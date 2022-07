Airbus consegna il 7.000esimo Ecureuil helicopter

Airbus Helicopters ha consegnato il suo 7.000esimo elicottero della Ecureuil family. Il light single-engine H125, assemblato a Marignane, Francia, è stato consegnato a Blugeon Hélicoptères, azienda francese specializzata in lavori ad alta quota.

Questo nuovo H125 si unirà alla flotta esistente di Blugeon di cinque elicotteri H125, situati in tre diverse basi nelle Alpi francesi e una quarta nei Pirenei. Ognuno di loro vola in media 600 ore all’anno eseguendo trasporto passeggeri, sorveglianza di linee elettriche, realizzazione di film, manutenzione preventiva delle valanghe, soccorso alpino e sollevamento su larga scala.

“Blugeon è orgogliosa di prendere in consegna questo nuovo H125, il sesto della nostra flotta. Sono particolarmente orgoglioso di questo traguardo condiviso, poiché questo particolare elicottero è il 7.000esimo Ecureuil prodotto da Airbus”, ha affermato Christian Blugeon, CEO and founder of Blugeon Helicoptères. “Ho pilotato l’H125 per più di 20 anni e ho accumulato molta esperienza con questo elicottero, con il quale abbiamo già volato quasi 45.000 ore. È un elemento chiave per la nostra strategia di sviluppo”.

“Da quando il primo Ecureuil ha preso il volo nel 1974, questa famiglia di velivoli ha cambiato per sempre il light helicopter market e il modo in cui vengono eseguiti i lavori aerei”, ha affermato Axel Aloccio, Head of the Light Helicopters programme at Airbus Helicopters. “Progettato per essere un aeromobile semplice, pratico e competitivo, il segreto del suo successo sta nelle sue eccellenti performance e nella sua incredibile capacità di adattarsi alle esigenze degli operatori. È proprio grazie alla fiducia di operatori come Blugeon che celebriamo la pietra miliare della 7.000esima consegna di oggi”.

“L’Ecureuil è attualmente operato da 2.014 clienti in 124 paesi, che rappresentano tutte le regioni del mondo. La Ecureuil family è composta dall’H125 e dall’H130 nel civil market, prodotti principalmente per aerial work, passenger transport and business flights, oltre che per public services and emergency medical services (EMS). Nel military market, l’H125M è particolarmente popolare per armed reconnaissance o light attack, nonché come training platform. Sia la versione civile che quella militare hanno già superato 37 milioni di flight hours.

L’Ecureuil ha anche diversi record di altitudine al suo attivo. Il più notevole di questi è stato raggiunto il 14 maggio 2005, quando Didier Delsalle è atterrato sulla vetta del Monte Everest ai comandi di un H125 di serie, l’unico elicottero ad aver mai compiuto questa straordinaria impresa”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Antony Pecchi – Airbus Helicopters)