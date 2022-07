Eve ospita il primo Urban Air Mobility Advisory Board a Lisbona

Il 14 e 15 giugno 2022, Eve Holding, Inc. ha riunito i rappresentanti dei suoi clienti e partner per dibattere importanti aspetti dell’ambiente Urban Air Mobility (“UAM”), comprese operazioni, servizi e supporto, performance dell’aeromobile, Urban Air Traffic Management (“UATM”), design della cabina e viaggio dei passeggeri.

“L’evento si è svolto a Lisbona, Portogallo, dove più di 20 partecipanti provenienti da oltre 10 paesi si sono riuniti per contribuire a plasmare il nostro approccio condiviso alla mobilità aerea urbana. L’ampio spettro di clienti di Eve si è unito all’evento, inclusi fixed-wing and rotorcraft operators, rideshare platforms e lessors, il tutto con l’obiettivo di co-creare il futuro dell’UAM“, afferma Eve.

“Abbiamo lavorato con passione alla nostra visione per il futuro dell’UAM. Il primo advisory board di Eve è il compendio della nostra mentalità progettuale incentrata sull’uomo, apprezzata dai nostri clienti e da loro apportata in modo significativo. Interazioni come questa durante lo sviluppo delle nostre soluzioni sono essenziali per creare i prodotti e i servizi giusti per le esigenze del mercato”, ha affermato Flavia Ciaccia, Vice President of User Experience of Eve.

Compagnie come Republic Airways, Halo Aviation, Blade, Falko, Fahari Aviation (una sussidiaria di Kenya Airways), Bristow Group, Helisul Aviação, Flapper, Helipass, Widerøe Zero, Falcon Aviation, Avantto e altre hanno partecipato a numerosi workshop e presentazioni collaborative in cui il feedback è stato acquisito per incorporare approfondimenti nei processi di sviluppo.

Andre Stein, Co-CEO di Eve, ha dichiarato: “È stato incredibilmente costruttivo trascorrere quei due giorni con i nostri clienti e partner che hanno potuto collaborare con approfondimenti sulle nostre soluzioni UAM in base alla loro esperienza nei rispettivi campi. Tutti i feedback raccolti contribuiranno all’evoluzione e alla maturità dei nostri programmi, inclusi eVTOL, servizi e supporto e software UATM. Il risultato è stato straordinario, siamo sulla strada giusta con il nostro approccio collaborativo verso il futuro della mobilità aerea urbana”.

Incluso in questo evento è stata la presentazione del mock-up della cabina di Eve, il più avanzato mai realizzato, che ha consentito ai partecipanti dell’Advisory Board di condividere le proprie conoscenze operative per conto dei propri clienti finali. Il mock-up sarà anche presentato al prossimo Farnborough International Airshow.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer – Photo Credits: Eve)