester per gli Europei in Inghilterra. “In qualità di compagnia aerea ufficiale delle Red Flames, Brussels Airlines è orgogliosa di portare per la prima volta la squadra femminile al Campionato Europeo. A bordo del volo SN1045 ci sono i 23 giocatori selezionati, accompagnati dall’allenatore Ives Serneels, dallo staff della Federcalcio belga e da una delegazione dei media belgi. Trident è decollato alle 11:30 ed è arrivato a Manchester alle 11:40 locali”, afferma Brussels Airlines. “Come vettore di casa del Belgio è un onore portare i Red Flames a un torneo così importante. Io stesso sono un grande fan della squadra e spero che tornino con noi in Belgio il più tardi possibile, con il trofeo”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

PRATT & WHITNEY: INDUSTRY 4.0 CAMBIA IL PANORAMA PRODUTTIVO NELL’AVIAZIONE – Industry 4.0 e il concetto di connected factories sono state al centro dell’attenzione della Aviation Week Network Aerospace & Defense Manufacturing Conference di quest’anno a Greensboro, NC. A guidare l’incarico come relatore principale era Dave Parry di Pratt & Whitney, vice president of Manufacturing & Assembly, che ha evidenziato come Industry 4.0 stia cambiando il panorama della produzione nel settore aeronautico e come Pratt & Whitney stia applicando questi standard all’impronta manifatturiera mondiale dell’azienda per operazioni snelle, connesse e automatizzate. Il nuovo greenfield site di Pratt & Whitney, una turbine airfoil production facility di 1,2 milioni di piedi quadrati ad Asheville, NC, rappresenta l’esecuzione armonizzata del CORE Operating System dell’azienda e della Industry 4.0 strategy integrati insieme sotto lo stesso tetto. “Abbiamo avuto l’opportunità di prendere la nostra visione Industry 4.0 e trasformarla in realtà”, ha affermato Parry. “In futuro, vediamo un aumento del volume per la produzione di turbine airfoil, per supportare il nostro motore Pratt & Whitney GTF e le linee di prodotti F135. Questi investimenti aiutano a garantire che abbiamo la capacità, l’infrastruttura, le capacità di produzione e la forza lavoro in atto per soddisfare la domanda futura del mercato”. Fin dal primo giorno, l’Industry 4.0 concept con digital twin ha giocato un ruolo importante nella visione e nella creazione della nuova struttura di Pratt & Whitney. “Un airfoil in precedenza viaggiava per oltre 2.500 miglia, distribuito in otto siti diversi”, ha detto Parry. “La quantità di merci in eccesso, inventario, gestione e tempo di ispezione si somma a molti sprechi nel processo”. Il nuovo site concept esalta l’efficienza e il flusso di lavoro migliorato, essendo integrato verticalmente per la turbine airfoil production. Tutto sarà collocato sotto lo stesso tetto. Non ci saranno passaggi di consegne e la parte percorrerà meno di un miglio, un miglioramento significativo rispetto alle operazioni odierne. I principi utilizzati nello sviluppo del nuovo sito serviranno da struttura per un’ampia scalabilità.

PRATT & WHITNEY LINE MAINTENANCE SERVICES – Pratt & Whitney informa: “Il nostro Line Maintenance Services viaggia per il mondo per mantenere la flotta in volo. Il Pratt & Whitney Line Maintenance Services (LMS) è un team specializzato di engine repair experts dislocati in tutto il mondo, per servire i commercial customers i cui aerei sono stati bloccati a terra senza uno spare engine prontamente disponibile. Le origini del team risalgono ai primi anni 2000 e la domanda di servizi è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, poiché i clienti hanno richiesto più lavori di manutenzione in loco. Il team, che ha iniziato con cinque tecnici nel 2015, da allora è cresciuto fino a raggiungere 13 membri. Sebbene il team fornisca anche assistenza ai motori legacy, come il PW4000, il team supporta in gran parte le chiamate del GTF customer service, e la risposta dell’azienda è di inviare il team di assistenza sul campo ovunque nel mondo sia necessario, di solito entro tre giorni di calendario. Il team ha anche continuato a viaggiare durante la pandemia COVID-19 (con una special exception approval) per aiutare a far volare i clienti in un momento difficile”.

ICAO SOSTIENE LE RIFORME DELL’AVIAZIONE CIVILE IN GRECIA – Il successo delle riforme normative dell’Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA) e i mezzi per ottenere ulteriori progressi sono stati al centro delle discussioni tra l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, il Minister of Infrastructure and Transport of Greece Kostas Karamanlis, l’HCAA Governor Christos Tsitouras e l’ICAO Europe and North Atlantic Regional Director Nicolas Rallo. Durante gli incontri, che hanno avuto luogo ad Atene il 1° luglio 2022, Salazar ha elogiato le autorità greche per aver riformato l’HCCA in conformità con le linee guida ICAO, che ha portato alla separazione tra l’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile e i fornitori di servizi, e ha inoltre sviluppato l’HCAA come datore di lavoro più competitivo. Il Segretario Generale ha inoltre evidenziato il dinamismo del settore dell’aviazione civile dello Stato, come illustrato dal forte rimbalzo delle operazioni, con livelli di traffico nel 2022 ben al di sopra dei livelli del 2019. Sfruttando questo slancio, Salazar e il dottor Tsitouras hanno firmato un “Project Document” per sostenere la Grecia nei suoi sforzi per ottenere ulteriori progressi. Si basa su un “Management Service Agreement” (MSA) raggiunto dalle due organizzazioni nel maggio 2022 e indica i servizi che l’ICAO deve fornire all’HCAA. La missione del Segretario generale in Grecia includeva anche incontri con il Governor of the Air Navigation Service Provider (HASP), Mr. Georgios Dritsakos, e con la leadership degli air operators Aegean e Sky Express e degli aerodrome operators Athens Airport e Fraport Greece.

QANTAS ANNUNCIA NUOVI POINTS PLANES PER I FREQUENT FLYER – I Frequent Flyer di Qantas in cerca di una vacanza avranno accesso a più reward seats, con oltre 100 voli disponibili come Point Planes tra Sydney, Brisbane e Nouméa. Dalle 9:00 di oggi fino al 31 luglio 2022, Qantas effettuerà la maggior parte dei voli tra Australia e New Caledonia come Points Planes, dove ogni posto in ogni cabina, compresi i posti Business, può essere prenotato come Classic Flight Reward, per i viaggi in agosto, settembre, ottobre e Novembre. I posti su questi voli possono essere acquistati anche in cash. Qantas opera cinque voli di andata e ritorno a settimana con un Boeing 737-800 tra l’Australia e la Nuova Caledonia: un servizio settimanale da Brisbane e quattro servizi a settimana da Sydney. Qantas ha anche un codeshare con Aircalin su altri sette voli di andata e ritorno a settimana, dove saranno disponibili additional Classic Reward seats da Sydney e Brisbane.