News Brevi – 08.07.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE A GIUGNO 2022 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di giugno 2022. A giugno 2022 sono state effettuate 60 consegne a 35 clienti. Gli ordini a giugno 2022 sono pari a 78. Dall’inizio del 2022 ad oggi, sono state effettuate 297 consegne a 60 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno pari a 295 aerei riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

UKRAINE RECOVERY CONFERENCE LUGANO, LA DIFESA CONTRIBUISCE ALLA CORNICE DI SICUREZZA – Il 4 ed il 5 Luglio si è svolta a Lugano (Svizzera) la International Ukraine Recovery Conference 2022, un evento per il quale si è reso necessario il supporto della Difesa al dispositivo di sicurezza predisposto per incrementare le capacità di sorveglianza e difesa dello spazio aereo sovrastante la città di Lugano e l’area di confine limitrofa. Nello specifico l’Aeronautica Militare ha garantito, attraverso i propri Reparti, il comando e controllo delle operazioni di difesa aerea, il coordinamento e lo scambio di informazioni con il Control and Reporting Centre (CRC) svizzero, l’incremento della sorveglianza radar a bassa quota e l’intervento in caso di violazioni dello spazio aereo da parte di velivoli di diverse categorie (fast e slow movers) in ogni condizione di tempo e orario. La Forza Armata per assicurare la sorveglianza dello spazio aereo in QRA (Quick Reaction Alert) ha rischierato presso l’aeroporto di Cameri (NO), 2 Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto e, per la prima volta, presso l’aeroporto di Vergiate (VA) 2 elicotteri HH-139B del 15° Stormo di Cervia, con configurazione Slow Mover Interceptor includendo gli Operatori di Bordo Aerosoccorritori (ARS) in qualità di “Tiratori SMI”. Questa nuova versione dell’HH-139 è dotata di equipaggiamenti elettro-ottici che rendono l’assetto particolarmente idoneo per l’intercettazione di velivoli lenti anche in condizioni di bassa luminosità. Il comando e controllo degli assetti, sia nazionali che svizzeri, è stato gestito dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico per il tramite del NASOC (National Air and Space Operations Centre) deputato alla pianificazione, condotta e gestione delle operazioni correnti. Il servizio di sorveglianza dello spazio aereo è stato condotto dai reparti della Brigata Controllo Aerospazio per quanto attiene la capacità per la Difesa Aerea e Missilistica Integrata, il controllo degli assetti di volo ed il coordinamento del Traffico Aereo Operativo. Infine, per il supporto e l’incremento della capacità di sorveglianza aerea, nonché comando e controllo, è stato impiegato un velivolo G-550 CAEW del 14° Stormo di Pratica di Mare. Nei giorni di attività operativa tutti gli assetti coinvolti hanno assicurato, senza soluzione di continuità, la capacità operativa d’intervento reale garantendo gli standard di prontezza richiesti dalla NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA: UPDATE SULLE THIRD COUNTRY OPERATOR (TCO) EXEMPTIONS FOR CARGO TRANSPORTATION IN PASSENGER COMPARTMENTS – EASA informa: “A seguito dell’interruzione logistica globale causata dal COVID-19, ad alcuni Third Country Operator (TCO) authorisation holders sono state concesse esenzioni, rilasciate dalle rispettive autorità competenti, che consentono il trasporto di merci nella cabina passeggeri di grandi aeroplani. Sulla base delle esenzioni emesse e di una revisione della relativa documentazione, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) non si è opposta a questo tipo di operazione a sostegno del trasporto di forniture mediche e altri beni importanti verso, all’interno o all’esterno dei territori dell’UE nel modo più efficiente possibile. Dopo aver esaminato il contesto operativo per il trasporto di cargo nelle cabine passeggeri, l’EASA ha concluso che le sfide logistiche sorte nel 2020 a causa della crisi COVID-19 non esistono più nella stessa misura. Pertanto, con l’aumento del traffico, si prevede che la cargo capacity nelle stive degli aerei passeggeri aumenterà entro l’estate 2022, riducendo così la pressione sulla catena logistica. Nelle circostanze attuali, l’EASA ha deciso che le non-objections concesse ai TCO authorisation holders per il trasporto di merci in cabina passeggeri non saranno più valide dopo il 31 luglio 2022. Dopo il 31 luglio 2022, a causa della dimostrata urgenza del trasporto di forniture mediche solo nella cabina passeggeri, gli operatori possono eccezionalmente prendere in considerazione la richiesta di una nuova EASA non-objection. Quando si richiede la urgent medical supply transportation EASA non-objection, occorre inviare la richiesta a tco@easa.europa.eu. Il tempo necessario per la valutazione della richiesta dipenderà dalla qualità e completezza delle informazioni e dei documenti giustificativi ricevuti, nonché dal tempo di risposta in caso di ulteriori domande. L’applicazione può essere effettuata solo per un aeromobile autorizzato che è elencato nella TCO Web-Interface “Basic Operator Data” section. Occorre inoltre fornire la prova che gli aspetti di aeronavigabilità sono stati considerati come parte del cargo in cabin exemption approval process. Rimarranno in vigore le seguenti limitazioni: non è consentito il trasporto di Dangerous Goods nell’abitacolo passeggeri, ad eccezione dei vaccini raffreddati con ghiaccio; non è autorizzato il trasporto contemporaneo di passeggeri e merci in cabina (salvo che l’aeromobile sia certificato come “combi” aircraft); le merci devono essere trasportate solo da operatori in possesso di approvazioni per il trasporto merci valide. Dopo l’emissione della ‘EASA non-objection’ (se valutata positivamente), l’EASA informerà gli Stati membri interessati di pianificare le ispezioni SAFA/RAMP. Durante questi, gli ispettori SAFA/RAMP verificheranno la natura del carico e ai titolari dell’autorizzazione TCO potrebbe essere richiesto di fornire una giustificazione adeguata per il volo con EASA non-objection”.

ROLLS-ROYCE SI ASSICURA I FONDI PER REALIZZARE IL DIRECT AIR CAPTUTRE DEMONSTRATOR – Rolls-Royce si è assicurata 3 milioni di sterline dal governo del Regno Unito per costruire un demonstrator Direct Air Capture (DAC) system, che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 °C rimuovendo la CO2 dall’atmosfera. Il finanziamento del dimostratore proviene dal Net Zero Innovation Portfolio (NZIP) attraverso il Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) e aiuta a realizzare il piano in 10 punti del governo britannico per una rivoluzione industriale verde. Segue l’initial Phase 1 funding di £50.000 assegnato nel 2021, che ha consentito a Rolls-Royce di progettare il dimostratore in collaborazione con il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Il dimostratore, che sarà costruito a Derby, Regno Unito, sarà operativo nel 2023 e sarà in grado di rimuovere dall’atmosfera oltre 100 tonnellate di CO2 all’anno. La CO2 rimossa dall’atmosfera da tali sistemi può essere immagazzinata, assicurandosi che non contribuisca più al riscaldamento globale. Può anche essere riciclata per produrre carburante per settori difficili da decarbonizzare come l’aviazione, consentendo una più rapida eliminazione dei combustibili fossili. Una full-scale version di questo impianto potrebbe rimuovere 1 milione di tonnellate all’anno. L’obiettivo del Regno Unito è rimuovere 25 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030. L’International Energy Agency (IEA) prevede che 980 milioni di tonnellate all’anno dovranno essere rimosse a livello globale per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Jess Poole, Direct Air Capture Lead for Rolls-Royce, ha dichiarato: “Ogni modello credibile di cambiamento climatico ci richiede di decarbonizzare le emissioni odierne, oltre a rimuovere la CO2 già nell’atmosfera tramite carbon negative technologies come DAC. Il nostro sistema combina la nostra esperienza nello spostamento efficiente di grandi quantità di aria e nell’integrazione di sistemi complessi, che sono stati acquisiti dalla progettazione di jet engines leader a livello mondiale, con la nuova tecnologia DAC sviluppata da CSIRO. Questo finanziamento è un’ottima notizia per il team e siamo entusiasti del potenziale futuro di questa tecnologia per aiutare a combattere il cambiamento climatico”. Il sistema dimostrativo sarà costruito e gestito da un team interno a Rolls-Royce in una aerospace test facility, chiamata Test Bed 52, nel campus di Derby. Questa struttura è stata precedentemente utilizzata per testare jet engines ed è costruita per aspirare aria e misurare il rendimento delle nuove tecnologie. Lo sviluppo del DAC technology concept integra i progressi compiuti da Rolls-Royce dal lancio della roadmap Net Zero nel 2021.

TIM, LEONARDO, CDP E SOGEI ESERCITANO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NELL’AMBITO DELLA GARA PER LA CREAZIONE DEL PSN – La compagine composta da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, in qualità di soggetto promotore ha esercitato, nel rispetto della normativa applicabile e della documentazione di gara, il diritto di prelazione nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) indetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il soggetto promotore ha esercitato, nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge (articolo 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dal disciplinare di gara) il diritto di prelazione, impegnandosi ad adempiere, così come comunicato all’Amministrazione, alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’attuale aggiudicatario provvisorio. Il progetto PSN prevede la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura per l’erogazione di soluzioni e servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati. L’iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese per fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dagli interventi normativi in materia di infrastrutture digitali.

AIR FRANCE PARTNER DEL CALVI ON THE ROCKS FESTIVAL – Air France informa: “Air France è partner del Calvi on the Rocks festival. Durante tutto il festival, Air France installerà audio terminals per il pubblico nei luoghi più famosi di Calvi on the Rocks. I frequentatori del festival potranno partecipare a un quiz in base alle loro preferenze di viaggio e scoprire le migliori destinazioni in linea con il proprio profilo e una playlist personalizzata da ascoltare durante i propri viaggi. Potranno anche tentare la fortuna vincendo due biglietti da utilizzare sulla rete a medio raggio della compagnia. Tutte le playlist di “Air France” e “Calvi on the Rocks” sono disponibili anche su Spotify. La partnership di Air France con Calvi on the Rocks è un’illustrazione concreta del fatto che la musica fa parte del DNA del brand. Nella sua offerta di playlist rilassanti o allegre e di oltre 500 album a bordo dei suoi voli, o nella scelta degli artisti e dei brani per la sua pubblicità, la musica è diventata gradualmente una parte essenziale dell’universo della compagnia aerea, da cui ora è quasi inseparabile”.

NUOVA ROTTA DOMESTICA PER QANTAS – I residenti di Albury-Wdonga possono ora usufruire di un nuovo collegamento con la capitale, mentre Qantas lancia voli da Adelaide. Qantas opererà due voli di andata e ritorno settimanali con il suo Q300 da 50 posti fino al 25 settembre 2022 Il nuovo servizio è l’unico collegamento diretto tra l’Australia Meridionale e Albury, facendo risparmiare ai viaggiatori più di tre ore in un viaggio di andata e ritorno rispetto alle opzioni di volo alternative via Sydney o Melbourne. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Stiamo continuando a vedere una forte domanda per i servizi verso Albury-Wodonga e questa nuova rotta stagionale significa che la città di confine ora ha un volo diretto per Adelaide”. Qantas ora collega Albury con quattro capitali: Sydney, Brisbane, Melbourne e Adelaide. Qantas e Jetstar inoltre si stanno preparando a far volare più di 350.000 passeggeri attraverso l’Australia nei prossimi quattro giorni, con molte famiglie che torneranno a casa nel Victoria e nel Queensland alla fine delle vacanze scolastiche in quegli stati. Questo fine settimana segna anche l’inizio delle vacanze scolastiche in Australia Meridionale e Tasmania. Entrambe le compagnie aeree hanno messo in atto misure per migliorare le loro operazioni e hanno collaborato con aeroporti e fornitori per garantire che le interruzioni dei clienti siano ridotte al minimo.

JETBLUE: COMMENTO RIGUARDO L’AGGIORNAMENTO DELLO SPIRIT SPECIAL MEETING – JetBlue ha rilasciato la seguente dichiarazione di Robin Hayes, chief executive officer, in merito alla decisione dello Spirit Board of Directors di aggiornare il suo special meeting: “Siamo incoraggiati dalle nostre discussioni con Spirit e speriamo che ora riconoscano che gli azionisti di Spirit hanno indicato la loro chiara preferenza per un accordo con JetBlue. Raccomandiamo vivamente agli azionisti di Spirit di continuare a far sapere allo Spirit Board che desiderano ricevere il valore superiore proposto da JetBlue”.