ATR presenta il futuro della regional aviation al Farnborough Airshow 2022

ATR presenterà un futuro forte per la regional aviation al Farnborough International Airshow 2022.

“Dal suo motore PW127XT di ultima generazione alla sua Short Take-Off and Landing variant, purpose-built freighter and future EVO family, ATR presenterà la sua vasta gamma di prodotti e servizi progettati per l’aviazione regionale di oggi e di domani, al Farnborough International Airshow, che si svolgerà dal 18 al 22 luglio 2022.

Per evidenziare la modernità, il comfort, l’efficienza nei consumi e la versatilità della famiglia di velivoli ATR, un ATR 72-600, che presto sarà certificato 100% SAF in entrambi i motori, sarà in esposizione statica. Clienti e giornalisti sono inoltre invitati a visitare l’ATR Chalet C219.

La presenza di ATR sarà un’opportunità per l’azienda di evidenziare la ripresa del settore dopo la pandemia e per sottolineare il suo impegno a stabilire nuovi standard di sostenibilità ed economia operativa per l’aviazione regionale.

ATR terrà una conferenza stampa con il CEO Stefano Bortoli e Fabrice Vautier, SVP Commercial, per presentare gli ultimi aggiornamenti di ATR e le nuove previsioni di mercato globali”, afferma ATR.

