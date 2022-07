Boeing consegna il 150° P-8 Maritime Patrol Aircraft

Un nuovo Boeing P-8 maritime patrol, reconnaissance aircraft è decollato da Puget Sound, portando il numero totale di P-8 consegnati a 150. Il 15oth multi-mission P-8 sarà operato dall’ Air Test and Evaluation Squadron (VX) One, con sede presso la Naval Air Station di Patuxent River, nel Maryland.

“Ora ci sono 150 P-8 in tutto il mondo che offrono sicurezza e capacità senza pari ai nostri clienti globali”, ha affermato Stu Voboril, vice president and program manager, P-8 Programs. “Il nostro obiettivo è stato e sarà quello di fornire i migliori velivoli da pattugliamento marittimo del mondo”.

“Con oltre 450.000 ore di volo accumulate senza incidenti, la flotta globale di P-8 comprende 112 aerei consegnati alla Marina degli Stati Uniti, 12 all’Australia, 12 all’India, 9 al Regno Unito e 5 alla Norvegia. Gli aerei sono progettati per guerra anti-sottomarino, intelligence, sorveglianza e ricognizione, search & rescue.

Le prime consegne in Nuova Zelanda, Corea e Germania sono previste rispettivamente per il 2022, 2023 e 2024.

I 150 P-8 in servizio non includono sei test aircraft forniti alla U.S. Navy durante le fasi iniziali del programma. Boeing ha testato quei velivoli durante lo sviluppo per valutare capacità e performance. Mentre lo sviluppo dei miglioramenti dei sistemi e delle nuove tecnologie continua, i test aircarft svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che Boeing fornisca capacità all’avanguardia ai clienti P-8 in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)