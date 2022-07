Qatar Airways presenta le lounge Platinum, Gold e Silver per i Privilege Club Members e gli oneworld Partners

Qatar Airways presenta le lounge Platinum, Gold e Silver presso l’Hamad International Airport (HIA), invitando i Privilege Club loyalty members e gli oneworld alliance card holders ad accedere alla lounge dedicata corrispondente al loro frequent flyer tier status quando transitano a Doha.

“Le lounge all’avanguardia, con viste sul piazzale, forniranno un rifugio tranquillo ai Qatar Airways Platinum, Gold and Silver loyalty members, e agli oneworld Emerald and Sapphire card holders. Le nuove strutture offriranno nuovi spazi in cui i passeggeri potranno riposarsi, distendersi e godersi alcuni dei rinomati Qatar Airways amenity products di Diptyque, oltre ad assaporare la cucina internazionale e un’ampia selezione di bevande”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare l’apertura di tre premium frequent flyer programme lounges presso l’Hamad International Airport. Le nostre ultime Platinum, Gold and Silver lounges dimostrano l’impegno della compagnia aerea nel premiare i Privilege Club and oneworld alliance members con gli ambiti vantaggi che si addicono alla qualità del servizio di cui Qatar Airways è sinonimo. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri per provare le nostre lounge sofisticate, moderne e spaziose, durante il transito attraverso il miglior aeroporto del mondo”.

“Le Qatar Airways Platinum, Gold and Silver Lounges offrono uno spazio ideale per rilassarsi o socializzare con la famiglia e gli amici. I passeggeri possono estendere un invito a un ospite utilizzando il loro plus-one complimentary access, idoneo per i Qatar Airways Platinum and Gold Privilege Club members, e gli oneworld Emerald and Sapphire members.

Qatar Airways Platinum Lounge South: situata nel concourse A di HIA, la Qatar Airways Platinum Lounge South ospiterà i Qatar Airways Platinum loyalty members and oneworld Emerald card holders. La moderna lounge può ospitare fino a 140 passeggeri ed è dotata di una zona tranquilla, un bar, un ristorante e docce. I passeggeri sono invitati a gustare pasti à la carte o a buffet e utilizzare il Wi-Fi gratuito fornito.

Qatar Airways Gold Lounge South: situata nel concourse A di HIA, la Qatar Airways Gold Lounge South ospiterà i Qatar Airways Gold loyalty members and oneworld Sapphire card holders. La lounge recentemente inaugurata può ospitare fino a 85 passeggeri e offre una vasta gamma di servizi tra cui posti a sedere per famiglie, un bar, una zona pranzo, un’esperienza culinaria a buffet completo, docce e Wi-Fi gratuito.

Qatar Airways Silver Lounge South: Situata nel concourse B di HIA, la Qatar Airways Silver Lounge South ospiterà i Qatar Airways Silver loyalty members. Aperta per la prima volta nel marzo 2022, la lounge può ospitare fino a 195 passeggeri e offre sale riunioni, un’area per famiglie, un’area tranquilla, ristoranti a buffet e strutture per il deposito bagagli.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)